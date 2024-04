Stasera in tv: “Quasi orfano” su Rai 1

Quasi orfano, su Rai 1 la commedia di Umberto Carteni (Divorzio a Las Vegas) con protagonisti Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Quasi orfano – Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio – Valentino

Vittoria Puccini – Costanza

Antonio Gerardi – Nicola

Grazia Schiavo – Lulù

Adriano Pappalardo – Pà

Chiara Di Benedetto – Gaga

Manuela Zero – Mara

Paolo Sassanelli – Pino

Ema Stokholma – Madame Gignac

Con la partecipazione di Antonio Aiello

E con Nunzia Schiano – Mà

Con la partecipazione di Bebo Storti – Sergio

Quasi orfano – Trama e trailer

Valentino e Costanza (Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini) sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano.

Curiosità sul film

Il film è il remake del film francese Ti ripresento i tuoi di e con Dany Boon.

Umberto Carteni dirige “Quasi orfano” da una sua sceneggiatura scritta con Herbert Simone Paragnani.

Il cast tecnico: Fotografia di Gian Filippo Corticelli / Montaggio di Lorenzo Campera / Scenografia di Carlo Aloisio / Costumi di Eleonora Di Marco & Alessandra Trippetta / Trucco Francesca Rossi / Acconciature Italo Di Pinto / Fonici Nicola Tripaldi & Mario Iaquone / Aiuto Regia Saverio Di Biagio / Direttore di Produzione Giuseppe Manzi.

Fotografia di Gian Filippo Corticelli / Montaggio di Lorenzo Campera / Scenografia di Carlo Aloisio / Costumi di Eleonora Di Marco & Alessandra Trippetta / Trucco Francesca Rossi / Acconciature Italo Di Pinto / Fonici Nicola Tripaldi & Mario Iaquone / Aiuto Regia Saverio Di Biagio / Direttore di Produzione Giuseppe Manzi. Il film è una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema. Produttori esecutivi Dany Boon, Jerome Seydoux, Ardavan Safaee. Produttore esecutivo Francesca Di Donna.

Note di regia

Questo film nasce da un incontro speciale con i produttori Marco Poccioni e Marco Valsania. Per questo appena mi hanno chiesto di realizzare un remake da un film francese non ho avuto nessun dubbio. Insieme allo sceneggiatore Simone Herbert Paragnani abbiamo adattato la sceneggiatura tenendo conto delle diversità dei due paesi. Ho affrontato la storia in modo diverso rispetto al film originale, tenendo conto della diversa tipologia di cast. Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini hanno aggiunto un carattere speciale al film mettendo in evidenza sentimenti, ironia e autenticità. Ho avuto la grande fortuna di lavorare con attori speciali in grado di arricchire la storia e i personaggi, penso a Gerardi che avvalendosi di talento e istinto mi ha dato la possibilità di arricchire il film, Nunzia Schiano un’attrice meravigliosa. La Zero, la Schiavo e il resto del cast mi hanno aiutato a realizzare una commedia divertente e sofisticata. Il registro è quello della commedia romantica con un tema importante, le diversità e l’accettazione della propria identità. Mi sono divertito molto a realizzarla e spero che anche il pubblico potrà divertirsi e immedesimarsi.

[Umberto Carteni]

Umberto Riccioni Carteni – Note biografiche

Nel 1987 inizia a muovere i primi passi come assistente alla regia di Cristina Comencini, Giuseppe Tornatore, Nanni Loy, Gigi Magni, Bernardo Bertolucci, Daniele Luchetti, Peter Del Monte e molti altri. Contemporaneamente lavora per il mondo dell’advertising collaborando nella realizzazione di campagne pubblicitarie.

Nel 1990 scrive e dirige delle Candid Camera per Rai Tre e dal 2005 inizia la sua carriera di regista pubblicitario: suoi sono diversi filmati pubblicitari: Lavazza, Tim, Telecom, Ferrero, Alitalia e Sky.

Dopo aver collaborato a diverse sceneggiature, nel 2008 gira il suo primo film da regista, “Diverso da Chi?” prodotto da Cattleya e distribuito da Universal, seguito nel 2012 da Studio Illegale prodotto da Beppe Caschetto e dalla Warner Bros, tratto dal romanzo di Federico Baccomo “Duchesne”.

Nel 2016 realizza la sua prima Fiction per Canale 5 “L’isola di Pietro”. Nel 2019 realizza per la Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution “Divorzio a Las Vegas”.

Nel 2021 realizza per la Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution “Quasi Orfano”.

Nel 2022 sempre con Rodeo Drive e Rai Cinema realizza “Dicono di te” e “La seconda chance”.

Quattro candidature ai David di Donatello. Vince il Globo d’oro come miglior opera prima.

Quasi orfano – La colonna sonora

Le musiche originali (ed. Musicali Bixio C.E.M.S.A.) del film sono di Maxi Trusso, il compositore e cantautore argentino torna a collaborare con il regista Umberto Carteni dopo aver musicato “Studio Illegale”.

1. You Made 0:56

2. Western Poems 0:49

3. Vieni cui 2:18

4. Under Cobro 1:21

5. Please 0:39

6. Living in the Twightlight 3:42

7. Leave Me and Cry 1:49

8. Japonesa 1:52

9. Hawaiano 0:35

10. Follow Me 0:56

11. Flamenco 0:15

12. Electronica 1:37

13. Eclesiastico 1:34

14. David Lynch 1:16

15. Comica 0:37

16. Caroline 0:19

17. Carilion 1:01

18. Batatana 0:34

19. Bajada 2:13

La colonna sonora di “Quasi orfano” è disponibile su Amazon.