Pilar Fogliati: età, compagno, laurea, dove vive, foto Instagram, film e carriera

Pilar Fogliati ha raggiunto il successo proprio grazie alle sue tante apparizioni televisive, che le hanno regalato l’opportunità di farsi conoscere dinnanzi al grande pubblico. Prima della popolarità, ha fatto una gavetta non indifferente e si è specializzata nell’ambito della recitazione. Negli anni è stata protagonista di molti prodotti televisivi, arrivando a recitare sia sulla rete Rai che su Netflix e al cinema. Il suo volto lo conoscono infatti in molti e lei è oggi considerata una delle donne più amate del mondo televisivo italiano.

Cosa faceva prima del successo? Di certo ha avuto un’infanzia e adolescenza ricca di esperienze. Tra l’altro il suo nome significa “pilastro” ed è un omaggio alla nonna argentina.

Chi è Pilar Fogliati: biografia e carriera

Originaria di Alessandria e nata nel 1992, lei stessa ha più volte svelato di aver vissuto un’infanzia molto spensierata, fatta di corse in campagna e di giochi all’aria aperta. La Fogliati ha iniziato a studiare recitazione quando era molto piccola e da giovanissima si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma. Il suo primo vero debutto è avvenuto con il film Odio il Natale di Netflix, in uscita dal 7 dicembre 2022. Nel 2014 è invece apparsa nella serie Che Dio ci Aiuti, ma si è fatta notare nel 2015 con il ruolo di Betta nella fiction Il bosco, andata in onda su Canale 5.

Nel corso degli anni si sono susseguiti molti altri progetti televisivi come Un passo dal Cielo, Forever Young ma soprattutto la serie di Rai 1 Cuori, di cui è stata protagonista dal 2021 insieme a Matteo Martari e Daniele Pecci. Nel 2019 si è invece cimentata nella conduzione televisiva di Extra Factor durante la quale ha affiancato Achille Lauro. In seguito ha partecipato a un video – diventato subito virale – pubblicato dal giornalista Sergio Fabi nel 2019, dove l’attrice imita le parlate dei quartieri romani. Nel 2021 ha invece iniziato la sua esperienza come regista con Donne Du Du Du.

La vita privata di Pilar Fogliati

Sempre molto riservata sulla sua vita sentimentale, si sa che l’attrice – che vive oggi a Roma – è stata in passato legata al collega Claudio Gioè, con cui è appunto stata fidanzata per ben 4 anni e mezzo. Al momento non sono stati rivelati i dettagli sulla rottura ma, durante un’intervista rilasciata per la rivista Confidence, lei stessa ha ammesso che i due avevano ad un certo punto capito di avere dei progetti di vita diversi e che hanno quindi deciso di prendere due strade differenti. Pilar ha oggi ritrovato l’amore insieme a Severiano Recchi, un ragazzo ben distante dal mondo dello spettacolo e che lavora nell’ambito delle energie rinnovabili. Oltre alla recitazione, la Fogliati è una grande appassionata di atletica leggera, corsa e salto in alto.