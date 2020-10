Raya e l’ultimo drago, poster e primo trailer del film d’animazione Disney

Una volta tanto cominciare dalla fine quasi s’impone, più che essere un vezzo. Corroborante infatti quel «prossimamente solo al cinema» che si legge proprio in chiusura del primo trailer di Raya e l’ultimo drago, cinquantanovesimo film Disney che segue Frozen II – Il segreto di Arendelle, uscito l’anno scorso. Si attendendevano da un po’ le prime immagini, e finalmente le abbiamo, sequenze e poster.

La sinossi recita quando segue. Kumandra è una Terra, creata dai Draghi e divisa in cinque clan umani che veneravano i draghi con i quali vivevano in armonia. Il mondo venne però minacciato da dei mostri chiamati Druun, e i Draghi decisero di sacrificare le loro vite per salvare l’umanità, portando loro un regalo molto potente ma anche pericoloso: un drago che sarebbe stato a loro guardia. Cinquecento anni dopo, i Druun ritornano e uccidono Bajong, sovrano delle Terre del Cuore, che lascia un figlio, Little Jong, e una figlia, l’aspirante guerriera Raya.

(Clicca sull’immagine per guardare il trailer)

Morto il padre, Raya decide di lasciare le Terre del Cuore e mettersi alla ricerca dell’ultimo drago in compagnia del suo animaletto Tuk Tuk. Durante il tragitto, incontrerà Sisu, una vecchia, che le chiede di cercare una pietra magica, grazie alla quale l’anziana si rivela essere l’ultimo drago, un drago acquatico. Riconoscente, Sisu chiede un’alleanza con Raya per salvare il regno e fermare per sempre i Druun, ma la ragazza, durante il viaggio, imparerà che per salvare il suo mondo non servirà soltanto la magia dei draghi, ma anche la fiducia.

Stavolta l’ispirazione viene dal sud-est asiatico, attingendo da svariate culture al fine di ricreare il mondo fantasy di Kumandra. A dirigere c’è Don Hall, lo stesso di Big Hero 6, affiancato da Carlos López Estrada, alla sua prima esperienza in Disney, quantunque sarà lui a dirigere il live action di Robin Hood. L’uscita di Raya e l’ultimo drago è attualmente fissata al 12 marzo 2021 negli Stati Uniti, mentre da noi permane un generico 2021.