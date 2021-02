Pelé: il re del calcio – trailer italiano del nuovo documentario Netflix

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale sottotitolato in italiano del film documentario Pelé: il re del calcio, un nuovissimo documentario sportivo sul leggendario calciatore brasiliano.

Il nuovo documentario Netflix racconta la vita del calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. Il documentario ripercorre lo straordinario periodo in cui Pelé, l’unico giocatore ad aver vinto tre Coppe del mondo, è passato da giovane superstar nel 1958 ad eroe nazionale nel mezzo di un’era radicale e turbolenta nella storia del Brasile.

La trama ufficiale:

Il film narra l’incredibile percorso di Pelé, culminato con il titolo di “Re del calcio” e con la storica vittoria della sua squadra nazionale ai Campionati del mondo del 1970. Attraverso rari ed esclusivi filmati con Pelé stesso, il film mette in primo piano la star in maniera toccante mentre riflette sulla sua impressionante carriera. Il documentario include inoltre rare apparizioni e interviste d’archivio di ex leggendari compagni di squadra del Santos Futebol Clube e della nazionale brasiliana, tra cui Zagallo, Amarildo e Jairzinho, così come straordinarie testimonianze da parte di familiari, giornalisti e celebrità che hanno vissuto gli anni d’oro del calcio brasiliano.

Il documentario include anche rari filmati d’archivio e interviste di ex leggendari compagni di squadra al Santos Futebol Clube e anche della nazionale brasiliana, tra cui Zagallo, Amarildo e Jairzinho, oltre a testimonianze straordinarie di familiari, giornalisti, artisti e altre personalità che ha assistito all’età d’oro del calcio brasiliano. Pelé è co-diretto dai registi David Tryhorn e Ben Nicholas, che hanno entrambi realizzato in precedenza il documentario Crossing the Line sull’atleta Danny Harris.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Pelé: il re del calcio” è prodotto da Pitch Productions con il vincitore dell’Oscar Kevin Macdonald a bordo come produttore esecutivo. Il documentario sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo a partire dal 23 febbraio 2021.

Fonte: YouTube