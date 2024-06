Disponibile un trailer del film Reagan, biopic sulla vita e la carriera del 40° presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan interpretato dall’attore nominato agli Emmy e ai Golden Globe Dennis Quaid. Per alcuni un’icona degli anni ottanta nonostante qualche evidente ombra sui suoi due mandati tra cui l’affare Iran-Contras, l’invasione di Grenada e una risposta inadeguata all’insorgente epidemia di AIDS. “Reagan” debutta nei cinema americani il 30 agosto 2024.

Dalle polverose radici di una piccola città, allo scintillio di Hollywood, e poi al dominio sulla scena mondiale, Reagan è un viaggio cinematografico sul superamento delle probabilità. Raccontato attraverso la voce di Viktor Petrovich, un ex agente del KGB la cui vita diventa indissolubilmente legata a quella di Ronald Reagan quando Reagan attira per la prima volta l’attenzione dei sovietici come attore a Hollywood, questo film offre una prospettiva tanto unica quanto accattivante su questa autorevole quanto per alcuni controversa figura. Quaid dà vita ad una storia che trascende i confini di un film biografico tradizionale, offrendo una profonda esplorazione dell’impatto duraturo del potere di un uomo che ha superato le avversità, sostenuto dall’amore di una donna che lo ha sostenuto nel suo viaggio, Nancy Reagan interpretata da Penelope Ann Miller.