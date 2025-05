Pilar Fogliati curiosità: chi è e cosa fa il compagno dell’attrice di Cuori

L’attrice alessandrina Pilar Fogliati è sentimentalmente impegnata con il fidanzato Severiano Recchi. A parlare di lui è stata proprio la diretta interessata nel corso di un’intervista rilasciata per Vanity Fair, e si è lasciata andare a qualche confessione in più sul loro rapporto. “Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli“, ha ammesso lei non nascondendo il desiderio di diventare mamma. La stessa ha anche svelato di volere almeno due figli, anche se non in questo momento. Quel che è certo è che Pilar è serena e appagata accanto al suo Severiano, e che con lui ha scoperto un nuovo capitolo della sua vita dopo alcune relazioni finite negativamente.

Come si sono incontrati Pilar Fogliati e Severiano

Durante un’intervista rilasciata per Confidenze, Pilar Fogliati ha ammesso di essere sempre stata molto fidanzata nella sua vita e di aver quindi vissuto per poco tempo la fase del dating. “Sono stata single solo per un anno e mezzo” – ha ammesso lei – “Lui l’ho conosciuto ad una cena. Era venuto con suo fratello, che è mio amico, e attirò subito la mia attenzione perché ha degli occhi buoni“. All’epoca l’attrice era libera sentimentalmente e non cercava nemmeno una storia d’amore. In realtà, i due si sono subito innamorati e hanno quindi iniziato un percorso di vita insieme.

“Mi sono innamorata di lui” – ha continuato – “non è uno che subisce il fan del set. Abbiamo fatto tutto con calma“. La coppia convive oggi a Roma, anche se entrambi sono costretti a vivere dei lunghi periodi separati per via dei tanti impegni sul set della Fogliati. L’attrice ha anche condiviso un aneddoto molto bello, confessando che il compagno le fa spesso recapitare un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto dolce. Prima di lui, nella vita di Pilar, c’è stato l’attore Claudio Gioé con cui lei ha avuto una relazione.

Chi è Severiano Recchi

Pilar Fogliati è in realtà sempre stata molto riservata e ha preferito, sin da subito, restare distante dalle luci dei riflettori. Il fidanzato Severiano non appartiene infatti al mondo dello spettacolo e preferisce restarne distante. Di lui si sa però che è un professionista nel settore delle energie rinnovabili e che non ama molto l’attenzione mediatica. I due stanno insieme da cinque anni ma convivono, nella Capitale, dal 2024. Sul web spuntano alcune fotografie che li ritraggono insieme, anche se entrambi hanno sempre voluto non mostrarsi molto dinnanzi alle telecamere.