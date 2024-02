Polar Rescue: trailer del survival thriller d’azione con Donnie Yen e Cecilia Han

Il 24 marzo 2024 uscirà negli Stati Uniti, direttamente in VOD e Blu-ray, il survival thriller d’azione cinese Polar Rescue con Donnie Yen e Cecilia Han, un titolo che ci riporta alle atmosfere di pellicole di genere come il Cliffhanger con Stallone e il Vertical Limit con Bill Paxton. Dopo che un ragazzino si perde durante un’aspra tempesta di neve, i suoi genitori (Yen e Han) cercano aiuto dalla polizia locale, che si trova presto ad affrontare una disperata corsa contro il tempo mentre le ore passano senza alcun segno del bambino.

Il cast include anche Bing Jia, Xu Tang, Tianlai Hou, Guangyu Xu, Chenhan Lin e Ming Hu.

View this post on Instagram

Donnie Yen è l’artista marziale cinese più popolare in Asia. In qualità di noto regista e produttore cinematografico, coreografo d’azione e medaglia del torneo mondiale di wushu, Donnie ha anche ottenuto riconoscimenti internazionali per essere apparso in molti film insieme ad altri attori importanti e di fama internazionale come Jackie Chan, Jet Li e Michelle Yeoh, ma è famoso soprattutto per la serie di film Ip Man.

Yen possiede sei proprietà a Hong Kong, di cui una costata 17 milioni di dollari acquistata per la moglie Cissy Wang, un orologio svizzero di lusso Audemars Piguet Royal Oak Offshore (70.000$) e un Rolex Sea-Dweller (circa 14.000 dollari). La sua collezione di auto è composta da una BMW 18, una Lamborghini Veneno Roadster da 4 milioni di dollari e un’altra Lamborghini Sesto Elemento.

Yen ama i cavalli e molti dei suoi film, da 14 Blades nel 2014 a Mulan della Disney nel 2020, lo vedono esperto cavallerizzo. Yen possiede un cavallo chiamato Bad Boy acquistato nel 2016 con Karson Choi Ka-tsan. Bad Boy ha vinto tre gare per l’allenatore John Moore nel 2018. Yen è anche noto per partecipare a eventi di corse di cavalli ed è stato nominato più volte ambasciatore del BMW Hong Kong Derby.

Oggi è considerato uno degli attori asiatici più pagati, Si stima che il patrimonio netto di Yen sia di circa 40 milioni di dollari, la maggior parte proveniente dai suoi film. Sebbene la sua fortuna sia ben lontana dai 400 milioni di dollari di Jackie Chan e dai 250 milioni di dollari di Jet Li, la carriera di Yen si concentra prevalentemente sul cinema piuttosto che su iniziative esterne.

Alcuni dei suoi film più importanti includono il franchise di Ip Man, La tigre e il dragone, 2 cavalieri a Londra, Once Upon A Time in China II, Raging Fire – Fuoco incrociato, Xxx: Il ritorno di Xander Cage, Rogue One di Star Wars e il recente John Wick 4. per Ip Man 4 a Yen sono stati offerti 12,8 milioni di dollari.

Produttore e regista, Yen è proprietario di due case di produzione. La sua prima casa di produzione chiamata Bullet Films è stata fondata nel 1997 ed ha sfornato numerosi film d’azione di successo di Hong Kong, come il campione d’incassi del 2021 Raging Fire – Fuoco incrociato.