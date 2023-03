Percoco – il primo Mostro d’Italia: trailer del film “True Crime” di Pierluigi Ferrandini (Al cinema dal 17 al 19 aprile)

Dopo l’anteprima mondiale il 26 marzo al Bari International Film&TV Festival 2023, nella sezione competitiva ItaliaFilmFest / Nuovo cinema Italiano, e l’anteprima nei cinema il 13 aprile, dal 17 al 19 aprile arriva nelle sale come evento speciale di Altre Storie Percoco – il primo Mostro d’Italia, film scritto e diretto da Pierluigi Ferrandini. Nella notte tra il 26 e il 27 Maggio 1956, in una Bari agli albori del boom economico, Franco Percoco, proveniente da una famiglia piccolo-borghese, compie la prima strage familiare nella storia d’Italia del Novecento, uccidendo con un coltello da cucina i genitori e il fratello minore e convivendo per dieci giorni con i loro cadaveri in casa. Un crimine che ha sconvolto l’opinione pubblica, che Ferrandini ha scelto di raccontare nel suo true crime psicologico “Percoco – il primo Mostro d’Italia”, tratto dal romanzo “Percoco” di Marcello Introna (edito da Mondadori). Il film si concentra su un preciso arco temporale: i giorni successivi al crimine, quei giorni ‘felici e dannati’ in cui Franco, il ‘bravo ragazzo’ di sempre, è finalmente libero di vivere e divertirsi in assenza dei genitori, mentre emerge a poco a poco il ‘mostro’ che si cela nella sua mente.

Percoco – Trama e cast

La trama ufficiale: La storia vera del primo stragista familiare italiano del Novecento: Franco Percoco. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1956, a Bari, stermina la sua famiglia con un coltello da cucina e inizia una nuova vita: da studente universitario a ricco viveur, assaporando tutte le gioie del suo mirabile tempo, quello del boom economico, vivendo dieci giorni con i cadaveri dei suoi genitori e di suo fratello murati in casa. Nessun omicida aveva mai convissuto così a lungo con le sue vittime fino a quel momento.

Nel cast Gianluca Vicari, nel ruolo di Franco Percoco, affiancato da Giuseppe Scoditti, Rebecca Metcalf, Federica Pagliaroli, Laura Gigante, Francesca Antonaci, Fabrizio Traversa, Antonio Monsellato, Pinuccio Sinisi, Raffaele Braia, Pietro Naglieri, Chiara Scelsi, Elena Cantarone, Michele Mirabella.

Percoco – Trailer e video

Curiosità sul film

La fotografia del film è stata affidata a Filippo Silvestris, il suono a Piero Parisi, il montaggio a Mauro Ruvolo, la scenografia è di Walter Caprara e i costumi sono a cura di Magda Accolti Gil.

Il film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo di Regione Puglia | Apulia Film Commission e con il sostegno del MiC. La delegata di produzione Altre Storie è Francesca Schirru.

Le musiche originali sono del trombonista, direttore d’orchestra e compositore svedese Christian Lindberg

Pierluigi Ferrandini – Note biografiche

Nato a Bari nel 1975, è un autore cinematografico. Per oltre quindici anni ha affiancato Sergio Rubini e altri importanti autori e registi nella collaborazione alla regia, direzione attori e nella direzione di seconda unità di ripresa. Parallelamente ha portato avanti il suo percorso autonomo di autore cinematografico. Dal 2005 ha scritto e diretto più di dieci cortometraggi, vincitori complessivamente in oltre 200 Festival nel Mondo. Il suo lavoro Oroverde (2012) è stato selezionato ai Nastri d’Argento per aver vinto il Premio della Giuria all’Hollyshorts Film Festival di Hollywood e il Premio del Pubblico al Tirana International Film Festival, oltre a più di cento riconoscimenti sul territorio nazionale. Il suo lavoro Polis Nea distribuito da febbraio 2017, è risultato vincitore in oltre 40 festival in tutte le categorie: miglior film, regia, sceneggiatura, fotografia, attore protagonista, attore non protagonista, musiche originali, costumi, scenografia, montaggio. È inoltre stato proiettato nel 2018 durante una puntata della trasmissione Report, su Rai3. Come autore di Commercials, collabora dal 2012 con brand come Fendi, Pomellato, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent e ha scritto e girato spot per enti come A.N.A.S., Roma Lazio Convention Bureau, EUR Spa, M.I.U.R, Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Puglia. Nel 2020 ha scritto e diretto la campagna worldwide ‘FIRE. PREVENTION. WORLD.’ narrata da Michael Madsen, con il sostegno della Protezione Civile e della Apulia Film Commission. Da diversi anni, si occupa anche di formazione: ha condotto Corsi di Regia e Recitazione Cinematografica presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola Nazionale D’Arte Drammatica ‘Silvio D’amico’ e molteplici accademie su tutto il territorio nazionale. L’opera Percoco – il primo Mostro d’Italia, lungometraggio da lui scritto e tratto dal romanzo ‘Percoco’ di Marcello Introna edito da Mondadori, segna il suo debutto cinematografico.

Percoco – Il libro che ha ispirato il film

Marcello Introna è nato a Bari nel 1977 e dopo il liceo classico si è laureato in Medicina veterinaria e ha conseguito un dottorato di ricerca all’Università di Bari. Autore e sceneggiatore televisivo, attualmente svolge la professione di veterinario. “Percoco” edito da Mondadori nel 2016 è il suo romanzo d’esordio.

La sinossi ufficiale del libro: In una Bari che si sta riprendendo lentamente dopo la Seconda guerra mondiale, la famiglia Percoco vive la sua esistenza borghese e illusoriamente irreprensibile. È solo tra le mura di casa, in via Celentano 12, che le apparenze crollano mostrando una realtà molto diversa. Vittorio, il maggiore dei tre figli, è in galera per cleptomania, Giulio, il piccolo di casa, è affetto dalla sindrome di Down e Franco, il protagonista della storia, sembra l’unico a non dare problemi. Il padre Vincenzo, ispettore delle ferrovie, è un debole rassegnato, la madre Eresvida una casalinga con l’ossessione dell’affermazione sociale che vuole vedere a tutti i costi il figlio professionista laureato. Nel castello fasullo che i Percoco hanno costruito Franco ha infatti il ruolo dello studente universitario modello, l’unico in grado di dare lustro al blasone familiare. La vicenda, ispirata a un fatto realmente accaduto, parte dall’adolescenza del protagonista, fino al terrificante epilogo in cui, agli albori del boom economico degli anni Cinquanta, tutte le inettitudini, compulsioni e paure di Franco Percoco esploderanno devastando la quiete di una comunità intera.

Il libro “Percoco” di Marcello Introna è disponibile su Amazon.

Percoco – Foto e poster