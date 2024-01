The Holdovers – Lezioni di vita: 30 curiosità sul film con Paul Giamatti (Al cinema dal 18 gennaio)

The Holdovers – Lezioni di vita debutta oggi 18 gennaio nei cinema italiani con Unversal Pictures. Il regista Alexander Payne e l’attore Paul Giamatti tornano a collaborare dopo Sideways – In viaggio con Jack (2004). La è storia ambientata nel 1970, durante le vacanze invernali di tre persone solitarie e in affanno in un prestigioso liceo del New England.

“The Holdovers – Lezioni di vita” segue le vicende di un burbero professore (Giamatti) di una prestigiosa scuola americana, costretto a rimanere nel campus durante la pausa natalizia per seguire un gruppo di studenti che non ha un luogo dove passare le feste. Inaspettatamente, crea un legame speciale con uno di loro – un cervellotico combina guai (l’esordiente Dominic Sessa) — e con la responsabile della cucina della scuola, che ha appena perso un figlio in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

The Holdovers – Una featurette ufficiale in italiano

Dall’esperienza del 2004 “Sideways – In Viaggio con Jack”, Alexander Payne e Paul Giamatti hanno sempre sperato di poter tornare a collaborare su un progetto. “Si tratta probabilmente della connessione più felice che io abbia mai avuto con un attore e posso assicurarvi che ho avuto ottimi

rapporti nel corso della mia carriera,” afferma Payne. “Considero Paul Giamatti un attore eccezionale. Lo rispetto per ogni sua scelta e credo che sia un sentimento reciproco. Ogni inquadratura con Paul è incredibilmente vera e completamente nuova. Non c’è nulla che non sia in grado di fare.” A

testimonianza, Payne ha una volta sfidato Giamatti davanti a un pubblico di spettatori per un evento di beneficenza in Nebraska a leggere l’elenco del telefono di Omaha, Ovviamente, una volta che l’attore ha iniziato, è riuscito a emozionare la platea. “Gli ho detto che sarebbe stato in grado di trasformare anche un dialogo brutto. È una persona amabile e brillante, la più trasparente che conosca, ed è un piacere aver lavorato ancora insieme a lui.”

I casting di Da’Vine Joy Randolph e Dominic Sessa

Payne ha visto Da’Vine Joy Randolph nel film Dolemite Is My Name in cui recita al fianco di Eddie Murphy, e ha subito creduto che fosse perfetta per il ruolo di Mary. “Spesso, quando devo scegliere attori per parti drammatiche, mi piace puntare a professionisti con doti comiche, perché riescono ad arrivare a un certo tipo di emozioni senza rischiare di essere troppo asciutti,” spiega il regista. “Gli attori comici hanno un senso del ritmo che riesce a distribuire lo sguardo senza minimizzare i sentimenti. In “Dolemite Is My Name”, Da’Vine è stata così drammatica, quanto divertente, che ero già positivamente predisposto. Quando l’ho incontrata per proporle la parte, mi sono immediatamente innamorato di lei.”

Dominic Sessa era una stella del corso di arte drammatica della propria scuola, ma non aveva mai recitato sul grande schermo prima di allora. Payne ha voluto fare più provini per essere certo che le sue qualità sul palcoscenico potessero funzionare anche sul set. È cresciuta rapidamente la sensazione che fosse un talento naturale. “Quello che ci ha impressionato non è che si trattasse della sua prima esperienza da protagonista, ma proprio che non avesse mai recitato davanti a una macchina da presa,” nota Payne. “Mai un film prima, neanche un cortometraggio. Ci sono così tanti attori che impegnano anni per acquisire tutte quelle tecniche, e lui si è mostrato immediatamente a proprio agio nel ruolo che gli abbiamo affidato, anche davanti a 50 persone della troupe, le luci, i microfoni e ovviamente la macchina da presa. Alcune persone ci nascono e Dominic è senza alcun dubbio un talento naturale in termini di recitazione.”

Curiosità sul film

Molte delle scene sono state girate alla Fairhaven High School di Fairhaven, Massachusetts, nel febbraio 2022 durante le vacanze di febbraio della scuola. In quel momento sull’area si è abbattuta una tempesta di neve per la gioia della troupe cinematografica poiché molte scene si dovevano svolgere durante una tempesta di neve. Hanno sfruttato appieno il tempo e la neve che si vede nel film proviene da una vera tempesta di neve.

Il giorno in cui è stata girata la scena di che Angus chiama a casa, Dominic Sessa ha sbagliato una ripresa perché non sapeva come chiamare e hanno dvuto mostrargli come fare. Nessuno aveva pensato che cista la giovane età non avesse mai usato prima un telefono a disco.

L’intero film è stato girato in luoghi reali e pratici. Non sono stati utilizzati set.

Paul Giamatti si è preso il merito di aver scelto Dominic Sessa per il ruolo di Angus, sostenendo di aver insistito affinché Alexander Payne gli concedesse un’audizione dopo che quest’ultimo aveva espresso riluttanza per la mancanza di esperienza di recitazione di Sessa nel suo curriculum.

Anche se il film presenta un look cinematografico pesante che ricorda gli anni ’70, è stato interamente girato in digitale con una ARRI Alexa Mini. Tutti i tratti distintivi della pellicola di celluloide, come la grana, l’alone, lo sporco e la tessitura del film, sono stati aggiunti in post-produzione.

Il film segna il debutto sullo schermo di Dominic Sessa. Sessa aveva recitato solo in spettacoli teatrali presso la sua alma mater, la Deerfield Academy di Deerfield, Massachusetts, prima di recitare in questo film.

La canzone non diegetica che viene suonata durante le scene iniziali e che ricorre più avanti nel film è “Silver Joy” del cantautore americano Damien Jurado. Non è stata scritta appositamente per il film, poiché è uscita nel 2014.

Titoli di testa e trailer in versione anni ’70

Focus Features ha acquistato i diritti mondiali del film per 30 milioni di dollari dopo averlo proiettato per gli acquirenti al Toronto International Film Festival nel 2022. È la vendita più grande mai avvenuta al festival, nonostante non fosse nel “roster” quell’anno.

Dominic Sessa ha raccontato la sua agitazione durante le uscite con Paul Giamatti al di fuori delle riprese, ma che era una persona molto simpatica e alla mano, con un grande senso dell’umorismo. Ha detto che erano entrambi fan delle serie tv animate e che le guardavano durante le pause delle riprese.

Da’Vine Joy Randolph, una non fumatrice, ha scoperto che fumare sigarette finte sembrava irrealistico. Randolph ha scelto di fumare vere sigarette sullo schermo per il ruolo, pur essendo molto attenta a non diventare dipendente dalla nicotina. Ha optato per le American Spirit poiché era una marca che non amava e che le avrebbe permesso di smettere facilmente una volta terminate le riprese.

Sia Paul Giamatti che Da’Vine Joy Randolph si sono diplomati alla prestigiosa Yale School of Drama (ora conosciuta come David Geffen School of Drama presso l’Università di Yale). Giamatti ha conseguito lì l’MFA (Master of Fine Arts) lì nel 1994 e Randolph nel 2011. Inoltre, il padre di Giamatti è Bart Giamatti, presidente della Yale University dal 1978 al 1986.

L’occhio pigro di Paul Hunham è stata un’idea di Paul Giamatti ed è iniziata come uno scherzo fatto al co-protagonista Dominic Sessa prima di essere incorporato nella sceneggiatura.

Il trailer riporta la scritta “Copyright MCMLXXI” che è 1971 in numeri romani. Normalmente questa è la data di produzione del film, ma non in questo caso.

I titoli di testa durano 8 minuti e 51 secondi. Un periodo di tempo insolito e in linea con il tema di stilizzare se stesso dopo i film classici dell’epoca, ha crediti unici per i membri della troupe come la gradazione del colore e il focus puller (assistente operatore).

I film proiettati per “ispirare” cast e troupe

Alexander Payne ha avuto l’idea per il film dopo aver visto il film Vacanze in collegio (Merlusse) del 1935 diretto da Marcel Pagnol.

Angus Tully originariamente doveva essere una matricola di 15 anni, ma Dominic Sessa ha convinto Alexander Payne a renderlo invece un diciottenne senior.

In un’intervista del 2023 Alexander Payne ha parlato dei film che ha proiettato per la troupe allo scopo di trarne ispirazione: “Ho proiettato sei o sette copie di film degli anni ’70 – per il direttore della fotografia, lo scenografo, il costumista e anche per Dominic Sessa perché non aveva mai visto quei film e volevo che avesse un’idea del film in cui stava per recitare. Ho proiettato Il laureato (1967), Il padrone di casa (1970), Harold e Maude (1971), L’ultima corvè (1973), Una squillo per l’ispettore Klute (1971), Paper Moon – Luna di carta (1973) e forse Tutti gli uomini del presidente (1976). Non stavamo cercando di emulare consapevolmente il look e l’atmosfera di nessuno di quei film, ma tutti avremmo voluto immergersi nei film dei nostri contemporanei, se avessimo girato un film allora.”

Alexander Payne ha avuto l’idea sul set di scambiare continuamente l’occhio pigro su entrambi i lati, così come le portiere dell’auto, per mostrare lo sviluppo del personaggio nel tentativo di vedere se stessi nella situazione di qualcun altro.

Il film che il signor Hunham e Angus vedono al cinema è Il piccolo grande uomo (1970), con Dustin Hoffman.

Nonostante il film sia adorato per la sua “accogliente” atmosfera natalizia, il regista Alexander Payne ha detto di trovare quell’etichetta “nauseante” e spera che il film possa reggersi da solo e non essere considerato solo un film di Natale.

Latino e antisemitismo

Le frasi in latino del film: “Non nobis solum nati sumus” Il signor Hunham in conversazione con il preside all’inizio. Dal “De Officiis” di Cicerone, si traduce in: “Non siamo nati solo per noi stessi, ma una parte della nostra vita la dob­biamo alla patria, e un’altra parte ai nostri amici.” / “Omnia ex scrineis prater stilum”. Il signor Hunham in classe dopo la pausa invernale, si traduce solo in modo molto approssimativo in “Tutto è fuori dagli schemi tranne lo stile”

Il film segna il debutto come sceneggiatore cinematografico di David Hemingson.

.Durante la funzione nella cappella, poco prima dell’inizio delle vacanze, il sacerdote dice: “Auguriamo a tutti voi un buon Natale o, a seconda dei casi, un felice Hanukkah”, provocando risate tra gli studenti. Sebbene negli anni ’70 la maggior parte delle scuole d’élite del nord-est su cui si basa la fittizia Barton Academy accettavano alcuni studenti ebrei, spesso in quelle scuole c’era anche un’atmosfera radicata e accettata di antisemitismo. (da qui le risate degli studenti al solo menzionare la parola “Hanukkkah”). L’articolo di Edward Hoagland dell’aprile 1968 “On Not Being a Jew” su Commentary Magazine riflette sull’antisemitismo che osservò mentre era studente a Deerfield. La star del cinema Michael Douglas ha spesso affermato nelle interviste che il fatto di non essere cresciuto in modo particolarmente religioso (ed essere figlio di un’altra famosa star del cinema) non lo ha protetto dall’antisemitismo mentre era studente alla Choate all’inizio degli anni ’60.

Il quinto film di Alexander Payne a presentare un viaggio come punto significativo della trama. Gli altri includono A proposito di Schmidt, Sideways – In viaggio con Jack, Paradiso amaro e Nebraska.

Paul Hunham ha sulla finestra del suo ufficio la stessa statuetta che vediamo anche nell’appartamento di Miles Raymond nel film Sideways – In viaggio con Jack.

Curiosità con spoiler

ATTENZIONE!!! A seguire trovare curiosità che includono SPOILER sul film

Dominic Sessa ha detto che la scena più difficile da girare per lui è stata quella del pattinaggio sul ghiaccio. Trovava difficile cedere a comando poiché in precedenza era stato un giocatore di hockey.

E’ il vero commesso del negozio di liquori (Joe Howell) quello che dice: “Ecco qua, killer”, quando consegna il pacco al personaggio di Paul Giamatti.

Durante la visita a Boston, Angus e Hunham giocano ad una variazione del bowling chiamata “Candlepin Bowling”. La Candlepin si gioca principalmente nel nord del New England e nelle isole marittime canadesi. In Massachusetts, New Hampshire e Maine, il Candlepin Bowling è chiamato semplicemente “Bowling” mentre il Bowling a dieci birilli è indicato come “Bowling Big-Ball”.

Per tutto il film, il timore di essere mandato alla scuola militare come punizione per il suo comportamento scorretto incombe sulla testa di Angus. Se Angus fosse finito in una scuola militare all’inizio degli anni ’70, sarebbe stato molto più probabile il suo invio in Vietnam con tutte le tragiche conseguenze del caso. Quindi il sacrificio che Paul fa per mantenere Angus alla Barton non ha il solo scopo di preservare l’educazione e lo spirito di Angus, ma anche la sua vita.

Durante il viaggio a Boston, Paul Giamatti incontra un vecchio amico. Hugh Cavanaugh interpretato dall’attore Kelly Aucoin. Giamatti e Aucoin hanno entrambi lavorato nella serie tv Billions nei panni di Chuck Rhodes e “Dollar” Bill Stern.