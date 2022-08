Quasi Orfano è la nuova commedia di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 6 ottobre.

Quasi Orfano: cast

Nel cast del film troviamo Riccardo Scamarcio, nei panni di Valentino, Vittoria Puccini, nel ruolo di Costanza, Antonio Gerardi (Nicola), Grazia Schiavo (Lulù), Adriano Pappalardo (Pà), Chiara Di Benedetto (Gaga), Manuela Zero (Mara), Paolo Sassanelli (Pino) ed Ema Stokholma (Madame Gignac).

Il film vede anche la partecipazione di Antonio Aiello, Nunzia Schiano, nel ruolo di Mà, e Bebo Storti, nei panni di Sergio.

Quasi Orfano: trama

I protagonisti del film sono Valentino e Costanza, marito e moglie, che vivono a Milano e che hanno fondato un brand molto conosciuto nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, col passare del tempo, ha definitivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e decidere di cambiare cognome. La famiglia di Valentino, numerosa e decisamente colorita, decide di riallacciare i contatti con Valentino, presentandosi improvvisamente a Milano.

Quasi Orfano: cast tecnico

Il film è diretto da Umberto Carteni, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e scritto da Herbert Simone Paragnani e Umberto Carteni.

Di seguito, il resto del cast tecnico:

Produttori esecutivi: Dany Boon, Jerome Seydoux, Ardavan Safaee

Produttore esecutivo: Francesca Di Donna

Direttore della fotografia: Gian Filippo Corticelli

Montaggio: Lorenzo Campera

Musiche originali: Maxi Trusso

Scenografia: Carlo Aloisio

Costumi: Eleonora Di Marco e Alessandra Trippetta

Trucco: Francesca Rossi

Acconciature: Italo Di Pinto

Fonici: Nicola Tripaldi e Mario Iaquone

Aiuto Regia: Saverio Di Biagio

Direttore di Produzione: Giuseppe Manzi

Quasi Orfano: trailer

Quasi Orfano: foto

Quasi Orfano, con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini (Gallery) Guarda le altre 4 fotografie →

Umberto Carteni: note biografiche

Quasi Orfano è il quarto film da regista di Umberto Carteni, dopo Diverso da chi?, film di debutto uscito nelle sale nel 2009, con Claudia Gerini e Luca Argentero, Studio Illegale, uscito nel 2013, film con Fabio Volo ed Ennio Fantastichini, e Divorzio a Las Vegas, film del 2020 con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi.

Per la tv, Carteni ha diretto una stagione della fiction L’Isola di Pietro, andata in onda su Canale 5.

Come sceneggiatore, ha lavorato per il suo film Studio Illegale e per Rapiscimi, pellicola del 2019 diretta da Giovanni Luca Gargano.