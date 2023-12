Rebel Moon Parte 1: La figlia del fuoco – la colonna sonora della space opera di Zack Snyder (su Netflix dal 22 dicembre)

Il 22 dicembre debutta su Netflix Rebel Moon Parte 1: La figlia del fuoco, la nuova avventura fantascientifica di Zack Snyder concepita in origine come un nuovo capitolo della saga di Star Wars, e in seguito rielaborata in prima battuta come una serie tv e successivamente come “space opera” originale di ampio respiro, con un intero nuovo universo creato da Snyder appositamente per il film.

Rebel Moon Parte 1 – Trama e cast

Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell’universo, la forestiera dal passato misterioso Kora (Sofia Boutella) inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l’unica speranza di sopravvivenza della comunità quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario, l’Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente venduto i raccolti ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di insorti perseguitati dal Mondo Madre. Insieme a Gunnar (Michiel Huisman), un contadino dal cuore tenero che non conosce la realtà della guerra, Kora parte in missione alla ricerca di combattenti disposti a rischiare la vita per difendere il popolo di Veldt. Viaggiando in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxe, i due radunano una manciata di guerrieri accomunati dal bisogno di redimersi: il pilota e mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario comandante Generale Titus (Djimon Hounsou), la maestra di spada Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dal passato regale Tarak (Staz Nair) e il combattente della resistenza Milius (E. Duffy). Jimmy (doppiato da Anthony Hopkins nella versione originale), un antico protettore meccanizzato nascosto dietro le quinte, si risveglia su Veldt con un nuovo scopo. Ma i neorivoluzionari devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro e a combattere insieme prima che gli eserciti del Mondo Madre arrivino a distruggerli tutti.

Rebel Moon Parte 1 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Tom Holkenborg aka Junkie XL (Mad Max: Fury Road, Deadpool, Sonic – Il Film, Godzilla vs. Kong, Alita – Angelo della battaglia) che torna a fa squadra con il regista Zack Snyder dopo aver musicato L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder’s Justice League e Army of the Dead.

1. Prologue Antiphony (2:15)

2. The Wolf Who Became a Woman (2:00)

3. Scar Tissue (6:25)

4. Pueri Salvatoris (2:37)

5. Horselore (2:48)

6. A Call to Courage (5:52)

7. Ogumo| Cruel Mother (6:13)

8. My Life for Hers (3:32)

9. The Weight of Lions (2:33)

10. The Burning Mountain (4:07)

11. A Child of War (1:41)

12. The Salt of Sarrow (8:41)

13. Little Knives (2:15)

14. A Good Place to Die (5:27)

15. Longhouse Dinner – Allison Crowe (0:59)

La colonna sonora di “Rebel Moon Parte 1: La figlia del fuoco” è disponibile su Amazon.