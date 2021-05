Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film: trailer italiano dell’anime su Netflix

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film, anime giapponese in due parti del 2021 basato sull’arco “Dream” del manga Sailor Moon di Naoko Takeuchi, che funge da continuazione diretta e “quarta stagione” per la serie anime Pretty Guardian Sailor Moon Crystal.

Il film in due parti è stato il primo della serie ad essere proiettato nelle sale giapponesi in 26 anni, l’ultimo dei quali è stato Sailor Moon SS The Movie – Il mistero dei sogni uscito nel 1995.

La trama ufficiale:

L’ultima serie di avventure dei Sailor Guardians si svolge ad aprile, quando i ciliegi di Tokyo sono in fiore, e la capitale giapponese è di umore festoso, poiché celebra la più grande eclissi solare totale del secolo. Mentre la luna nuova oscura il sole e diminuisce gradualmente la sua luce, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, che è alla ricerca della Fanciulla prescelta che può rompere il sigillo del Cristallo d’Oro. Allo stesso tempo, una misteriosa troupe chiamata Dead Moon Circus appare in città, il loro nefasto piano è quello di disperdere incarnazioni da incubo note come Lemures, di impadronirsi del “Legendary Silver Crystal” e di governare la luna e la terra, arrivando infine a dominare l’intero universo.

“Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film” è diretto da Chiaki Kon (La storia della Arcana Famiglia), scritto da Kazuyuki Fudeyasu (Le bizzarre avventure di JoJo), con Naoko Takeuchi creatore del manga originale che ha supervisionato la produzione dei film prodotto in partnership da Toei Animation con Studio Deen.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il 25 gennaio 2017 è stato annunciato sul sito ufficiale del 25° anniversario di Sailor Moon che la serie anime “Sailor Moon Crystal”avrebbe fruito di un quarta stagione. A giugno dello stesso anno è stato rivelato che la quarta stagione sarebbe stata adattata come progetto cinematografico anime in due parti. Inoltre, Chiaki Kon, che era un regista della serie per la terza stagione dell’anime sarebbe tornato come regista principale dei film, con il design dei personaggi affidato a Kazuko Tadano, che si è occupato del design dei personaggi per le prime due stagioni della serie anime degli anni ’90 e del film Sailor Moon R The Movie – La promessa della rosa.

Il commento di Tadano al momento della sua designazione: Non avrei mai immaginato di poter partecipare a questo lavoro in cui ero stato coinvolto 25 anni fa. Sono molto felice di essere coinvolto ancora una volta come character designer per questo lavoro, che è amato in tutto il mondo. Io mi sento ansioso, perché questa è la prima volta che lavoro come disegnatore di personaggi per l’ultima parte della serie, il che mi fa venire voglia di lavorare ancora di più. Per favore continuate a sostenere Sailor Moon!

“Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film” arriverà su Netflix in streaming e in esclusiva a partire dal 3 giugno.