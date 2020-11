Netflix rilancia un film indipendente uscito nelle sale americane nel 2018, ma rimasto sotto i radar e snobbato dalla critica; trattasi di Prospect, film di fantascienza a tinte western con nel cast l’attore Pedro Pascal che vedremo nell’atteso Wonder Woman 1984 in uscita a dicembre.

Il film è l’adattamento di un cortometraggio di 15 minuti realizzato da Zeek Earl e Chris Caldwell nel 2014 (lo trovate QUI). Il film parla di una ragazza adolescente e di suo padre che viaggiano fino ad una luna remota alla ricerca di un tesoro che li farà ricchi. Scoprono che altri si nascondono nella foresta tossica della luna e la loro visita si trasforma rapidamente in una lotta disperata per sopravvivere e riuscire a lasciare il planetoide.

La trama ufficiale:

Un’adolescente e suo padre si recano su una remota luna aliena, con l’obiettivo di diventare ricchi. Si sono assicurati un contratto per raccogliere un grande deposito di irraggiungibili gemme nascoste nelle profondità della foresta tossica della luna. Ma ci sono altri che vagano per la natura selvaggia e il lavoro si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza. Costretta a lottare non solo con gli altri spietati abitanti della foresta, ma anche con l’avidità del giudizio di suo padre, la ragazza scopre di dover ritagliarsi la propria strada per fuggire.

Jay Duplass e Sophie Thatcher sono padre e figlia affiancati da un cast che include Pedro Pascal (The Mandalorian), Andre Royo, Sheila Vand e Anwan Glover.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è stato girato in 40 giorni perché i realizzatori hanno dovuto rispettare le leggi sul lavoro minorile per Sophie Thatcher. Tutte le riprese esterne di “Prospect” sono state girate nella foresta pluviale di Hoh, nella Penisola Olimpica, nello Stato di Washington. I realizzatori hanno assunto un collettivo artistico di falegnami, designer industriali, meccanici e cosplayer per creare tutti i costumi e gli oggetti di scena fatti a mano per il film che ha fruito di un budget che sfiorato i 4 milioni di dollari.

“Prospect” è scritto e diretto in tandem dai registi Zeek Earl e Christopher Caldwell, entrambi al loro debutto cinematografico dopo aver lavorato in precedenza ad alcuni cortometraggi. Il film è attualmente disponibile negli Stati Uniti su Netflix dallo scorso 2 novembre.