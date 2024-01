The Holdovers – Lezioni di vita: la colonna sonora del film con Paul Giamatti (Al cinema dal 18 gennaio)

The Holdovers – Lezioni di vita, il nuovo film di Alexander Payne, nei cinema il prossimo 18 gennaio con Universal Pictures Italia, prosegue trionfante la sua strada verso le nomination agli Oscar 2024 che saranno annunciate il prossimo 23 gennaio.

Attualmente il film si è aggiudicato 2 Golden Globe (Miglior attore a Paul Giamatti e Migliore attrice non protagonista a Da’Vine Joy Randolph), 3 Critics Choice Awards (miglior attore per Giamatti, migliore attrice non protagonista per Randolph e miglior attore emergente per Dominic Sessa) mentre il National Board of Review ha inserito “The Holdovers” tra i Migliori dieci film dell’anno assegnandogli ulteriori 3 riconoscimenti: Miglior attore a Giamatti, Miglior attrice non protagonista a Randolph e Miglior sceneggiatura a David Hemingson.

Il film racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico (l’attore emergente Dominic Sessa), e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

Le musiche originali di Max Norton

Per la straordinaria colonna sonora del film, Payne si è rivolto a collaboratori storici come il compositore Mark Orton, che un decennio fa aveva musicato Nebraska. Come punto di partenza, Orton ha lavorato sull’ambientazione invernale.

Ci sono accenni legati alle vacanze e come si noterà ho ampliato la mia collezione di campanelle prima di iniziare la registrazione. Ho combinato questi elementi con chitarre e pianoforte, oltre ad alcuni strumenti meno tipici come il basso, i flauti e la tromba. La combinazione ha cercato di inserirsi e sostenere l’ironia e il pathos che Alexander mette in scena, oltre ad affiancare le straordinarie interpretazioni di Paul, Da’Vine e Dominic.

Per la selezione dei brani è stato lo stesso Payne a individuare ogni singolo pezzo usato nella pellicola. La musica evoca un potente senso di nostalgia, contribuendo all’autenticità della storia e della sua ambientazione, oltre a trasportare immediatamente il pubblico in un altro tempo. Dal successo del 1967 “The Time Has Come Today” della band soul psichedelica americana The Chambers a “Venus” della rock band olandese band Shocking Blue, passando per la sinfonia moderna “In Memory of Elizabeth Reid” degli Allman Brothers e “The Most Wonderful Time of the Year” di Andy Williams, “The Wind” di Cat Stevens fino al brano del cantautore e poeta Labi Siffre “Crying, Laughing, Loving, Lying” e alla canzone di Artie Shaw “When Winter Comes,” la musica di “The Holdovers – Lezioni di Vita” fornisce una ricca e immersiva esperienza musicale che amplifica ancora la forza della storia.

Orton conferma di essere rimasto colpito da come Payne sia riuscito a mantenere un così alto livello di qualità su tutti gli aspetti del film, inclusa la musica.

Nella colonna sonora troviamo alcuni classici di artisti iconici come Cat Stevens, Badfinger, e The Allman Brothers e questa è musica assolutamente in linea con il progetto. Era la musica che ascoltava mio fratello più grande quando io ero ancora alle elementari ed è la stessa musica che imparavamo a suonare nelle prime band durante il liceo. Sono convinto che almeno un terzo dei brani della colonna originale avrebbe potuto essere suonata da una di quelle band. Sono pezzi senza testo, prodotti con quel gusto tipicamente anni ’70. Il resto della colonna spazia da assoli al pianoforte a lavori composti per un’orchestra da camera. Tutto si è appoggiato a strumenti dal suono semplice e pulito, e come nel caso di Nebraska, ho puntato a ottenere sensazioni intime e soffuse.

Mark Orton ha musicato anche La giusta distanza, La sedia della felicità, Dryland, People Places Things – Come ridisegno la mia vita, From the Ashes, Elsewhere, 12 fantastici orfani e il documentario di Netflix American Gladiators: la storia non autorizzata.

Altri brani inclusi nel film

Chatter Box di Peter Milray / Stille Nacht, Heilige Nacht (Silent Night) di The Trapp Family Singers / Venus di Shocking Blue / God Rest Ye Merry Gentlemen (Traditional) di The Vienna Boys’ Choir directed by Peter Marschik / Jingle Bells di The Swingle Singers / No Matter What di Badfinger / Knock Three Times di Tony Orlando & Dawn / Leave the Door Open di Mark Orton & Jeff Baxter / Away in a Manger di Shane Wesley Scott / I Wish My Mom Would Marry Santa Claus di Gene Autry with Carl Cotner & Carl Cotner Band (as His Orchestra) / The Christmas Song di Chet Baker / Jingle Bells Retro di Benedict Lamdin & Riaan Vosloo / O Little Town of Bethlehem di Salt Lake Children’s Choir / O Little Town of Bethlehem (Jazz Trio Version) di Starry Bay Trio / Dance the Night Away di Andrew Kingslow, Louis Edwards, Laura Dowling & Henry Parsley / The Piano Lounge di Dick Walter / Piano Bar di Thomas Parisch & Laurent Ziliani / Auld Lang Syne (Traditional) di Guy Lombardo / In Memory of Elizabeth Reed di The Allman Brothers Band / Ombra Mai Fù (Serse) di Stephanie Blythe, Emmanuelle Haïm, John Nelson & Ensemble Orchestral de Paris.

The Holdovers – La colonna sonora ufficiale

1. Silver Joy – Damien Jurado (3:06)

2. Venus – Shocking Blue (3:07)

3. The Time Has Come Today – The Chamber Brothers (4:54)

4. Candlepin Bowling – Mark Orton (2:17)

5. Primal Architecture – Mark Orton (0:47)

6. Crying, Laughing, Loving, Lying – Labi Siffre (3:01)

7. In Memory of Elizabeth Reed – The Allman Brothers Band (6:58)

8. Knock Three Times – Tony Orlando & Dawn (2:59)

9. When Winter Comes – Artie Shaw & His Orchestra (2:54)

10. Drive to Boston – Mark Orton (2:16)

11. Nursing Home – Mark Orton (1:52)

12. Medley: Deck the Hall with Boughs of Holly / What Child Is This? – The Swingle Singers (3:11)

13. Silent Night – The Temptations (6:07)

14. Jingle Bells – Herb Alpert’s Tijuana Brass (3:11)

15. It’s Christmas! – Mark Orton (2:13)

16. Carol of the Drum (Little Drummer Boy) – The Trapp Family Singers (2:01)

17. White Christmas – The Swingle Singers (2:11)

18. The Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams (2:33)

19. The Wind – Cat Stevens (1:42)

20. A Calf Born in Winter – Khruangbin (3:31)

21. The Glove / Now He’s History / 5/4 for Constantine – Mark Orton (4:24)

22. A Girl in Tow / Back to Barton – Mark Orton (4:34)

23. Danny / The Glove / Let’s Make the Best of It – Mark Orton (2:20)

24. See Ya / Into the Unknown – Mark Orton (4:39)

