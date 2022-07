Festival di Venezia Venezia 79, Amanda: trama, foto e anticipazioni del film di Carolina Cavalli in concorso in Orizzonti Extra

Nei cinema d’Italia con Lucky Red Princess, opera seconda di Roberto De Paolis (Cuori Puri) che aprirà in Concorso la sezione Orizzonti della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. “Princess” tratta il tema dell’immigrazione dal punto di vista una giovane clandestina nigeriana, che lotta ogni giorno per sopravvivere mentre vende il proprio corpo ai margini di una grande città.

Trama e cast

“Princess” è una giovane clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini di una grande città. Come un’amazzone a caccia, si muove in una pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato in cui rifugiarsi, nascondersi dalla vita, guadagnarsi il pane quotidiano. Per sopravvivere deve fiutare l’odore dei soldi, schivare pericoli e sentimenti, un cliente dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Finché un giorno litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Ma è soltanto da sola che Princess potrà salvarsi.

“Princess” è interpretato da Gloria Kevin (Princess), Lino Musella (Corrado), Salvatore Striano (Cliente Tassista), Maurizio Lombardi (Cliente Ricco) e Sandra Osagie (Success).

Curiosità

Il team che ha supportato il regista Roberto De Paolis dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Claudio Francesco (Cuori Puri, Calcinculo), la montatrice Paola Freddi (Cuori Puri, Guida romantica a posti perduti), la scenografa Paola Peraro (A Tor Bella Monaca non piove mai, Favolacce) e la costumista Loredana Busacemi (Curoi Puri, Lazzaro Felice).

Le musiche originali del film sono del compositore Emanuele De Raymondi (Edizioni Musicali Indigo Film srl). De Raymondi e il regista Roberto De Paolis sono alla loro secondoa collaborazione dopo “Cuori Puri” (2017). Altri crediti di De Raymondi includono musiche per i lungometraggi Waves (2012) di Corrado Sassi, Arianna (2015) di Carlo Lavagna, il documentario Saro (2016) di Enrico Maria Artale e Guida romantica a posti perduti (2020) di Giorgia Farina. Alla colonna sonora ha collaborato Andrea De Sica con musica addizionale (brani di musica Techno).

“Princess” è prodotto da Carla Altieri, Roberto De Paolis, prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, produttore associato Stefano D’Avella. Una produzione Young Films, Indigo Film con RAI Cinema, con il patrocinio di Piam Onlus – Progetto Integrazione Accoglienza Migranti.

Note di regia

Ho costruito il film fondendo il mio punto di vista con quello di alcune ragazze nigeriane, vere vittime di tratta, che lo hanno scritto con me e poi hanno interpretato se stesse. Si è creato così uno spazio di lavoro nuovo, libero: insieme abbiamo percorso strade diverse e credo più autentiche rispetto alla rappresentazione, spesso pietistica, a cui siamo abituati quando si parla di immigrazione, clandestinità, prostituzione. Sempre in bilico tra il racconto dal vero di una realtà degradata e quello lirico di un’umanità ferita, il film è un racconto di formazione: perché Princess, prima di ogni altra cosa, è una ragazza di diciannove anni che, aggrappata al proprio candore, cerca di resistere alla ferocia del mondo. [Roberto De Paolis]

Chi è Roberto De Paolis?

Regista, sceneggiatore, produttore e fotografo, Roberto De Paolis è nato a Roma e ha studiato cinema alla London Film School. Dopo aver diretto alcuni cortometraggi (tra cui “Bassa Marea” e “Alice”, entrambi presentati alla Mostra di Venezia), nel 2013 fonda insieme a Carla Altieri la Young Films, con cui produce i documentari Fuoristrada di Elisa Amoruso e Saro di Enrico Maria Artale. Nel 2017 firma il suo film d’esordio Cuori Puri, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes e candidato al David di Donatello come Miglior Opera Prima. “Princess” è il suo secondo lungometraggio.