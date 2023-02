Peter Pan & Wendy: trailer italiano e anticipazioni del film live-action su Disney Plus

Dal 28 aprile disponibile direttamente su Disney Plus Peter Pan & Wendy, un rifacimento live-action del classico d’animazione del 1953 basato a sua volta sul romanzo di “Peter e Wendy” di JM Barrie.

Peter Pan & Wendy – Trama e cast

La trama ufficiale: Un ragazzino dallo spirito libero e birichino che può volare e non cresce mai, Peter Pan trascorre la sua infanzia senza fine vivendo avventure sulla mitica isola di Neverland come leader dei Bambini perduti, interagendo con fate, pirati, sirene e occasionalmente bambini normali del mondo al di fuori di Neverland.

Nel cast sono presenti Yara Shahidi (Grown-ish) come Campanellino, Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show) come Spugna, Ever Anderson (Black Widow), la figlia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson, come Wendy Darling e Alexander Molony (The Reluctant Landlord) nei panni di Peter Pan. Il cast è completato da Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) nei panni di Mr Darling, Molly Parker (House of Cards) in quelli di Mrs Darling, ​​con Joshua Pickering (A Discovery of Witches) e l’esordiente Jacobi Jupe come i fratelli John e Michael Darling e Alyssa Wapanatâhk nei panni di Tiger Lily.

Peter Pan & Wendy – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da David Lowery (Il drago invisibile, Senza santi in paradiso, Storia di un fantasma, The Old Man & The Gun) da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Toby Halbrooks.

Questo sarà il secondo remake live-action Disney del regista David Lowery dopo Il drago invisibile (2016).

Questo film segna la prima volta in un grande adattamento hollywoodiano di Peter Pan che Mr. Darling e Capitan Uncino non sono entrambi interpretati dallo stesso attore.

Will Smith e Joaquin Phoenix ssono stati presi in considerazione per il ruolo di Capitan Uncino.

Rebecca Hall ha rifiutato il ruolo della signora Darling.

Quando i fan hanno sentito parlare di un remake live-action de Le avventure di Peter Pan (1953), hanno doppiato e volevano vedere Tom Hiddleston interpretare il ruolo di Capitan Uncino, ma Hiddleston non era una delle scelte che i produttori del film avevano in mente. Quindi, alla fine, la scelta dei fan non si è concretizzata poiché è stato scelto Jude Law.

Il film uscirà in occasione del 70° anniversario dell’originale Le avventure di Peter Pan (1953).

Il regista David Lowery ha parlato del film in una dichiarazione: “Peter Pan è stata a lungo una delle mie storie preferite, in parte perché ho sempre resistito a crescere, ma anche per il cuore, l’avventura e l’immaginazione che rendono il racconto originale di J.M. Barrie così intramontabile. Sono entusiasta di avere l’opportunità di ridefinire i suoi personaggi iconici per una nuova generazione – e ancora più entusiasta di poterlo fare con un cast e una troupe così eccezionali.”

Peter & Wendy – Il libro di JM Barrie

Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere spesso noto semplicemente come “Peter Pan”, è un’opera di JM Barrie, sotto forma di un’opera teatrale del 1904 e di un romanzo del 1911 intitolato “Peter e Wendy”, spesso esteso in “Peter Pan e Wendy”. Entrambe le versioni raccontano la storia di Peter Pan, un ragazzino dispettoso che sa volare e vive molte avventure sull’isola che non c’è, abitata da sirene, fate, “indiani” (nativi americani) e pirati. Le storie di Peter Pan coinvolgono anche i personaggi Wendy Darling e i suoi due fratelli John e Michael, la fatina Campanellino di Peter, i Bambini perduti e il pirata Capitan Uncino. La commedia e il romanzo sono stati ispirati dall’amicizia di Barrie con la famiglia Llewelyn Davies. Barrie ha continuato a rivedere la commedia per anni dopo il suo debutto fino alla pubblicazione della sceneggiatura nel 1928.

Prima della pubblicazione del romanzo di Barrie, la commedia fu adattata per la prima volta nel romanzo del 1907 The Peter Pan Picture Book, scritto da Daniel O’Connor e illustrato da Alice B. Woodward. Questa è stata anche la prima versione illustrata della storia. Il romanzo fu pubblicato per la prima volta nel 1911 da Hodder & Stoughton nel Regno Unito e da Charles Scribner’s Sons negli Stati Uniti. Il libro originale contiene un frontespizio e 11 tavole a mezzitoni dell’artista F. D. Bedford (le cui illustrazioni sono ancora protette da copyright nell’UE). Il romanzo fu abbreviato per la prima volta da May Byron nel 1915, con il permesso di Barrie, e pubblicato con il titolo Peter Pan e Wendy, la prima volta che fu usata questa forma. Questa versione fu successivamente illustrata da Mabel Lucie Attwell nel 1921. Nel 1929, Barrie cedette il copyright delle opere di Peter Pan al Great Ormond Street Hospital, un ospedale pediatrico di Londra.

Peter Pan al cinema e in tv

Lungometraggi

Peter Pan (1924) – film muto (USA, 1924), diretto da Herbert Brenon, con Betty Bronson (Peter Pan), Ernest Torrence (Capt. Hook), Mary Brian (Wendy), Jack Murphy (John), Philippe De Lacy (Michael). Primo adattamento cinematografico della storia.

Le avventure di Peter Pan (Peter Pan) – film d’animazione (USA, 1953), diretto da Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske. Trasposizione dell’opera prodotta da Walt Disney, che resta complessivamente fedele alla trama originale, eliminando però alcuni particolari violenti, come la morte di Uncino.

Peter Pan (Питер Пэн) (Unione Sovietica, 1987), musical sovietico televisivo in due parti girato negli studi bielorussi Belarusfilm.

Peter Pan (Australia, 1988), mediometraggio direct-to-video prodotto dalla Burbank Films Australia.

Hook – Capitan Uncino (Hook, 1991), regia di Steven Spielberg. Sequel della storia incentrato su un Peter Pan adulto, interpretato da Robin Williams.

Peter Pan – Ritorno all’Isola che non c’è (Return to Never Land) – film d’animazione (USA, 2002), diretto da Robin Budd e Donovan Cook. Il film è il sequel del film della Disney Le avventure di Peter Pan.

Peter Pan (2003), regia di P.J. Hogan. Adattamento relativamente fedele, ma nel quale vengono accentuate le problematiche adolescenziali dei due protagonisti.

Neverland – Un sogno per la vita (Finding Neverland, 2004), regia di Marc Forster. Film biografico su J.M. Barrie, nel quale viene anche messa in scena l’opera teatrale originale.

Trilli, serie di film incentrati sull’omonima fatina, prodotti dalla Disney a partire dal 2008 per il franchise Disney Fairies.

Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è (Pan, 2015), regia di Joe Wright. Storia delle origini di Peter Pan.

Alice e Peter (Come Away), regia di Brenda Chapman (2020). Prequel delle storie di Alice e Peter Pan, immaginariamente dati per fratelli.

Wendy (Wendy), regia di Benh Zeitlin (2020). Libera rinarrazione della storia.

Cip & Ciop agenti speciali (Chip ‘n Dale Rescue Rangers) regia di Akiva Schaffer (2022). Appare il personaggio di Peter Pan dal film Disney del 1953.

Peter Pan & Wendy (2023), regia di David Lowery – adattamento della versione animata Le avventure di Peter Pan del 1953

Serie televisive

Peter Pan (Peter Pan no bōken, 1989), serie TV anime prodotta nell’ambito del progetto World Masterpiece Theater della Nippon Animation. La seconda metà della serie narra una nuova avventura appositamente ideata per l’adattamento televisivo, introducendo nuovi personaggi.

Nel covo dei pirati con Peter Pan (Peter Pan and the Pirates) serie animata prodotta da Fox nel 1990, racconta diverse avventure inedite di Peter Pan e i suoi amici.

Wendy: Never Say Never serie televisiva con Meaghan Jette Martin (2011). Libera trasposizione ambientata in tempi moderni.

Nella serie televisiva C’era una volta (Once Upon a Time, 2011-2018) a partire dalla seconda stagione viene introdotta L’Isola che non c’è con i personaggi di Capitan Uncino, Spugna e i Bambini Perduti. La terza stagione sancisce l’entrata in scena di Peter Pan (interpretato da Robbie Kay) in veste di antagonista principale della prima parte della terza stagione, della fata Campanellino e di Wendy.

Jake e i pirati dell’Isola che non c’è (Jake and the Never Land Pirates, 2011-2016), serie animata basata sul franchise Disney Peter Pan.

Le nuove avventure di Peter Pan (Les Nouvelles Aventures de Peter Pan, 2012), serie animata con 52 episodi in 2 stagioni.

Nella serie animata italiana World of Winx (2018) appaiono diversi personaggi della storia.

Peter Pan & Wendy – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Daniel Hart (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) & Oliver Wallace (L’incredibile avventura).

Foto e poster