Psycho è il miglior film di tutti i tempi secondo Variety

Psycho è il miglior film di tutti i tempi, il sito Variety ha scelto il cult di Alfred Hichcock stilando una top 100 dei migliori film di sempre e posizionando il thriller di Alfred Hitchcock del 1960 in vetta alla classifica. Siamo in linea con la scelta di Variety vista l’importanza e l’influenza che “Psycho” ha avuto non solo nel genere thriller, ma anche rispetto al “cugino” horror e più in generale nella tecnica cinematografica, il film rappresenta una memobile lezione di cinema moderno.

Tratto dal romanzo omonimo di Robert Bloch, il capolavoro di Alfred Hitchcock vede Anthony Perkins nei panni del tormentato Norman Bates, la cui vecchia casa buia e il motel adiacente non sono esattamente il posto dove trascorrere una serata tranquilla. Nessuno lo sa meglio di Marion Crane (Janet Leigh), la sfortunata cliente il cui viaggio termina nella famigerata scena della doccia, 45 secondi fra i più celebri della storia del cinema. A cercarla saranno un investigatore privato e la sorella di Marion (Vera Miles). Hitchcock gioca da maestro con le attese e le emozioni del pubblico: l’orrore e la suspense salgono fino a quando il volto del misterioso assassino verrà finalmente rivelato.

A seguire la motivazione di Variety per la scelta di “Psycho” rispetto ad altri 99 capolavori.

Difficilmente c’è una cornice del cataclismico capolavoro slasher di Alfred Hitchcock che non sia iconico. Se non ci credete, considerate quanto segue: Occhi. Buchi. Uccelli. Scarichi. Tergicristalli del parabrezza. Una doccia. Un busto. Un coltello. “Sangue, sangue!” Una scalinata vittoriana. Madre sulla sua sedia a dondolo. Per decenni, “Psycho” ha goduto di una tale cosmica infamia pop-culturale che, in modo divertente, il suo status di opera d’arte è stato messo in ombra. Salutarlo come il più grande film di Hitchcock – per non parlare del più grande film mai realizzato – non sarebbe sembrato abbastanza rispettabile. Eppure c’è una ragione per cui ogni momento in “Psycho” è iconico e che Anthony Perkins e Janet Leigh, nei panni di Norman Bates e Marion Crane, si sono fissati nella nostra immaginazione come figure uscite da un sogno. L’intero film, sebbene girato sui televisori della fine degli anni ’50 e concepito da Hitchcock come un thriller gotico con trabocchetto per il pubblico, è nato (e, in realtà, lo è sempre stato) al livello di una mitologia avvincente. In 45 secondi, la scena della doccia spacca in due il XX secolo; ciò che Hitchcock stava esprimendo era profondo: che nel mondo moderno il centro non reggerebbe più. E una volta che il film uccide la sua eroina (uccidendo, nel frattempo, l’idea stessa che Dio ci proteggerà), si trasforma nella meditazione più ipnotica, seducente e profetica del cinema su paura, lussuria, innocenza, violenza e identità. Forse più di qualsiasi film mai realizzato, “Psycho” è un film che puoi guardare ancora e ancora e ancora. È un film che ci parla ora più che mai, perché ci mostra, in ogni momento scherzosamente sinistro, come la vita stessa sia arrivata a sembrare una casa divertente in bilico su un abisso.