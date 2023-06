Dall’8 giugno nei cinema italiani con Movies Inspired Prigione 77 (Modelo 77), il nuovo thriller ispirato a fatti realmente accaduti del regista spagnolo Alberto Rodriguez (La Isla Minima), una coproduzione Atipica Films-Movistar Plus+.

Prigione 77 – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo il successo internazionale di “La isla mínima” Alberto Rodríguez, uno dei più noti registi spagnoli, presenta il suo film più personale sul fallimento della società, ispirato a fatti realmente accaduti. Manuel (Miguel Herrán – vincitore di un premio Goya – La casa di carta, Elite) è un giovane contabile condannato a un’esagerata pena di 20 anni di reclusione per essersi intascato l’equivalente di 1200 euro. Con l’aiuto del suo compagno di cella Pino (Javier Gutiérrez – vincitore di premi Silver Shell and Goya – La isla mínima, Il movente, Sotto lo zero), Manuel diventerà il leader di un movimento che unirà tutte le prigioni nella lotta per la libertà, e che cambierà per sempre il diritto penitenziario e la società. All’interno, prigionieri incarcerati per le loro preferenze sessuali, per essere poveri, per non avere un lavoro o per il loro credo politico, privi di diritti e umanità, scontano pene eccessive in una “Prigione Modello” sovraffollata. È il 1977. All’esterno, nelle strade e piazze sovraffollate si celebra la recente democrazia dopo 40 anni di dittatura, ignari di un sistema legale profondamente fallato.

Il cast include anche Jesús Carroza, Catalina Sopelana, Fernando Tejero, Xavi Sáez, Víctor Castilla, Alfonso Lara, Iñigo de la Iglesia, Iñigo Aranburu, Javier Lago, Javier Beltrán, Aimar Vega, Julián Valcárcel, Nacho Marraco, Polo Camino, Roberto Garrido, Mikel Losada, Carles Sanjaime, Xavi Mira, Lewis Andry, Iván Hompanera, Sergi Torrecilla, Miguel Lago Casal.

Prigione 77 – Trailer e video

Curiosità sul film

Alberto Rodríguez, dopo La isla mínima, El hombre de las mil caras (L’uomo dai mille volti) e la serie originale Movistar Plus+ La peste dirige “Prigione 77” da una sua sceneggiatura scritta insieme a Rafael Cobos.

Il regista Alberto Rodríguez ha ingaggiato la squadra con cui lavora abitualmente. Fotografia di Alex Catalán / Montaggio di José M. G. Moyano / Scenografia di Pepe Domínguez del Olmo / Suono Daniel De Zayas

Il team di Atípica Films ha prodotto tutti i film e le serie di Rodríguez sin dai suoi esordi come regista.

Il film è ambientato nel 1976. La Spagna sta vivendo uno dei maggiori momenti di libertà della sua storia. Dopo una lunga dittatura, nelle strade c’è una generale sensazione di euforia: il paese è finalmente uscito dal tunnel e si dirige verso un futuro promettente, pieno di speranza. Ricominciare da capo e costruire una nuova patria in linea con i nuovi tempi e con il libero arbitrio degli spagnoli è possibile. Le carceri sono in una situazione deplorevole. I prigionieri sovraffollati che vivono in condizioni subumane cominciano a organizzarsi per rivendicare i loro diritti. Prigione 77 si svolge in questo contesto. Un film ispirato a fatti realmente accaduti sulla fuga di 45 carcerati dalla prigione modello di Barcellona, che è diventata la più grande evasione della storia spagnola. Il film racconta la storia dei prigionieri spagnoli alla ricerca dei propri diritti durante gli anni di transizione da una dittatura durata 40 anni alla democrazia, della creazione del COPEL (Comitato Coordinatore dei Prigionieri in Lotta).

Il regista Alberto Rodriguez ha citato come fonti d’ispirazione e film di riferimento: Il Buco di Jacques Becker. Un condannato a morte è fuggito di Robert Bresson; La grande fuga di John Sturges; Fuga da Alcatraz di Don Siegel; Nel nome del padre di Jim Sheridan e Le ali della libertà di di Frank Darabont.

Note di regia

Qualche anno fa, io e Rafael Cobos siamo venuti a conoscenza di alcuni fatti che aiutano a descrivere il profondo cambiamento

che avvenne nella nostra società in un periodo di tempo molto breve. Un tempo in cui tutto sembrava possibile. Una lotta per l’uguaglianza, la giustizia e la libertà. Attraverso I suoi personaggi, il film racconta la trasformazione della società: verrà rappresentata la vita dei detenuti della Prigione Modello di Barcellona (una delle più famose di Spagna). Le loro sofferenze, le loro speranze e come nacque il COPEL (Comitato Coordinatore dei Prigionieri in Lotta): un movimento che riuscì a diffondersi nelle carceri di tutto lo stato per migliorare le condizioni disumane e deplorevoli in cui vivevano i detenuti a quei tempi e dove regnava la legge del più forte.

La storia viene raccontata attraverso gli occhi dei personaggi. Ho sempre dato molta importanza all’avere dei personaggi con temperamento e personalità ben definite che si evolvono durante il film, mentre si svolge la storia. In questo film saranno di nuovo una parte essenziale del lavoro. È impossibile per me fare un film senza la partecipazione attiva degli attori scelti. Ecco perché passo molto tempo a provare e a esplorare i limiti di ogni personaggio con gli attori. Lavorando in questo modo di solito arriviamo a dei risultati che incorporiamo nel personaggio e nella storia.

Mi piace prepararmi bene prima delle riprese. Credo che una parte importante di un risultato positivo stia nella preparazione che viene fatta. Molti membri della troupe di questo film sono professionisti premiati che mi hanno accompagnato negli anni e con i quali mi sento molto a mio agio. Mi ritengo molto fortunato ad averli a bordo per questo progetto. Visivamente voglio fare un film sobrio, con approcci narrativi semplici, senza ornamenti artificiali che ci distraggano dalla storia. Deve avere forza, e allo stesso tempo bellezza. A volte deve essere brusco, ma nel suo insieme deve essere emozionante. Senza mai perdere il ritmo. Quel ritmo che a volte spinge gli uomini a perseguire l’impossibile. [Alberto Rodriguez]

Alberto Rodriguez – Note biografiche

Alberto Rodríguez è considerato uno dei registi migliori e più conosciuti in Spagna e nei circuiti dei festival, e porta il timbro andaluso ovunque vada. Con i suoi per ora 7 film ha accumulato 114 premi (compresi 17 Premi Goya e un European Film Academy Award per il Miglior Film) e 105 nomination. È un habitué al San Sebastian Film Festival ma i suoi lavori sono stati selezionati anche a: Berlino, Toronto, Tribeca, Roma, Londra, JeonJu, Guadalajara, Shanghai e in molti altri festival del cinema. Alberto Rodríguez è anche regista e creatore (insieme a Rafael Cobos) di La peste, una serie originale Movistar Plus+ e uno dei progetti televisivi più ambiziosi presentati in Spagna. È un ritratto della Siviglia del XVIesimo secolo, quando la città era la capitale del mondo.

FILMOGRAFIA: Tutte le opere di Alberto Rodríguez sono state prodotte da Atípica Films, e precedentemente dallo stesso team sotto l’etichetta Tesela P.C.

La Peste Stagione 2 (2019) Creatore, regia e trama / La Peste Stagione 1 (2017) Creatore, regia e storia / L’uomo dai mille volti (2016) Regia e co-sceneggiatore (storia) / La Isla Minima (2014) Regia e co-sceneggiatore (storia) / Unit 7 (2012) Regia e co-sceneggiatore (storia) / Hispania, The Legend (2010) serie TV – 4 episodi – regia / After (2009) Regia e sceneggiatura (storia) / 7 Virgenes (2005) Regia e sceneggiatura / The Suit (2002) Regia e sceneggiatura / The Pilgrim Factor (2000) Co-regia e co-sceneggiatura.

Prigione 77 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore (Il cacciatore di zombie, L’uomo dei mille volti, Box 314: La rapina di Valencia, L’avvertimento, serie tv La ragazza di neve, Sparita nel nulla). Julio de la Rosa e il regista Alberto Rodríguez hanno collaborato anche per la serie tv La Peste e i film Unit 7 e La Isla Minima.

1. La llegada

2. La fuga I

3. La ciencia ficción I

4. Los funcionarios

5. El Negro

6. El efecto óptico I

7. La radio

8. Las octavillas

9. Las muñecas

10. El motín

11. El regreso

12. El Marbella

13. La rabia

14. La ciencia ficción II

15. El ascensor

16. El efecto óptico II

17. La decepción

18. La fuga II

19. El ojo

20. El túnel

21. El futuro

22. El Boni

23. El colector

24. El espejismo

25. La ciencia ficción III

La colonna sonora di “Prigione 77” è disponibile su Amazon.

Prigione 77 – Foto e poster