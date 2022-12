Perfetta Illusione: trailer e colonna sonora del film di Pappi Corsicato al cinema

Dopo la presentazione fuori concorso al Torino Film Festival 2022, dal 15 dicembre nei cinema d’Italia con Europictures Perfetta Illusione, il nuovo film del regista Pappi Corsicato, un melò con con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Sandra Ceccarelli.

Perfetta Illusione – Trama e cast

Toni conduce con la moglie Paola una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e costruire una nuova vita realizzando il suo sogno segreto di diventare un artista. Le vite dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Il cast include anche Maurizio Donadoni, Giampiero Judica, Ivana Monti e Daniela Piperno.

Perfetta Illusione – Trailer e video

Curiosità sul film

Pappi Corsicato dirige “Perfetta Illusione” da una sua sceneggiatura scritta con Luca Infascelli (La scuola cattolica).

Il team che ha supportato il regista Pappi Corsicato dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Rocco Marra (Benvenuti in casa Esposito), la montatrice Natalie Cristiani (Capri-Revolution), la scenografa Tina Pennisi (Lasciami per sempre) e la costumista Grazia Materia (L’agenzia dei bugiardi).

Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio e Manetti bros.

Pappi Corsicato – Note biografiche

Pappi Corsicato è nato a Napoli il 12 giugno 1960. Ha studiato Architettura. Nel 1980 si trasferisce a New York e studia danza e coreografia all’Alvin Alley Dance School e recitazione prima all’American Academy of Dramatic Arts, poi con Geraldine Barone, membro dell’Actor’s Studio. Folgorato dalla visione di La legge del desiderio, decide di diventare regista e, nel 1989, riesce ad avvicinare Pedro Almodóvar e a convincerlo a prenderlo come assistente volontario sul set del film Légami. Nel ’90 gira Libera, il suo primo cortometraggio, seguito nel ’92 da Carmela e da Aurora, e compone così il suo debutto nel lungometraggio, Libera, film ad episodi che partecipa nel ’93 al Festival di Berlino, dove riscuote un grande successo di critica nazionale ed internazionale e di pubblico. Il film partecipa a numerosi Festival e viene venduto in quasi tutto il mondo. Vince il Nastro d’argento come Miglior Esordio, la Grolla d’oro, il Globo d’oro della Stampa Estera e il Ciak d’oro. Dal 1994 ad oggi ha realizzato una trentina di documentari sull’Arte Contemporanea. I suoi lavori sono stati invitati alla Tate Modern di Londra, al Centre Pompidou di Parigi ed altri musei e festival nazionali ed internazionali. Nel ’95, il suo secondo film I buchi neri partecipa alla Mostra di Venezia nella sezione “Notti Veneziane” e viene selezionato in molti altri festival internazionali. Nel ’97, assieme a Mario Martone, Luigi Capuano, Stefano Incerti e Antonietta De Lillo, partecipa al film collettivo I vesuviani (episodio La stirpe di Iana), in concorso alla Mostra di Venezia. Nel 2000 mette in scena al Teatro San Carlo di Napoli l’opera lirica di Georges Bizet “Carmen”. Nel 2001 gira il suo terzo lungometraggio, Chimera, selezionato in competizione al Montreal Film Festival. Il film vince la Grolla d’oro per Miglior Fotografia a St. Vincent. Nel 2008 realizza il film Il seme della discordia, selezionato in concorso alla Mostra di Venezia. Nel 2009 firma il documentario Armando Testa. Povero ma moderno, sul celebre pubblicitario torinese. Invitato come evento speciale alla Mostra di Venezia nella sezione “Orizzonti”, vince il Premio Pasinetti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. È dello stesso anno il documentario su Luigi Ontani Capo Dio Monte, girato in occasione della mostra dell’artista al Museo Capodimonte di Napoli e selezionato alla Mostra di Venezia 2010, nella sezione indipendente “Giornate degli Autori” (Venice Days). Realizza parallelamente alla sceneggiatura de “Il volto di un’altra” Restoring The “B”, un breve video che documenta i lavori di restauro della Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma, proiettato in occasione della riapertura del museo. Nel 2010 ha debuttato nella regia teatrale con “Eva Peron” di Raul Damonte (in arte Copi), interpretato da Iaia Forte, musa e attrice preferita di Corsicato, protagonista di quasi tutti i suoi film e cortometraggi. Pappi Corsicato vive tra Roma e Napoli.

Perfetta Illusione – La colonna sonora

Le musiche originali di “Perfetta Illusione” sono dei compositori Gabriele Roberto & Andrea Boccadoro e raccontano l’evolversi dei differenti stati d’animo dei vari personaggi, in particolare del protagonista, Toni, interpretato dall’attore Giuseppe Maggio. Nello specifico, le composizioni di Gabriele Roberto danno voce alla frustrazione di Toni, che non si sente gratificato dalla sua vita perché sogna di diventare un artista. Mentre, le musiche di Andrea Boccadoro si concentrano sul sentimento di perdita che Toni si trova inevitabilmente ad affrontare per via della sua spregiudicata ambizione.

I due compositori condividono una formazione musicale classica attraverso un forte punto che li accomuna: entrambi diplomati al “Royal College of Music” di Londra, una delle più prestigiose istituzioni musicali al mondo, intraprendono all’estero la carriera di compositori per il cinema. Gabriele Roberto a Tokyo, dove nel 2007 vince il Japan Academy Award per il film Memories of Matsuko, e Andrea Boccadoro continuando a vivere nella capitale britannica, dove è rappresentato dalla storica agenzia Air-Edel Associates. Dal 2017 Andrea parallelamente ai propri progetti autonomi, affianca Gabriele come assistente per alcuni lavori giapponesi e italiani, ne emerge una proficua collaborazione artistica che li porta, nel 2022, a comporre le musiche per “Perfetta Illusione” di Pappi Corsicato.

Gabriele Roberto è l’unico compositore Italiano ad essersi aggiudicato il Japan Academy Award, il più prestigioso riconoscimento per un musicista in ambito cinematografico in Giappone. Nato a Cuneo, si diploma in composizione al Conservatorio di Alessandria, conseguendo successivamente il Postgraduate Diploma in Composition al Royal College of Music di Londra, sotto la guida del maestro Joseph Horovitz. Compone musica per film, serie TV, videogiochi e pubblicità per il mercato Giapponese, Italiano e Cinese. Tra i registi con i quali ha collaborato vi sono il vincitore del BAFTA Michael Radford, Tetsuya Nakashima, Pang Ho Cheung, Tsutsumi Yukihiko, Ivan Cotroneo, Pappi Corsicato, Ferdinando Cito Filomarino, Lucio Pellegrini, Gabriele Salvatores, Maria Sole Tognazzi, per produzioni quali Indigo Film, Fandango, RAI Cinama, Ascent Film, NHK, TOHO, Fuji TV. Attivo anche come compositore per musica da concerto, nel giugno 2015 la “Japan Philharmonic Orchestra” commissiona all’artista un Concerto per Tromba e Orchestra che verrà eseguito in prima mondiale al “Tokyo Metropolitan Art Space” e alla “Yokohama Minato Mirai Concert Hall”. Il brano è poi successivamente pubblicato da Naxos Records. Come orchestratore ha lavorato per alcune delle più famose pop star giapponesi e nel 2016 ha arrangiato per il Maestro Andrea Bocelli una nuova versione per grande orchestra del celebre brano “Con Te Partirò”.

Andrea Boccadoro è un compositore di musiche per film, tv e videogiochi residente a Londra. Nato a Roma nel 1986, si laurea con lode in Filosofia alla Sapienza Università di Roma, e consegue con lode il diploma in Composizione al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Nel 2013 si trasferisce a Londra dove completa i suoi studi al Royal College of Music, con un Master in Composition for Screen. Nel 2019, le sue musiche per i cortometraggi L’Interprete di Hleb Papou e Scaramouche Scaramouche di Arthur Môlard, vengono rispettivamente premiate ai festival Cortinametraggio e Aubagne International Film Festival. Nello stesso anno, collabora con il premio Oscar Dario Marianelli alle musiche del Pinocchio di Matteo Garrone, in qualità di assistente e co-orchestratore del maestro. Nel 2020, compone le musiche originali del lungometraggio canadese Violation, presentato al Sundance Film Festival e candidato a cinque Canadian Screen Awards. La colonna sonora riceve anche la candidatura a ‘’Best Original Score, Feature’’ agli International Sound & Film Music Festival Awards, accanto a The Father di Ludovico Einaudi. Nel 2021, Andrea firma la colonna sonora de Il Legionario, opera prima del regista Hleb Papou, candidata ai Nastri d’Argento e vincitrice di un Pardo d’Oro al Festival di Locarno. Nel 2022 pubblica le musiche per il videogioco britannico Card Shark, che ricevono la candidatura ai prestigiosi Music + Sound Awards, nella categoria ‘’Best Composition in Gaming’’. Le sue musiche in stile rinascimentale per il videogioco Astrologaster ricevono diversi riconoscimenti, incluse tre nominations ai Game Audio Network Guild Awards, e quella agli Independent Games Festival Awards in San Francisco, per la categoria ‘’Exellence in Audio’’. Recentemente, ha composto le musiche originali per la serie Amazon Veleno, ispirata all’omonimo podcast di Pablo Trincia e vincitrice del Globo d’Oro al miglior Documentario 2021.

TRACK LISTINGS:

1. Riparo Alla Mostra – Gabriele Roberto

2. Licenziamento – Andrea Boccadoro

3. Disposizione Delle Opere – Gabriele Roberto

4. Ad Una Festa Esclusiva – Gabriele Roberto

5. Dipingendo – Gabriele Roberto

6. Alla Mostra Di Cattelan – Gabriele Roberto

7. Primo Sospetto – Gabriele Roberto

8. Amore Inquieto – Andrea Boccadoro

9. Toni E Paola – Andrea Boccadoro

10. Paola In Ospedale – Andrea Boccadoro

11. Convocazione In Procura – Andrea Boccadoro

12. La Proposta – Gabriele Roberto

13. Valutando Il Patto – Andrea Boccadoro

14. Il Confronto – Gabriele Roberto

15. Perfetta Illusione – Gabriele Roberto

La colonna sonora di “Perfetta Illusione” è disponibile QUI.

Perfetta Illusione – Foto e poster