Platoon compie 35 anni: storia e curiosità sul film di Oliver Stone

35 anni fa usciva nelle sale americane Platoon, il regista Oliver Stone dopo Salvador firma la sua quarta regia narrando la sua esperienza personale come volontario in Vietnam, fruendo in questo caso di un cast superbo tra cui spiccano i veterani Willem Dafoe e Tom Berenger. Stone attraverso un intenso Charlie Sheen prova a trasmettere quel misto di impotenza e stupore di fronte ai mostri che si nascondono in bella vista dietro una divisa e una bandiera; mostri sin troppo umani che qualche volta incappano in compassione e indignazione, nonostante intorno si crei un’alienante ed efferato microcosmo dove ogni minimo diritto umano viene costantemente violato. “Platoon” vince in realismo e Stone ci regala uno dei migliori drammi a sfondo bellico di sempre portando a casa quattro strameritati premi Oscar, tra cui quelli per il miglior film e la miglior regia.

La trama di Platoon

Il giovane idealista Chris Taylor (Charlie Sheen) abbandona il college e in uno slancio patriottico si arruola volontario per combattere in Vietnam, dove insieme ad un’altra recluta si unirà ad un plotone specializzato in incursioni nella giungla guidato dallo spietato sergente Bob Barnes (Tom Berenger) affiancato dal più umano Elias Grodin (Willem Dafoe), anche lui come Barnes segnato da troppi anni di trincea ed efferati massacri. Dopo che la squadra di Barnes perde tre soldati a causa di trappole piazzate dai vietcong, in un villaggio i cui abitanti sono sospettati di nascondere armi per il nemico a Barnes e ai suoi uomini sfugge il controllo e in cerca di vendetta si perpetrerà un vero massacro, a nulla servirà l’intervento di Elias che avrà uno scontro con Barnes, la follia e la violenza avranno il sopravvento e a Taylor verrò mostrato in tutta la sua ferocia e crudezza il vero volto della guerra, quello mostruoso e spietato che si cela dietro il patriottismo da spot pubblicitario e lo sventolar di bandiere.

Io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico… abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi. Per me adesso la guerra è finita, ma sino alla fine dei miei giorni resterà sempre con me. Come sono sicuro che ci resterà Elias, che si è battuto contro Barnes per quello che Rhah ha chiamato: il possesso della mia anima. Qualche volta mi sono sentito come il figlio di quei due padri. Ma sia quel che sia… quelli che tra noi l’hanno scampata, hanno l’obbligo di ricominciare a costruire. Insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare con quel che rimane delle nostre vite di cercare la bontà e un significato in questa esistenza.

La storia del film

“Platoon” è il primo film di una trilogia di film sulla guerra del Vietnam diretti da Stone che includono anche Nato il 4 luglio (1989) e Cielo e terra (1993). Stone ha scritto la sceneggiatura basandosi sulle sue esperienze nella fanteria degli Stati Uniti in Vietnam, per contrastare la visione della guerra ritratta in Berretti Verdi di John Wayne. Nonostante all’epoca avesse già all’attivo sceneggiature del calibro di Fuga di mezzanotte e Scarface, non fu semplice riuscire a trovare finanziamenti per il film che Stone alla fine riuscì a sviluppare con Hemdale Film Corporation che già aveva prodotto “Salvador”. Le riprese si sono svolte nelle Filippine nel febbraio 1986 e sono durate 54 giorni. “Platoon” è stato il primo film di Hollywood scritto e diretto da un veterano della guerra del Vietnam.

Alla sua uscita “Platoon” ha ricevuto il plauso della critica per la regia e la sceneggiatura di Stone, la fotografia, il realismo delle sequenze di battaglia e le interpretazioni di Sheen, Dafoe e Berenger. Il film è stato un successo al botteghino incassando circa 138 milioni di dollari a livello nazionale da un budget di 6 milioni. Il film è stato nominato per otto premi Oscar vincendone quattro (Miglior Film, regista, somnoro e montaggio). Nel 2019 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti .

Curiosità

Sebbene il film sia stato acclamato dalla critica, ha ricevuto alcune critiche per la sua rappresentazione di soldati afroamericani in Vietnam. Wallace Terry, un giornalista di colore che ha trascorso un tour di due anni in Vietnam e ha scritto una storia di copertina del Time nel 1967 chiamata “The Negro in Vietnam”, che riguardava le esperienze delle truppe afroamericane durante la guerra, ha criticato pubblicamente il film definendo la sua rappresentazione delle truppe nere “uno schiaffo in faccia”. Terry ha notato che non c’erano soldati neri raffigurati come ufficiali, e i tre famosi soldati neri nel film sono stati tutti ritratti come codardi. Ha inoltre continuato a criticare il film per aver perpetuato gli stereotipi sui neri, affermando che il film “si eleva a malapena al di sopra degli stereotipi secolari di Hollywood sui neri come selvaggi di celluloide e procioni che fanno cose stupide”.

In molte classi di comando militare degli Stati Uniti, il personaggio del tenente Wolfe è usato come esempio di come non comportarsi da giovane ufficiale.

La scena in cui Chris salva una ragazza vietnamita dallo stupro è stata ispirata da un incidente in cui Oliver Stone è intervenuto in un assalto ad una abitante del villaggio in Vietnam.

Oliver Stone ha scritto la prima bozza di “Platoon” nel 1971 e l’ha inviata a Jim Morrison nella speranza che avrebbe recitato la parte che alla fine avrebbe interpretato Charlie Sheen. Morrison aveva la sceneggiatura addosso quando è stato trovato morto a Parigi. Non è noto se sarebbe stato scelto se fosse vissuto. Tuttavia, alla fine Stone realizzò il film The Doors basato sulla vita di Morrison.

Il regista Oliver Stone è stato molto rude e offensivo nel trattamento degli attori durante le riprese. Secondo John C. McGinley, tutti hanno odiato Stone per l’intera durata delle riprese, ma questo era l’obiettivo specifico di Stone, al fine di esporre il cast a qualcosa di simile agli orrori della guerra e ottenere interpretazioni più realistiche. La maggior parte dei membri del cast e della troupe concordano sul fatto che il comportamento di Stone a volte rasenta lo psicotico, per una combinazione di privazione del sonno, disturbo da stress post-traumatico e l’intensità delle riprese stesse. il montatore ha affermato che un giorno Stone gli ha urlato contro per aver portato via le riprese di una scena che non avevano ancora girato. Johnny Depp ha ricordato che durante una scena particolarmente stressante, era così intimidito dal comportamento aggressivo di Stone che si è avvicinato al vomito. Stone nonostante ciò ha insistito per una seconda ripresa.

La locandina del film che ritrae Elias con le mani in aria è una ricreazione di una fotografia del 1968 di Art Greenspon.

Molti degli attori hanno scritto messaggi sui loro caschi indossati durante il film. L’elmetto di Charlie Sheen recita: “Quando muoio, seppelliscimi a testa in giù, così il mondo può baciarmi il culo”, mentre quello di Johnny Depp recita semplicemente “Sherilyn”, un tributo a Sherilyn Fenn, con cui Depp usciva in quel momento. Mark Moses (tenente Wolfe) aveva sul suo elmetto un disegno della mascotte della rivista MAD Alfred E. Neuman con la frase “Dovrei preoccuparmi?” e, secondo Tom Berenger, questo ha fatto ridere istericamente Oliver Stone una volta durante le riprese.

Ad un certo punto, un personaggio viene avvertito di non bere da un fiume perché potrebbe contrarre la malaria. Durante le riprese, Willem Dafoe ha avuto sete e ha bevuto acqua da un fiume, non sapendo che la carcassa di un maiale morto era nell’acqua poco più a monte. È stato malato per 24 ore, ma non di malaria.

Durante i titoli di testa, Big Harold (Forest Whitaker) cade e rotola giù da una collina. Whitaker afferma che è stata una caduta reale e non intenzionale.

Il capitano Dale Dye è stato consigliere militare del film e il capitano Harris sullo schermo. Ha servito con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti come corrispondente di guerra e ha ricevuto la Bronze Star Medal al valore e tre Purple Hearts.

Il consulente militare Dale Dye ha visto Oliver Stone soffrire di un attacco di disturbo da stress post-traumatico sul set durante le riprese della scena del villaggio. Ha affermato che in seguito hanno condiviso un bel pianto insieme, sulla base della loro reciproca esperienza in Vietnam.

Prima della scena in cui la metà del plotone di Elias fuma marijuana, gli attori stavano fumando effettivamente marijuana. Sfortunatamente per loro, ha riferito Willem Dafoe, nel momento in cui il set era pronto e si doveva girare la scena tutti erano sballati e si sentivano malissimo.

Il bambino vietnamita a cui nel film sparano Kevin Dillon e Charlie Sheen aveva la cataratta, ma la sua famiglia era troppo povera per pagare le cure. Secondo quanto riferito, Dillon e Sheen si sono sentiti così male per questo che hanno messo insieme i soldi in modo che il ragazzo potesse essere operato.

Oliver Stone a un certo punto voleva Mickey Rourke per il sergente Barnes e Nick Nolte per l’esperto sergente Elias. Ad entrambi è stata offerta la parte, ed entrambi hanno rifiutato.

Platoon è stato il terzo film di maggior incasso del 1986. Il successo australiano Mr. Crocodile Dundee è stato il secondo film dell’anno, con Top Gun al primo posto. Al film di Stone ci sono voluti 138,5 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti per il terzo posto.

Keanu Reeves e John Cusack hanno entrambi rifiutato la parte di Chris Taylor, mentre Denzel Washington ha fatto pressioni per il ruolo del sergente Elias.

Fu durante queste riprese che Oliver Stone presentò a Charlie Sheen un contratto scritto a mano da firmare per il suo prossimo film, Wall Street (1987).

Kevin Dillon stava impazzendo quando hanno filmato la scena in cui il suo personaggio picchia a morte il ragazzo del villaggio, perché il ragazzo a cui lo stava facendo era un filippino che i realizzatori avevano raccolto da qualche parte. Era sordo e cieco da un occhio e gli mancava una gamba. Dillon si sentiva male per il ragazzo, perché era un disastro nervoso per tutto il tempo, e Dillon non era sicuro se sapesse che stavano solo girando un film. La scena era così intensa che nemmeno sua madre poteva sopportare di guardarla.

Quando sono nel villaggio e Taylor si sta inimicando il ragazzo con una gamba sola sparandogli ai piedi per farlo ballare, la vecchia signora (presumibilmente sua madre) dice in vietnamita, “non sparare, ha una disabilità mentale”.

Sacche di sangue finto destinate a simulare ferite da arma da fuoco sul corpo di Elias durante la famosa scena del “sollevamento delle braccia” hanno funzionato male e non sono mai esplose. Tuttavia, la performance di Willem Dafoe in quella ripresa è stata considerata così impressionante che la scena è stata lasciata così com’era.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Georges Delerue premiato con un Oscar nel 1980 per la colonna sonora di Una piccola storia d’amore con Laurence Olivier e Diane Lane. Altri crediti di Delerue includono musiche per Il conformista, Effetto notte, Il giorno dello sciacallo, I gemelli, Fiori d’acciaio, Joe contro il vulcano.

premiato con un Oscar nel 1980 per la colonna sonora di Una piccola storia d’amore con Laurence Olivier e Diane Lane. Altri crediti di Delerue includono musiche per Il conformista, Effetto notte, Il giorno dello sciacallo, I gemelli, Fiori d’acciaio, Joe contro il vulcano. La musica utilizzata nel film include “Adagio for Strings” di Samuel Barber, “White Rabbit” dei Jefferson Airplane e “Okie from Muskogee” di Merle Haggard (che è un anacronismo, poiché il film è ambientato nel 1967 ma la canzone di Haggard non è stata pubblicata fino al 1969). Durante una scena i soldati cantano insieme “The Tracks of My Tears” di Smokey Robinson & The Miracles, che è stato anche utilizzato anche nel trailer del film. La colonna sonora include anche “Groovin'” dei Rascals e “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” di Otis Redding.

