Hulu ha reso disponibile un nuovo trailer ufficiale del thriller d’azione fanstacientifico Boss Level che uscirà in Italia con il titolo Quello che non ti uccide, un altro film di fantascienza con loop temporale diretto dal regista d’azione Joe Carnahan che è tornato dietro la macchina da presa a sette anni dal thriller d’azione Stretch.

Protagonista del film Frank Grillo nei panni di Roy Pulver, un ufficiale delle forze speciali in pensione intrappolato in un loop temporale in cui rivive a ripetizione il giorno della sua morte. Di loop in loop, di dipartita in dipartita e come in un videogioco, di sessione in sessione, l’uomo deve memorizzare schermi e nemici per capire come sfuggire al sinistro programma che lo tiene prigioniero, ma per farlo deve raccogliere abbastanza informazioni che possano prevenire la sua morte.

La trama ufficiale:

Intrappolato in un loop temporale che ripete costantemente il giorno del suo omicidio, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre indizi su un progetto governativo segreto che potrebbe sbloccare il mistero dietro la sua morte prematura. In una corsa contro il tempo, Pulver deve capire come uscire dal loop e salvare la sua famiglia mentre da la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma del governo e supera abili e spietati assassini determinati a tenerlo fuori dalla verità.

L’eccellente cast di supporto comprende Annabelle Wallis, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Will Sasso, Ken Jeong, Mathilde Ollivier, Selina Lo e l’ex giocatore di football americano Rob Gronkowski.

Joe Carnahan in precedenza ha diretto l’action-thriller Smokin’ Aces, portato l’A-Team sul grande schermo e diretto Liam Neeson in fuga da un branco di lupi affamati in The Grey. Il thriller d’azione Stretch – Guida o muori del 2014 è l’ultimo film da regista di Carnahan. Nel frattempo il regista ha diretto episodi di The Blacklist, prodotto l’action-thriller Point Blank – Conto alla rovescia che ha visto protagonista Frank Grillo e scritto il remake Il giustiziere della notte – Death Wish con Bruce Wilis e il sequel Bad Boys 3 aka Bad Boys for Life.

Joe Carnahan dirige “Boss Level” da una sua sceneggiatura scritta con Chris Borey & Eddie Borey basata su una storia di Chris e Eddie Borey. Prodotto da Joe Carnahan, Randall Emmett, George Furla e Frank Grillo, Boss Level farà il suo debutto in streaming su Hulu a partire dal 5 marzo 2021.

Fonte: YouTube