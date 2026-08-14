La politica internazionale torna al centro di cinema e piattaforme nel 2026, tra Stati Uniti, Europa e festival, perché guerre, crisi climatiche e leader divisivi stanno offrendo a registi e sceneggiatori una materia narrativa che va dalla Guerra Fredda al caso Nord Stream, passando per Elon Musk e i palazzi del potere americano.Da Reykjavík alla

La politica internazionale torna al centro di cinema e piattaforme nel 2026, tra Stati Uniti, Europa e festival, perché guerre, crisi climatiche e leader divisivi stanno offrendo a registi e sceneggiatori una materia narrativa che va dalla Guerra Fredda al caso Nord Stream, passando per Elon Musk e i palazzi del potere americano.

Da Reykjavík alla fine della Guerra Fredda: Reagan e Gorbaciov sul grande schermo

Debutta il 14 agosto nelle sale Usa The Brink of War, il film di Michael Russell Gunn che ricostruisce l’incontro del 1986 a Reykjavík tra il presidente americano Ronald Reagan, interpretato da Jeff Daniels, e Mikhail Gorbaciov, affidato a Jared Harris. Quel faccia a faccia, nella capitale islandese, non chiuse da solo la Guerra Fredda, ma contribuì ad accelerare un percorso che avrebbe cambiato i rapporti tra Washington e Mosca.

Nel cast compaiono anche Hope Davis nel ruolo di Nancy Reagan, Branka Katic in quello di Raissa Gorbaciova e J.K. Simmons nei panni di George Shultz, l’allora segretario di Stato americano. Gunn, secondo quanto riferito dalla produzione, ha incontrato Shultz prima della sua morte, avvenuta nel 2021, ricevendo accesso ad appunti e diari legati al vertice. Un dettaglio non secondario: alcune riprese sono state girate proprio nella residenza usata per il summit. “Volevamo restare vicini ai fatti”, ha spiegato il regista, evitando — almeno nelle intenzioni — la tentazione del puro affresco celebrativo.

Venezia guarda al potere: Cia, Cile e il doppio volto di Musk

La Mostra del Cinema di Venezia mette in programma diversi titoli in cui la politica entra dalla porta principale, con toni diversi e registri non sempre prevedibili. In concorso c’è Wild Horse Nine, black comedy e thriller firmato da Martin McDonagh, con John Malkovich e Sam Rockwell nel ruolo di due agenti della Cia inviati in Cile poco prima del colpo di Stato del 1973. Una cornice tesa, già di per sé carica, che il regista affronta con il suo passo abituale: dialoghi taglienti, violenza trattenuta, sarcasmo che lascia poco spazio alla consolazione.

Fuori gara arriva invece Musk, documentario di quasi quattro ore diretto dal premio Oscar Alex Gibney, autore abituato a muoversi tra potere economico, tecnologia e zone grigie della politica. Al centro c’è Elon Musk, proprietario di X, fondatore di SpaceX, cofondatore di Tesla e PayPal, ed ex consigliere di Donald Trump. Ma Musk rientra anche in un’altra produzione: in Artificial, il film di Luca Guadagnino dedicato a Sam Altman e OpenAI, l’imprenditore viene interpretato da Ike Barinholtz. Due ritratti diversi, dunque. Uno d’inchiesta, l’altro più laterale, dentro una storia che guarda al rapporto fra innovazione, ambizione e controllo.

Netflix, clima e Russia: i nuovi thriller politici tra Usa ed Europa

Arriverà il 9 ottobre su Netflix Animals, thriller diretto e interpretato da Ben Affleck, qui nei panni del sindaco di Los Angeles alle prese con il rapimento del figlio. Nel cast figurano Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun. La premessa è da thriller familiare, ma l’ambientazione istituzionale sposta subito la posta: non solo un padre sotto ricatto, anche un uomo pubblico costretto a decidere davanti a una città che lo osserva.

Al New York Film Festival debutterà in prima mondiale A Statement, diretto da Tom McCarthy e ispirato al libro Perdere la Terra di Nathaniel Rich. Il film ripercorre un incontro avvenuto nel 1980 in Florida, organizzato dalla Commissione Usa sulla qualità dell’aria, durante il quale venti esperti — tra politici, scienziati e attivisti — provarono a concordare una dichiarazione comune sugli effetti delle emissioni di anidride carbonica sul clima. Nel cast ci sono Paul Giamatti, Evan Peters, Tatiana Maslany, Paul Rudd, John Turturro, Amy Ryan, Dylan Baker e Jason Clarke. Guardato da oggi, quel vertice appare come uno dei passaggi mancati nella risposta ai cambiamenti climatici.

Il 29 ottobre uscirà in Italia Minotaur, film di Andrei Zvyagintsev premiato a Cannes 2026 con il Grand Prix Speciale della Giuria. Il regista russo dissidente rilegge la trama di Una moglie infedele di Claude Chabrol, trasferendola in una Russia corrotta e violenta, segnata dall’invasione dell’Ucraina. In un altro progetto, The Price of Peace di Anthony McCarten, Guy Pearce, Jared Harris e Merab Ninidze interpretano rispettivamente Truman, Churchill e Stalin durante la Conferenza di Potsdam del luglio 1945, l’ultimo vertice tra i tre leader dopo la Seconda guerra mondiale.

Nord Stream e i set in Croazia: la geopolitica entra nel thriller contemporaneo

Tra le produzioni ancora in lavorazione, Doug Liman sta girando in questi giorni in Croazia Snake Island, film con Adrien Brody e Sean Penn dedicato al sabotaggio del sistema di gasdotti Nord Stream nel 2022. Il caso, legato al contesto della guerra tra Russia e Ucraina, resta uno degli episodi più discussi della crisi energetica europea, anche per le ricadute diplomatiche e industriali che ha prodotto.

La scelta di portare sullo schermo vicende così recenti racconta un cambio di clima. Il cinema politico non guarda più soltanto agli archivi, ai presidenti del passato o alle stanze chiuse delle trattative: entra nei conflitti ancora aperti, nelle piattaforme digitali, nelle aziende tecnologiche e nelle emergenze ambientali. Non è solo memoria. È cronaca che, quasi senza distanza, diventa racconto.