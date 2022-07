Peter va sulla Luna: trailer italiano e anticipazioni del film d’animazione al Giffoni 2022

Dal 21 luglio nei cinema italiani con Koch Media, Peter va sulla sulla Luna, un nuovo film d’animazione di Ali Samadi Ahadi, una galattica avventura che trasporterà grandi e piccini direttamente sulla Luna. Un viaggio nello spazio, ma soprattutto un viaggio nelle relazioni tra fratello e sorella. In questa fantastica storia animata per tutta la famiglia, Peter, seguendo le orme del padre è un timido nerd appassionato dello Spazio. Quando si accorge che Anne, la sua pestifera sorellina dotata di una fervida immaginazione, è scomparsa improvvisamente nel bel mezzo della notte, preoccupato, parte subito alla sua ricerca. Catapultato magicamente nel misterioso Campo Stellato, scopre che Anne è stata rapita e tenuta prigioniera dal malvagio Uomo Luna. Rendendosi conto di non averla mai veramente ascoltata , di quanto abbia dato per scontato i sentimenti che lo legano a lei e quanto il suo affetto sia più immenso dell’intero Universo, Peter per salvarla, dovrà andare fin sulla Luna facendo squadra con un bizzarro “dream team” di improbabili eroi della Via Lattea: l’Uomo del Sonno che soffre di narcolessia per deformazione professionale , gli spiriti della Natura e Ronzolino, che al primo spavento si finge morto.

La trama ufficiale: Ѐ dura la vita del fratello maggiore, soprattutto quando si ha a che fare con una peste combinaguai come sorella! Nel pieno della notte, Peter, un giovane nerd appassionato dello Spazio, scopre che Anne, la sua sorellina tutta pepe e fantasia, è scomparsa. Partito subito alla sua ricerca, viene catapultato magicamente a Campo Stellato, dove l’Uomo del Sonno e Ronzolino, un incredibile maggiolino parlante, lo convincono che Anne è tenuta prigioniera sulla Luna dal malvagio Uomo Luna. Per salvare la sorella dalle grinfie di questo mostro lunare, avrà bisogno dell’aiuto di un “dream team” (per modo di dire!), composto dall’Uomo del Sonno, un tenero vecchietto che soffre di narcolessia improvvisa e da Ronzolino, che si finge morto al primo pericolo. Peter si ritrova così in una fantastica avventura spaziale per liberare Anne e sventare il perfido piano di conquista dell’Universo da parte dell’Uomo Luna.

Il cast di voci dell’edizione inglese includono Aleks Le (Peter), Howard Nightingall (Mr. Zoomzeman/Rainy Robin), Lilian Gartner (Anne/Shooting Star), Raphael von Bargen (Sandman/Mr. Ladybug), Drew Sarich (Moonman/Milkyway Man/Herschel), Cindy Robinson (Nightfairy), Melissa Mabie (Lightning Witch), Michael Smulik (Storm Giant), Elisabeth Kanettis (Mother/Shooting Star), Barbara Spitz (Mrs. Zoomzeman), Jim Libby (Bully), Dennis Kozeluh (Henry Hail), Jacob Banigan (Keppler), Magarethe Tiesl (Mother Frost), Alix Martin (Mrs. Ladybug).

Ispirato dalla popolare fiaba tedesca per bambini di Gerdt von Bassewitz, “Peter va sulla lun”a è una rivisitazione moderna di Ali Samadi Ahadi, regista della fortunata serie di film Pettson and Findus.

Il regista Ali Samadi Ahadi (Pettersson e Giampi 2) dirige “Peter va sulla Luna” da una sua sceneggiatura scritta con Arne Nolting (La scuola degli animali magici). Ahadi e Nolting hanno collaborato anche per le commedie Salami Aleikum (2009) e Die Mamba (2014)

Il film è stato selezionato Fuori Concorso nella sezione Elements +3 della 52ª edizione del Giffoni Film Festival 2022.

Il film è una co-produzione Germania-Austria

Little Peter’s Journey to the Moon (Peterchens Mondfahrt) è una fiaba scritta dall’autore e drammaturgo tedesco Gerdt von Bassewitz. Fu rappresentato per la prima volta come un’opera teatrale a Lipsia nel 1912 e apparve nel 1915 come libro di fiabe per bambini con illustrazioni di Hans Baluschek. Una traduzione inglese del 2007 rinomina il libro “Peter and Anneli’s Journey to the Moon”. La storia segue il piccolo Peter e sua sorella Anneli, che aiutano uno scarabeo di maggio di nome Mr. Zoomzeman (tedesco: Herr Summsemann) a recuperare la sua sesta zampa mancante dalla Luna. Dopo una fantastica e pericolosa avventura notturna recuperano la zampa e vengono riportati ai loro letti di casa.

Nel 2010 una biografia di Otto Klemperer di Eva Weissweiler pubblicata in Germania affermava che Peter e Anneli erano basati sui figli di Oskar Kohnstamm, un paziente del sanatorio in cui von Bassewitz era stato ricoverato. Un film per la televisione tedesca basato sul libro è andato in onda per la prima volta nel 1959. Un film d’animazione del 1990 è stato diretto da Wolfgang Urchs (Stowaways on the Ark) e distribuito in inglese come Peter in Magicland.

La sinossi ufficiale del libro: Questo classico racconto per bambini tedesco di fantasia e avventura racconta la storia di come Peter e Anneli aiutano il signor Zoomzeman, uno scarabeo, a riportare la sua zampa dalla Luna. Molto tempo fa, un ladro, che stava rubando legna nella foresta, aveva accidentalmente tagliato la gamba del trisnonno del signor Zoomzeman ed era stato bandito sulla Luna. Purtroppo ha portato con sé la gamba e, da allora, la famiglia degli Zoomzeman ha avuto solo cinque gambe. Solo “due bravi bambini” possono riavere la gamba, così il signor Zoomzeman, in cerca di bontà, trova Peter e Anneli. I tre intraprendono insieme un viaggio sorprendente pieno di incontri meravigliosi, esseri fantastici ed eventi emozionanti. Infine, raggiungendo la Luna, devono sfidare il feroce Moon Man e, con l’aiuto delle Forze della Natura, restituiscono la zampa mancante al signor Zoomzeman.

Il libro “Peter and Anneli’s Journey to the Moon” di Gerdt von Bassewitz è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Le musiche originali di “Peter va sulla Luna” sono del compositore tedesco Ali N. Askin (Leroy, Ayla, Una principessa in fuga, K.O. per amore, serie tv Barbari). Askin e il regista Ali Samadi Ahadi hanno collaborato anche per la commedia “Salami Aleikum”, il documentario The Green Wave e i film per ragazzi Pettson and Findus: A Little Nuisance, a Great Friendship e Pettersson e Giampi 2.

