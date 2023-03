Quando: trailer e trama del film di Walter Veltroni con Neri Marcorè (al cinema dal 30 marzo)

Dal 30 marzo nei cinema d’Italia con Vision Distribution Quando, il nuovo film di Walter Veltroni tratto da un suo romanzo con protagonisti Neri Marcorè, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.

Quando – Trama e cast



La trama ufficiale: La giovane vita di Giovanni (Neri Marcorè) va in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c’è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto. Giovanni è come un bambino cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la scoperta di nuovi. Ad aiutarlo ci sono Giulia (Valeria Solarino), una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza, e Leo (Fabrizio Ciavoni), un ragazzo problematico affetto da mutismo selettivo. Grazie a loro Giovanni, oltre che a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.

Il cast è completato da Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio, Carlotta Gamba, Luca Vannuccini, Massimiliano Bruno, Michele Foresta aka Mago Forest, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista, Renato De Angelis

Quando – Trailer e video

Curiosità sul film

Walter Veltroni regista di una decina di documentari è al suo secondo lungometraggio di fiction dopo la commedia C’è tempo del 2019.

Il team che ha supportato il regista Walter Veltroni dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Davide Manca, il montatore Mirko Platania, lo scenografo Luca Servino e la costumista Francesca Leondeff.

Le musiche originali del film sono del compositore Mauro Pagani (Nirvana, Educazione siberiana, Riccardo va all’inferno, La nostra terra, Tutto il mio folle amore). Pagani ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi (PFM) nel ruolo di flautista, violinista e cantante.

La sinossi ufficiale del romanzo: Giovanni si risveglia dal coma nel luglio del 2017. Aveva vent’anni quando la sua vita si interruppe. L’ultimo ricordo, prima dell’incidente, è in piazza San Giovanni, il 13 giugno 1984. Insieme al padre e alla fidanzata sta partecipando al dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer. Dopo oltre trent’anni la vita ricomincia. Giovanni rinasce, adulto. Tutto è cambiato. Si trova in un nuovo secolo, in un nuovo millennio. Non c’è più il mondo che ha lasciato: i partiti, gli stati, i personaggi. Il modo di vivere, di sapere, di comunicare è stravolto, per lui un universo ignoto. Giovanni è come un bambino cinquantenne. Deve imparare una vita inedita e conoscere, accettandolo, il destino di chi ha amato quando ne aveva venti. Ad aiutarlo a rinascere ci sono Giulia, la suora tormentata che l’ha accudito per buona parte della degenza, Daniela, la psicologa dalla malinconia sottile, e suo figlio Enrico, ragazzino saggio e disilluso. Quando non celebra solo la memoria collettiva di un’epoca lontana ma radicata nelle coscienze. E il racconto del presente, meraviglioso e terribile, riconosciuto con la nitidezza di occhi che lo incontrano per la prima volta. È il romanzo per ognuno di noi: per chi ha vissuto, senza mai sentirsi solo, la forza di un ideale oppure lo ha mancato per ragioni anagrafiche e ne avverte la potenza o il rimpianto. Quando è la storia di una vita rammendata, è un romanzo di politica e d’amore, scritto con leggerezza e passione.

Il romanzo “Quando” di Walter Veltroni è disponibile su Amazon.

Quando – Foto e poster