Paw Patrol: Il Film: trailer italiano del film d’animazione di Paramount e Nickelodeon

Eagle Pictures il 23 settembre porta nei cinema italiani Paw Patrol: Il Film, il nuovo film d’animazione di Nickelodeon Movies e Paramount Animation basato sulla popolare serie animata canadese PAW Patrol – La squadra dei cuccioli.

La trama ufficiale: Al lavoro, PAW Patrol! Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l’aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

In questa prima elettrizzante avventura pensata per il grande schermo, oltre al cast originale della serie, si uniscono alla PAW Patrol moltissime star americane: Iain Armitage, Marsai Martin (Spirit – Il ribelle), Yara Shahidi (Smallfoot: Il mio amico delle nevi), Randall Park (Lego Ninjago: Il film), Dax Shepard, Tyler Perry (Gli eroi del Natale), Jimmy Kimmel (Baby Boss 2), Kim Kardashian West e Will Brisbin che doppia Ryder, l’attore che frequenta ancora le superiori è stato scelto tra oltre 1000 giovani attori provinati da tutti gli Stati Uniti e Canada.

“Paw Patrol: Il Film” è diretto dal regista e animatore Carl Brunker (Nut Job 2: Tutto molto divertente, Fuga dal pianeta Terra). Brunker dirige da una sua sceneggiatura scritta con Bob Barlen (Arctic – Un’avventura glaciale) e Billy Frolick (A spasso col panda).

La serie animata “PAW Patrol – La squadra dei cuccioli” è stata creata da Keith Chapman (“Bob aggiustatutto”), prodotta dalla Spin Master Entertainment, con l’animazione fornita da Guru Studio in associazione con TVOntario e Nickelodeon. La serie in Italia ha registrato ascolti per circa 18 milioni di telespettatori in tre anni e uno share medio del 6,75%, cifre record per una serie animata per bambini. Il 18 febbraio 2021 la serie è stata rinnovata per una nona stagione di 26 episodi.

Fonte: YouTube