PAW Patrol – Il Super Film: trailer italiano, poster e colonna sonora del film d’animazione (Al cinema dal 28 settembre)

Eagle Pictures per i 10 anni di “PAW Patrol”, un fenomeno che ha conquistato i bambini di 180 Paesi al mondo, porta nei cinema i italiani a partire dal 28 settembre PAW Patrol – Il Super Film (“PAW Patrol – The Mighty Movie”). Si tratta di un nuovo lungometraggio cinematografico del fortunato franchise d’animazione canadese, prodotto da Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies e Paramount Pictures. Alla regia torna il veterano dell’animazione Cal Brunker (BigFoot, Nut Job 2 – Tutto molto divertente; Fuga dal pianeta Terra).

PAW Patrol Il Super Film – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l’arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.

Per quanto riguarda le voci del film sono state annunciate alcune importanti new entry nel cast: la versione originale in inglese vedrà tra i doppiatori l’attrice vincitrice di un Golden Globe Taraji P. Henson, la star del tennis Serena Williams, North West e Saint West, che reciteranno al fianco della loro mamma Kim Kardashian, e ancora Kristen Bell, Chris Rock e James Marsden.

PAW Patrol Il Super Film – Trailer e video

Curiosità

PAW Patrol è stato creato da Spin Master Entertainment, la divisione specializzata nella produzione di film e serie tv di Spin Master, la più importante azienda di giocattolo e intrattenimento per bambini del Canada e una delle più importanti al mondo, fondata nel 1994 da tre amici universitari – Ronnen Harary, Anton Rabie e Ben Varadi – per lanciare il loro primo gioco: Earth Buddy, celebre pupazzo cui crescevano capelli d’erba. Da allora Spin Master ha sviluppato e prodotto fenomeni globali che hanno fatto la storia del giocattolo nel mondo, come la franchise Bagukan e il tech toy Hatchimals ed è attualmente l’azienda produttrice del rompicapo più venduto al mondo, Rubik’s, il cubo di Rubik originale, e in Italia, dei cult RisiKo! e Scarabeo.

PAW Patrol è ambientato nella città canadese di fantasia di Adventure Bay e nei suoi dintorni e l’iconica torre del Quartier Generale è ispirata alla CN Tower di Toronto.

Oltre il 90% della produzione della serie tv è stato completato in Canada. Il regista del film, Cal Brunker, e il suo partner nella scrittura, Bob Barlen, sono entrambi canadesi, così come la maggior parte dei doppiatori della serie televisiva.

PAW in inglese significa “zampa” ma nella serie è scritto sempre in maiuscolo: è infatti l’acronimo di Pups at Work (cuccioli al lavoro).

Divertenti e assurde teorie cospirazioniste circolano spesso su PAW Patrol, con speculazioni su dove siano i genitori di Ryder e su come finanziano i cuccioli il loro Quartier Generale hi-tech.

Si dice che il personaggio di Ryder sia ispirato a Ronnen Harary, il co-fondatore di Spin Master.

Intervistato dalla BBC nel 2018, Harary ha dichiarato: “Perché sfatare il mito? …Ho negato, ma nessuno mi crede!”.

Nel corso degli oltre duecento episodi della serie e degli speciali, PAW Patrol non ha mai raccontato una vera e propria storia delle origini, fino al primo film, che ha svelato come Chase ha incontrato Ryder ed è entrato a far parte della squadra. Il secondo film svelerà invece il passato della cagnolina più piccola del gruppo, Skye.

Nel 2021 PAW Patrol: Il Film viene proiettato nelle sale cinematografiche. Ha incassato 40 milioni di dollari in patria e più di 150 milioni in tutto il mondo.

I giocattoli PAW Patrol hanno vinto diversi Toy of the Year Awards, il più importante riconoscimento del settore a livello globale, assegnati a New York dalla The Toy Foundation.

La serie tv ha vinto consecutivamente ogni anno ai Canadian Screen Awards dal 2016.

PAW Patrol: Il Film ha vinto il Golden Screen Award for Feature Film, presentato dall’Academy of Canadian Cinema & Television, che premia il film che ha incassato di più al botteghino nazionale tra il 1° gennaio 2021 e il 24 febbraio 2022.

La serie è stata candidata a diversi Daytime Emmy Awards, tra cui Outstanding Original Song (2014), Outstanding Special Class Animated Program (2019) e Outstanding Sound Mixing for a Preschool Animated Program (2019).

Il film dei PAW Patrol è il film più rivisto su Paramount+: è stato trasmesso in streaming in media sei volte per famiglia.

PAW Patrol ha permeato la cultura pop con tanti fan anche tra le celebrità, frequenti riferimenti in TV in prima serata, citazione in diversi sketch del Saturday Night Live e persino una menzione nel monologo di apertura degli Oscar da parte di Jimmy Kimmel: “Un altro giovane attore nominato per la prima volta è Timothee Chalamet, che stasera è molto elegante. Guardate lo smoking. Ti stai divertendo? È una cosa importante… Si è perso PAW Patrol per essere qui stasera. Non preoccupatevi, Ryder e la sua squadra di cuccioli hanno salvato la situazione”.

Keira Knightley ha scherzosamente paragonato l’amore di Edie, allora bambina, per i PAW Patrol al “crack dei bambini” durante un’intervista al Tonight Show.

Ryan Reynolds ha scritto su Twitter minacciando di vendere i suoi figli dopo un’abbuffata di 11 episodi.

Mila Kunis ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, parlando dei suoi figli Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood, ha dichiarato di guardare tutte le sere PAW Patrol con loro. Il loro papà Ashton Kutcher ha postato sui social un pancake “fallimentare” preparato per la figlia: “Ho provato a fare un pancake a forma di Skye di PAW Patrol. Mia figlia: ‘E questo cosa dovrebbe essere?’ #umiliato”

Serena Williams ha pubblicato un’interpretazione karaoke della sigla dei PAW Patrol, cantata con la figlia Olympia, grande fan dei cuccioli, che è stata anche ripresa in un’intervista al Kelly Clarkson Show.

Kim Kardashian in occasione dell’uscita del primo film, durante una proiezione speciale organizzata per la sua famiglia, rivolgendosi ai suoi figli, ha dichiarato: “L’ho fatto per voi ragazzi, perché so quanto amate i PAW Patrol”.

La divisione Digital Games di Spin Master, sta attualmente lavorando a un nuovissimo gioco digitale di PAW Patrol che uscirà nell’autunno 2023 in concomitanza con il secondo film.

PAW Patrol – La squadra di di cuccioli più amata dai bambini di tutto il mondo

La property prescolare numero 1 in Italia e in numerosi Paesi al mondo amplia il suo universo con il secondo film “PAW Patrol – Il Super Film” nelle sale il 28 settembre e con lo spin off della serie tv, “Rubble & Crew”, in onda tutti i giorni su Nick Jr, Sky 603.

PAW Patrol, la property di Spin Master Entertainment, coprodotta con Nickelodeon, che racconta le avventure della squadra di pronto intervento più amata dai bambini e dalle bambine di tutto il mondo, raggiunge il traguardo del 10° Anniversario. Dieci anni nei quali si è posizionata come il più grande fenomeno prescolare in Italia e in numerosi Paesi al mondo, con dieci stagioni della serie tv (in onda in Italia ininterrottamente tutti i giorni su Nick Jr, Sky 603, e in chiaro su Cartoonito), un film cinematografico campione d’incassi, per la regia di Cal Brunker con le voci di tante celebrities tra cui Kim Kardashian, Jimmy Kimmel, Iain Armitage e una linea di giocattoli perennemente sold out firmata Spin Master.

PAW Patrol racconta le avventure di Ryder, un bambino appassionato di tecnologia, e della sua squadra di sei cuccioli, ciascuno con un’abilità particolare, pronti a qualunque missione per aiutare gli abitanti di Adventure Bay nei piccoli e grandi problemi quotidiani. Ogni volta che c’è un problema, i cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye sono pronti all’azione: grazie all’amicizia, allo spirito di squadra e alla solidarietà, per loro, “nessun lavoro è faticoso per un cucciolo coraggioso”!

Un racconto valoriale, aspirazionale, inclusivo, che ha conquistato fin da subito la fiducia dei genitori per la sua capacità di veicolare messaggi importanti con un linguaggio adatto al pubblico prescolare, comprensibile per i più piccoli ma al contempo emozionante e coinvolgente.

Era il 12 agosto 2013 quando il primo episodio della serie tv, creata da Keith Chapman e co-prodotta da Spin Master Entertainment e Nickelodeon, brand di Paramount, debuttò negli Stati Uniti e in Canada: da allora la franchise ha conquistato oltre 180 Paesi nel mondo, riempiendo gli schermi, i negozi di giocattoli, i cinema di tutto il mondo. Un successo planetario che ha trasformato PAW Patrol nella property dei record e in un fenomeno di costume, citato pubblicamente anche da star internazionali come Keira Knightley, Mila Kunis e Serena Williams.

Dopo 10 anni, il suo successo continua grazie alla capacità di evolversi e adattarsi alle nuove generazioni di bambini, e sono in arrivo, anche in Italia, importanti ulteriori tasselli di questa grande storia.

Oltre al nuovo lungometraggio per il cinema, in Italia è appena arrivata anche la prima serie tv spin-off di “PAW Patrol” – “Rubble & Crew” – incentrata sul personaggio di Rubble, il cucciolo di bulldozer del gruppo, celebre per la sua escavatrice, per i suoi modi buffi ma anche per una grande passione per gli sport, a dispetto delle apparenze. Prodotta da Spin Master Entertainment, in onda tutti i giorni alle 20:00, su Nick Jr, Sky 603.

Naturalmente sono attese sugli schermi italiani anche le nuove stagioni della serie originale “PAW Patrol”: gli episodi “Aqua Pups” della nona stagione, arriveranno in chiaro su Cartoonito nella primavera 2024, mentre la decima stagione a tema “Jungle Pups” sarà in onda in autunno 2023 su Nick Jr. per poi essere trasmessa nell’autunno 2024 su Cartoonito.

La storia e i numeri di un fenomeno globale

La storia dei PAW Patrol affonda le sue radici nel 2010, quando Spin Master Entertainment, decisa a sviluppare una serie prescolare incentrata sull’azione e sull’avventura, contattò alcuni dei più importanti creatori di serie per bambini e Studios di animazione per scegliere l’idea migliore. Keith Chapman – già creatore di Bob Aggiustatutto – presentò i bozzetti di Robbie’s Rescue Dogs, molto diversi dai PAW Patrol per come li conosciamo oggi, ma con lo stesso concetto di base: cuccioli di cane che insieme compiono missioni di salvataggio. Jennifer Dodge, la produttrice di Spin Master Entertainment che ha curato il progetto fin dalla sua ideazione – oggi Presidente della casa di produzione – lavorò a stretto contatto con Chapman per trasformare quei cagnolini dall’aspetto un po’ retro nei cuccioli di PAW Patrol per come li conoscono i bambini di tutto il mondo. Alla ricerca un broadcaster internazionale, nel 2012 si concretizzò la partnership con Nickelodeon che divenne co-produttore della serie e successivamente del film.

PAW Patrol va in onda in oltre 180 paesi e in oltre 30 lingue diverse.

Trasmesso in 350 milioni di case.

È attualmente alla sua decima stagione su Nickelodeon.

PAW Patrol è la prima property prescolare in Italia e in altri 6 Paesi al mondo.

È costantemente al primo posto nella classifica delle serie prescolari.

Ha generato oltre 14 miliardi di dollari di vendite al dettaglio in tutto il mondo dal 2013.

7,39 milioni di iscritti al canale YouTube PAW Patrol & Friends.

Entro la fine del 2023 saranno andati in onda 245 episodi di PAW Patrol.

PAW Patrol Il Super Film – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice turca Pinar Toprak (Daydreamer, Captain Marvel, Krypton, Slumberland – Nel mondo dei sogni, Marvel 616, The Lost City, Stargirl, Un matrimonio esplosivo).

(Daydreamer, Captain Marvel, Krypton, Slumberland – Nel mondo dei sogni, Marvel 616, The Lost City, Stargirl, Un matrimonio esplosivo). La colonna sonora include i brani: “Bark to the Beat” di Mckenna Grace (featuring blackbear) e “Down Like That” di Bryson Tiller.

PAW Patrol Il Super Film – Foto e poster