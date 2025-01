Peter Pan’s Neverland Nightmare: nuovo trailer della fiaba horror dai produttori di “Winnie the Pooh: Sangue e Miele”

Dal 13 al 15 gennaio debutta nei cinema americani il film horror Peter Pan’s Neverland Nightmare, una delle rivisitazioni di classici personaggi delle fiabe diventati di pubblico dominio che proviene dal team di produzione di “Winnie the Pooh: Sangue e Miele”.

E’ il peggior incubo di ogni genitore… – Tagline del film

La trama che segue Wendy Darling (Megan Placito) che intraprende una missione di salvataggio nel tentativo di strappare suo fratello Michael dalle grinfie del malvagio Peter Pan (Martin Portlock). Lungo la strada incontra Campanellino (Kit Green), che in questa versione distorta della storia sarà vista assumere eroina, convinta che sia polvere di fata.

ll cast include anche Peter DeSouza-Feighoney (L’esorcista del Papa) nel ruolo di Michael Darling, Charity Kase (James Hook), Campbell Wallace (John Darling), Jenny Miller (Piratessa – Vivienne / Vicious Viv), Kierston Wareing (Roxy), Nicholas Woodeson (Steven), Kelly Rian Sanson (Mia), Nicola Wright (Daphne Robin), Charlotte Jackson Coleman (Dina), Eddy MacKenzie (Lee), Olumide Olorunfemi (Tiger Lily) e Teresa Banham che riprende il ruolo di Mary Darling interpretato in “Winnie-the-Pooh: Sangue e miele 2”.

Peter Pan’s Neverland Nightmare – Secondo trailer ufficiale del film

“Peter Pan’s Neverland Nightmare” è il terzo film del The Twisted Childhood Universe (TCU) dopo i due film horror di Winnie-the-Pooh già usciti e gli imminenti Bambi: The Reckoning e Pinocchio: Unstrung e nuove versioni horror di personaggi come la Bella Addormentata nel Bosco, il Cappellaio Matto e il Coniglio di “Winnie The-Pooh: Sangue e Miele”. Tutti i personaggi di questo universo creato e concepito da Rhys Frake-Waterfield e prodotto da Jagged Edge Productions, come accaduto con l’MCU di Marvel Studios, culmineranno in un crossover dal titolo Poohniverse: Monsters Assemble.



“Peter Pan’s Neverland Nightmare” è diretto da Scott Jeffrey, regista che ha diretto una ventina circa di pellicole quasi tutte di genere horror. La sceneggiatura è di Scott Jeffrey e Rhys Frake-Waterfield e basata su personaggi creati da J.M. Barrie.

Jeffrey parlando di questa sua rivisitazione inquadrata nel “Poohniverse” ha spiegato:

Questo è un film estremamente più dark rispetto a Winnie-The-Pooh: Sangue e miele. Quando si tratta di bambini rapiti, sembrava giusto. Tutti i film del nostro Poohniverse saranno diversi da quello precedente. Quindi, se uno non fa per te, allora forse il prossimo lo farà. Peter Pan è il più cattivo di tutti. È contorto, crudele e astuto.

In precedenza descrivendo il suo approccio alla storia e le fonti d’ispirazione Jeffrey aveva detto:

Mi sto ispirando al cinema francese mentre mi preparo per questo film. Il film sarà incredibilmente teso. Direi che è un mix tra Alta Tensione e The Black Phone con la nostra interpretazione. È un film cattivo, violento e incredibilmente dark.

“Peter Pan’s Neverland Nightmare” è prodotto da Rhys Frake-Waterfield (Winnie the Pooh: Sangue e miele) per Jagged Edge Productions in associazione con ITN Studios.

Il poster ufficiale del film