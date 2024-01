Puffin Rock – Il Film: trailer italiano del film d’animazione basato sulla pluripremiata serie tv irlandese (Al cinema dal 4 gennaio)

Arriva al cinema dal 4 gennaio 2024 con Adler Entertainment Puffin Rock – Il Film, primo lungometraggio animato tratto dalla pluripremiata serie TV per bambini irlandese “Puffin Rock” creata da Tomm Moore, Lily Bernard e Paul Young.

Un’avventura per i più piccini sulla fantastica isola di Puffin Rock dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi. Una storia emozionante che celebra l’amore per la natura e i temi dell’appartenenza, del coraggio e dell’amicizia.

“Puffin Rock – Il Film” si svolge sull’idilliaca isola di Puffin Rock dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi. Ad allietare le loro giornate arrivano dei nuovi abitanti: Isabelle, Phoenix e Marvin. Accolti calorosamente, entrano subito a far parte della famiglia. Quando l’ultimo ovetto di Puffin scompare in circostanze misteriose, Oona e i suoi nuovi amici si uniranno in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa, prima che una grande tempesta colpisca Puffin Rock e metta in pericolo l’intera isola. Riusciranno i coraggiosi abitanti di Puffin Rock a salvare il piccolo uovo?

La serie televisiva Puffin Rock occupa un posto importante nella mia vita professionale. Il piacere di lavorare con la troupe per 78 episodi in due stagioni è qualcosa di cui parliamo ancora oggi. L’affetto che nutro per la serie, insieme alla sfida di portare una serie televisiva dal piccolo al grande schermo, mi ha spinto a non dire di no quando mi è stata posta la domanda “Vuoi dirigere il film di Puffin Rock?”.

Nessun lungometraggio viene realizzato da una sola persona. Il senso di collaborazione che abbiamo condiviso nella serie TV è qualcosa che ho voluto portare nella produzione del film. Le sfide che abbiamo affrontato sono state: trasformare storie di 7 minuti in un film di 75 minuti, presentare i personaggi a un pubblico completamente nuovo, trovare un nuovo cast di attori, e questo solo per citarne alcune. Anche se ci è voluto un po’ più tempo del previsto e una pandemia globale ha rallentato la produzione, abbiamo affrontato e risposto a ogni sfida, a ogni domanda sulla storia e abbiamo realizzato un film di cui sono immensamente orgoglioso di aver fatto parte.

Volevamo soprattutto raccontare una storia ambientata nel mondo di Puffin Rock, che fosse in grado di coinvolgere sia gli spettatori più grandi che quelli più piccoli, e che fosse un’esperienza cinematografica per tutta la famiglia, fruibile da tutti. Con questo obiettivo in mente, abbiamo preso una decisione importante all’inizio, durante il processo di storyboarding, che per me ci ha dato la libertà di esplorare i temi del film al di là della struttura esistente della serie. Inizialmente abbiamo faticato a trovare la dinamica tra le storie di Oona e Isabelle, che si contendevano l’attenzione del pubblico. Dopo un lungo dibattito all’interno del team, è stato deciso che anche se Oona è il personaggio principale degli episodi televisivi, non è il personaggio principale del nostro film. La storia di Isabelle ci è sembrata un’esperienza molto reale per molte persone, soprattutto per i bambini, e se potessimo aiutare qualcuno ad affrontare il tipo di sconvolgimento che ha vissuto lei, ne varrebbe la pena.

Isabelle, la giovane pulcinella di mare che arriva sull’isola, sarebbe la chiave di volta per tenere insieme la nostra storia. È la nostra bambina di 12 anni che deve cambiare scuola, la bambina siriana di 12 anni che si è trasferita in un altro Paese. in Europa, il bambino ucraino di 12 anni che arriva in un nuovo Paese, il bambino che deve lasciare tutto e ricominciare da capo. “Che cosa rende una casa?” è diventato il nostro tema centrale. È un edificio? Un luogo? O sono le persone (nel nostro caso i pulcinella) che abbiamo intorno? È una domanda che mi riguarda personalmente. Quando sono cresciuto, i miei genitori hanno ospitato molti bambini e hanno anche adottato 4 nuovi membri della nostra famiglia. Questo mi ha dato una prospettiva unica per capire cosa potrebbe passare Isabelle, vedendo un bambino trasferirsi in una nuova casa e in una nuova famiglia, e ci ha aiutato a dare autenticità alle lotte e alle emozioni del personaggio.

Puffin Rock è molto di più di una bella grafica e di personaggi giocosi, ma anche musica per le orecchie. Una volta sentite le note iniziali della sigla, la canticchierete per tutto il giorno. Questi suoni stravaganti sono nati dalla mente di Einar Thnsberg (Eberg), il nostro compositore della serie TV che è tornato per il film, quindi è stato fantastico lavorare di nuovo con lui. Ha anche creato 4 nuove canzoni orecchiabili che vi entreranno nel cervello, oltre ad aver ampliato il tema di Puffin Rock con versi aggiuntivi per i nostri nuovi personaggi.

Questo rapporto preesistente del pubblico con la serie tv è un aspetto che abbiamo preso a cuore. Anche se abbiamo affrontato alcuni elementi drammatici della storia, come la distruzione dell’Isola di Isabelle e gli effetti che il riscaldamento globale può avere sulle pulcinelle di mare, abbiamo mantenuto il tocco leggero della serie. Il tono del film era di estrema importanza. Mossy, Baba e soprattutto Chris (il nostro narratore) sono tornati dalla serie tv per regalarci momenti comici e per far sì che il film continui a sembrare “Puffin Rock”.

Volevamo che le famiglie cresciute con la serie televisiva avessero tutto ciò che conoscevano e amavano, ma su scala più grande. Una cosa che mi piace particolarmente è ascoltare i bambini cantare queste canzoni piuttosto che gli adulti. È stato davvero divertente registrarlo con i bambini e questo non fa che aumentare la dolcezza della musica.

[Jeremy Purcell]