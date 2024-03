Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice: trailer italiano del secondo capitolo della space-opera di Zack Snyder

Dal 19 aprile 2024 disponibile su Netflix Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice di Zack Snyder. Prosegue la storia di Kora e dei suoi guerrieri ribelli nel secondo capitolo della saga creata dal regista di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead nata in principio come un film di Star Wars e poi rielaborata in decenni di lavoro per diventare un’epopea sci-fi indipendente con protagonista Sofia Boutella, attrice nota per aver interpretato la killer Gazelle di Kingsman: Secret Service, Star Trek Beyond e la principessa Ahmanet nel reboot La Mummia.

Rebel Moon Parte 2 – Trama e cast

“Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice” continua l’epica saga di Kora (Sofia Boutella) e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.

Il cast include anche Charlie Hunnam (King Arthur – Il potere della spada, Pacific Rim), Jena Malone (Sucker Punch, Batman v Superman: Dawn of Justice), Ed Skrein (The Transporter Legacy, Deadpool), Ray Fisher (Justice League), Corey Stoll (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Djimon Hounsou (Shazam! Furia degli dei) e il premio Oscar Anthony Hopkins presta la voce del cavaliere meccanico Jimmy.

Rebel Moon Parte 2 – Il trailer italiano ufficiale

Curiosità sul film

Zack Snyder originariamente aveva scritto una sceneggiatura per un film spin-off di Star Wars ambientato lontano dalla trama consolidata degli Skywalker. Una volta venduta la Lucasfilm alla Disney, il progetto venne accantonato. Da allora, Snyder ha rielaborato la sceneggiatura per renderla una storia fantascientifica originale del tutto estranea a “Star Wars”. Dopo il successo di Army of the Dead (2021), Netflix ha dato a Snyder il via libera per realizzare il progetto. “Rebel Moon” è stato così rielaborato dal produttore Eric Newman e da Snyder, prima come un serie televisiva originale, e poi in seconda battuta come un film in due parti realizzato per lo streaming.

Il secondo film di Zack Snyder girato completamente in digitale dopo “Army of the Dead”. Il resto dei suoi film sono girati su pellicola 35 mm o 65 mm. Ciò è probabilmente dovuto alla partnership con Netflix, che da tempo segue la regola del formato 4K.

Zack Snyder ha stilato una guida sull’universo di “Rebel Moon” di ull’universo di “Rebel Moon” di ben 450 pagine che descrive in dettaglio “tutti i tipi di tradizioni e retroscena relativi al malvagio Imperium”. Ha una linea temporale espansiva che si estende molto prima e dopo la storia dei due film che usciranno. Snyder ha già in programma di sviluppare una serie tv che esplori la storia del cattivo della saga, il Balisarius di Fra Fee. Poi c’è anche un terzo film a cui sta lavorando che utilizzerebbe effettivamente la Rebel Moon nella storia poichè quella particolare luna non fa parte di questi primi due film: “La Rebel Moon non è la luna su cui si trovano. Il titolo era concettuale, ma c’è un pianeta chiamato Vanna, e Vanna è la Rebel Moon. Non è nemmeno in una ripresa di questo film!”.

Zack Snyder durante un’intervista a The Nerd Queens ha dichiarato che Rebel Moon potrebbe diventare videogame RPG. Il regista non ha condiviso molti dettagli al riguardo, quale sviluppatore ci stia lavorando o su quali piattaforme sarà disponibile, ma secondo lui, la portata del gioco è “immensa”. Dato che il film è prodotto da Netflix non si esclude che la divisione giochi dello streamer lo stia sviluppando.

Questa è la terza collaborazione di Jena Malone e Zack Snyder dopo Sucker Punch (2011) e Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Ray Fisher e Cary Elwes hanno entrambi recitato in un film della Justice League, Fisher era Cyborg in entrambe le versioni del film Justice League di Zack Snyder ed Elwes ha doppiato Aquaman nel film d’animazione Justice League: The Flashpoint Paradox (2013).

Questo è il primo film di Zack Snyder ad essere girato con proporzioni 2:39:1 dai tempi di Batman V Superman: Dawn of Justice (2016).

Questo è il primo film insieme di Charlie Hunnam e Djimon Hounsou dai tempi di King Arthur – Il potere della spada (2017).

Rupert Friend era stato originariamente scelto per il ruolo di Balisarius, ma ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione con La meravigliosa storia di Henry Sugar (2023) e Ed Skrein è stato successivamente scelto per il ruolo.

Il poster ufficiale