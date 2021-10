Stasera in tv: “Pets 2 – Vita da animali” su italia 1

Cast e personaggi

Patton Oswalt: Max

Eric Stonestreet: Duke

Kevin Hart: Nevosetto

Harrison Ford: Galletto

Jenny Slate: Gidget

Bobby Moynihan: Mel

Ellie Kemper: Katie

Tiffany Haddish: Marghi

Lake Bell: Chloe

Nick Kroll: Sergei

Dana Carvey: Nonnotto

Chris Renaud: Norman

Hannibal Buress: Buddy

Tara Strong: Pisellino

Pete Holmes: Chuck

Doppiatori italiani

Alessandro Cattelan: Max

Pasquale Petrolo: Duke

Francesco Mandelli: Nevosetto

Michele Gammino: Galletto

Laura Chiatti: Gidget

Luigi Ferraro: Mel

Francesca Manicone: Katie

Domitilla D’Amico: Marghi

Selvaggia Quattrini: Chloe

Fabrizio Vidale: Sergei

Carlo Valli: Nonnotto

Paolo Vivio: Norman

Andrea Mete: Buddy

La trama

Il decimo film d’animazione targato Illumination, Pets 2 – Vita da animali è il tanto atteso sequel del blockbuster del 2016, la commedia che ha avuto il miglior debutto di sempre per un film originale, d’animazione e non. Pieno dell’irriverenza e dell’umorismo sovversivo che caratterizza Illumination, questo nuovo capitolo esplora le vite emotive dei nostri amici a quattro zampe, il profondo rapporto che li lega alle loro amorevoli famiglie, e risponde alla domanda che i padroni di animali si fanno da sempre: cosa fanno i nostri animali quando non siamo a casa?

Curiosità

“Pets 2” è il primo film d’animazione di Harrison Ford.

Il nome della tigre bianca, Hu, condivide la stessa pronuncia con la tigre in cinese mandarino.

Joel McHale, Jason Lee, Andy Samberg, Ed Helms, Bill Hader, Ryan Reynolds, David Cross, Will Forte, Ashton Kutcher, Sean Hayes, Jack Black e Chris Pratt sono stati tutti considerati per sostituire Louis C.K. per la voce di Max prima che Patton Oswalt venisse scelto.

Tre scene che sono apparse nei trailer non sono mai arrivate nel film finale, queste includono Leonard che dà di nuovo una festa, Buddy che si massaggia di nuovo con un mixer e Mel che cerca di raggiungere il fondo di un frullatore (da cui Buddy gli dice di uscire), e Duke che annusa la parte posteriore di una capra, queste scene sono state rimosse a causa dei limiti di tempo, della violenza in cucina e dei riferimenti alle molestie.

Quando Nevosetto fa finta di volare, canticchia il tema di Superman (1978).

Quando il tacchino inizia a inseguire Max, il suo piede crea un tonfo tonante ed emette il ruggito del Tyrannosaurus Rex di Jurassic Park (1993).

Il primo sequel di Illumination al di fuori dei film di Cattivissimo me.

Frank Welker, che ha fornito la voce per la scimmia di Sergei e Hu ha anche fornito la voce per Abu e Rajah in Aladdin (1992).

Patton Oswalt, che presta la voce a Max e Meredith Salenger, che presta la voce alla “gattara” sono sposati nella vita reale.

Galletto è un cane pastore gallese.

Non è voluto dai creatori, ma quando Gidget diventa la regina dei gatti, la sua canzone per l’incoronazione è La Marsigliese, una delle più famose canzoni rivoluzionarie antimonarchiche. È come usare L’Internazionale come tema musicale di un dirigente aziendale corrotto. Doppiamente degno di nota dal momento che il film è stato realizzato in Francia

La fantasia dal supereroe di Nevosetto è realizzata con animazione Cel Shading per sembrare un fumetto.

In una scena con un Liam alla fattoria, sta toccando un libro intitolato “Cappuccetto Rosso” sulla copertina. Il racconto è originario del X secolo ed è adattato da diversi racconti popolari europei tra cui quello italiano chiamato “La finta nonna”.

Quarto sequel animato della Universal Pictures uscito nelle sale, dopo Fievel conquista il West (1991), Cattivissimo me 2 (2013), Cattivissimo me 3 (2017) e Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019).

Diversi personaggi visti l’ultima volta nel primo film non riappaiono ne vengono menzionati.

Gli animali delle fogne non compaiono nel sequel, così non viene spiegato che ne è stato di loro dopo che Nevosetto è stato adottato da Molly.

Chuck (marito di Katie e padre di Liam) è chiaramente modellato su Patton Oswalt, la nuova voce di Max.

Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 430.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat (Fantastic Mr. Fox, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 & 2, Godzilla, Le 5 leggende). Desplat che ha musicato anche l’originale Pets – Vita da animali ha vinto due premi Oscar per le colonne sonore di The Grand Budapest Hotel e La forma dell’acqua – The Shape of Water.

Dopo una parte dei titoli di coda, c'è una scena extra in cui Nevosetto (Kevin Hart) canta una canzone rap chiamata "Panda". È stato creata dal rapper Desiigner, che ha affermato di essersi ispirato ad un'auto di lusso BMW X6 bianca (per la sua somiglianza con l'animale). La frase "Man, I'm the macho like Randy" è un riferimento a "Macho Man" Randy Savage. La strofa "Pockets swole, Danny" è un riferimento a "Danny DeVito", un'altra canzone di Desiigner. La colonna sonora include i brani: "Empire State of Mind" di Jay-Z featuring Alicia Keys, "I Was Made to Love Her" di Stevie Wonder, "Garota de Ipanema" di Bleachers, "Foggy Mountain Breakdown" di The Billy Bob Banjo Band, "White Rabbit" di Jefferson Airplane, "Fantastic Voyage" di Coolio, "La Grange" di ZZ Top, "Ante Up (Robin Hoodz Theory)" di M.O.P., "It's Gonna Be a Lovely Day (Secret Life of Pets 2) di LunchMoney Lewis featuring Aminé.

, che ha affermato di essersi ispirato ad un’auto di lusso BMW X6 bianca (per la sua somiglianza con l’animale). La frase “Man, I’m the macho like Randy” è un riferimento a “Macho Man” Randy Savage. La strofa “Pockets swole, Danny” è un riferimento a “Danny DeVito”, un’altra canzone di Desiigner. La colonna sonora include i brani: “Empire State of Mind” di Jay-Z featuring Alicia Keys, “I Was Made to Love Her” di Stevie Wonder, “Garota de Ipanema” di Bleachers, “Foggy Mountain Breakdown” di The Billy Bob Banjo Band, “White Rabbit” di Jefferson Airplane, “Fantastic Voyage” di Coolio, “La Grange” di ZZ Top, “Ante Up (Robin Hoodz Theory)” di M.O.P., “It’s Gonna Be a Lovely Day (Secret Life of Pets 2) di LunchMoney Lewis featuring Aminé.

TRACK LISTINGS:

1. It’s Gonna Be a Lovely Day (Secret Life of Pets 2) (feat. Aminé) (LunchMoney Lewis) 3:51

2. Me and Julio Down by the Schoolyard (Jack Antonoff) 2:47

3. It’s Snowtime, Baby! 2:19

4. Max’s Busy Bee 2:38

5. Children’s Heroes 2:15

6. Road Trip 1:05

7. Gidget’s Dream 2:29

8. Snowball’s Workout 1:50

9. Daisy’s Story – Meet Sergei 2:12

10. The Farm 2:01

11. Fireflies 0:49

12. Cat Lessons 2:22

13. Keeping Liam Safe 1:07

14. Max’s Terrors 2:23

15. Sergei’s Circus 4:06

16. Gidget’s Mission 2:22

17. Snowball’s Swirl 1:37

18. Sergei 2:58

19. Herding 7:05

20. Wolves & Daisy 1:45

21. Max Finds His Howl 0:51

22. Inner Rooster 4:27

23. Goodbye Farm 0:52

24. Train Chase 7:21

25. Panda (Kevin Hart) 0:44