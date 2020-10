Possession – L’appartamento del diavolo: trailer italiano del film horror di Albert Pintó

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano di Possession – L’appartamento del diavolo (Malasaña 32), film horror sovrannaturale spagnolo campione d’incassi. Firmato dal regista Albert Pintó il film ha incassato oltre 4 milioni di dollari in patria.

La trama ufficiale:

Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe. Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico quartiere di Malasaña.

Una curiosità sul titolo originale: nella vita reale, il numero 32 della via “Manuela Malasaña” a Madrid (dove si svolge il film) non esiste. L’ultimo numero in quella strada è il 30. Si tratta ovviamente di qualcosa di intenzionale.

Il regista spagnolo Albert Pintó ha debuttato nel 2017 dirigendo con Caye Casas la commedia horror Matar a Dios che segue quattro persone che apprendono da Dio che tutti gli esseri umani stanno per morire. “Possession – L’appartamento del diavolo” aka “Malasaña 32” è il suo secondo lungometraggio e il primo in solitaria. Pintó ha partecipato anche all’antologia horror sci-fi Asylum: Twisted Horror and Fantasy Tales.

“Possession – L’appartamento del diavolo” arriverà nei cinema italiani il 29 ottobre giusto in tempo per Halloween.