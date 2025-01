Presence: nuovo trailer e tutto quello che c’è da sapere sul thriller-horror sovrannaturale di Steven Soderbergh

Dal 24 gennaio debutta nei cinema americani con Neon Presence, il nuovo film horror sovrannaturale di Steven Soderbergh (Contagion, Unsane), scritto dal regista con David Koepp (Echi mortali), ambientato in una casa infestata e narrato da una prospettiva alquanto singolare, quella del fantasma.

Presence – Trama e cast

Sebbene ben accolto al Sundance Film Festival, pare che alcuni spettatori abbiano abbandonato la proiezione a causa dell’intensità in crescendo del film. Uno di questi spettatori ha spiegato: “Non riesco a sopportare questo stress a così tarda notte”.

Il film è incentrato su una famiglia che si trasferisce in una casa di periferia apparentemente pacifica, solo per avere ad un certo punto la snervante certezza di non essere i soli ad abitare quel luogo.

Il cast del film include Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Mady, West Mulholland, Julia Fox, Lucas Papaelias, Eddy Maday, Daniel Danielson, Natalie Woolams-Torres, Benny Elledge e Jared Wiseman.

Presence – Nuovo trailer ufficiale in lingua originale

Il film è stato girato in sole 3 settimane, quasi interamente in un’unica location, senza primi piani e interamente dalla prospettiva di una presenza ultraterrena invisibile che infesta quel luogo. Gli spettatori vedranno solo ciò che vede questa entità sovrannaturale, che a sua volta vedrà qualcosa di sinistro in arrivo per questa famiglia già disfunzionale.

Steven Soderbergh ha curato anche il montaggio e la fotografia del film.

Il regista e sceneggiatore David Koepp è noto per aver scritto gli originali Mission: Impossible e Spider-Man e aver collaborato con Steven Spielberg per Jurassic Park, Il mondo perduto, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Koepp ha anche scritto e diretto i thriller Echi Mortali e Ve ne dovevate andare, entrambi interpretati da Kevin Bacon, e diretto Johnny Depp in Secret Window, film tratto dal racconto “Finestra segreta, giardino segreto” di Stephen King.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Lucky Red.

Presence – Precedenti trailer in lingua originale

Dichiarazioni di cast e regista al Sundance Film Festival

L’attore Chris Sullivan, che interpreta il padre Chris, presentando il film al Sundance:

Penso che quando abbiamo letto la sceneggiatura, sapevamo che il modo in cui avremmo girato questo sarebbe stato molto, molto diverso, e non sapevamo come sarebbe stato, perché nessuno aveva mai girato un film come questo prima. E quindi la curva di apprendimento è stata molto ripida quando siamo arrivati ​​a capire come avremmo dovuto interagire come attori con la presenza, interpretata da Steven Soderbergh…”Entri in questo film e poi ti rendi conto che è Steven che corre su e giù per le scale con le pantofole da arti marziali, cercando di non fare rumore. È un’incredibile danza e un’impresa di gestione della macchina da presa e regia, tutto in una volta.

La decisione radicale di limitare la prospettiva del film a quella del fantasma è stata inaspettata, persino per lo stesso Soderbergh.

Avevo delle vere domande sulla scelta che era al centro di tutto questo perché ho sempre sostenuto che [la realtà virtuale] — POV VR di una persona — non funziona, non funzionerà mai come narrazione, nessuno vuole questa cosa sulla propria testa…Vogliono vedere un’angolazione inversa del protagonista con un’emozione sul viso, che sperimenta la cosa. Ho suonato questo tamburo con forza per molto tempo. Non funzionerà mai!

Fortunatamente, quella decisione è stata accolta bene dallo sceneggiatore del film, David Koepp.

Ha avuto un’idea: “E se sfidassi tutto quello che ho mai detto e facessi questa cosa solo dal punto di vista del fantasma?” e ha scritto alcune pagine e ha detto, “Ecco, potrebbe sembrare così.” E ci sono stato subito. Adoro la reclusione. Amo quando una storia si svolge in un posto o in un breve periodo di tempo, o quando ti imponi delle regole arbitrarie che ti limitano. In questo, penso che puoi essere molto più creativo che avere il mondo intero come opzione.

Nuovo poster ufficiale del film

Fonte: Sundance