Power Rangers reboot: un nuovo universo cinematografico e televisivo in sviluppo

Dopo il reboot cinematografico del 2017 che non ha riscosso il successo sperato, per il sottoscritto un’operazione godibile e dell’ottimo intrattenimento trasversale pensato anche per i non-fan, ora apprendiamo dal sito The Hollywood Reporter ha messo in cantiere ufficialmente un nuovo universo cinematografico dei Power Rangers che oltre al grande schermo si amplierà includendo la TV.

Il franchise Power Rangers nasce come serie tv live-action negli anni ’90 e si basa su un sottogenere giapponese noto come “Super Sentai“, serie televisive fantascientifiche anni ’70 e ’80 come la celeberrima Goggle Five. Il franchise ha esordito nel 1993 con la serie tv Mighty Morphin Power Rangers e seguiva un gruppo di adolescenti che diventano una squadra di supereroi per proteggere la terra da minacce aliene. Nel corso degli anni il marchio ha generato lungometraggi, serie tv spin-off, fumetti e varie linee di giocattoli.

Secondo THR il nuovo reboot dei Power Rangers sarà ambientato negli anni ’90 e sarà diretto da Jonathan Entwistle (I Am Not Okay With This di Netflix). Entwistle è stato anche incaricato di creare un nuovo universo condiviso con una storia che connetterà narrativamente cinema e tv. Nick Meyer presidente del settore cinema di eOne Entertainment e il presidente dei contenuti televisivi globali Michael Lombardo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta:

Jonathan ha un’incredibile visione creativa per questo franchise iconico e di enorme successo, ed è senza dubbio l’architetto giusto per unirsi a noi mentre reinventiamo il mondo televisivo e cinematografico di questa proprietà. In tutta la nostra lista, non vediamo l’ora di lavorare con gli storyteller più talentuosi mentre affrontiamo i ricchi marchi preferiti dai fan di Hasbro e costruiamo intorno a loro universi di intrattenimento.

Anche Entwistle ha offerto un suo commento su questo nuovo progetto:

Questa è un’incredibile opportunità per offrire nuovi Power Rangers alle generazioni nuove ed esistenti di fan in attesa e adoranti. Porteremo lo spirito dell’analogico nel futuro, sfruttando l’azione e la narrazione che hanno reso questo brand un successo.

Nel frattempo i fan potranno godersi la ventottesima stagione di Power Rangers: Dino Fury. La stagione sarà prodotta utilizzando filmati, costumi e oggetti di scena dal 43esimo capitolo della serie giapponese Super Sentai Kishiryu Sentai Ryusoulger, andata in onda nel 2019, rendendola la quarta serie del franchise ad utilizzare l’elemento dinosauri, preceduta da “Mighty Morphin”, “Dino Thunder” e “Dino Charge”.