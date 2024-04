Netflix Music ha pubblicato Rebel Moon – Songs of the Rebellion, un EP di 5 tracce ispirato al franchise “Rebel Moon” di Zack Snyder.

Dal 19 aprile 2024 disponibile su Netflix Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice di Zack Snyder. Prosegue la storia di Kora e dei suoi guerrieri ribelli nel secondo capitolo della saga creata dal regista di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead nata in principio come un film di Star Wars e poi rielaborata in decenni di lavoro per diventare un’epopea sci-fi indipendente con protagonista Sofia Boutella, attrice nota per aver interpretato la killer Gazelle di Kingsman: Secret Service, Star Trek Beyond e la principessa Ahmanet nel reboot La Mummia.

“Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice” continua l’epica saga di Kora (Sofia Boutella) e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.

Il cast include anche Charlie Hunnam (King Arthur – Il potere della spada, Pacific Rim), Jena Malone (Sucker Punch, Batman v Superman: Dawn of Justice), Ed Skrein (The Transporter Legacy, Deadpool), Ray Fisher (Justice League), Corey Stoll (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Djimon Hounsou (Shazam! Furia degli dei) e il premio Oscar Anthony Hopkins presta la voce al cavaliere meccanico Jimmy.

La compilation con le canzoni ispirate a Rebel Moon

Netflix Music ha pubblicato Rebel Moon – Songs of the Rebellion , un EP di 5 tracce ispirato al franchise “Rebel Moon” di Zack Snyder.

ha pubblicato , un EP di 5 tracce ispirato al franchise “Rebel Moon” di Zack Snyder. L’album include brani di Jessie Reyez, Tainy & Tokischa, aespa & TOKiMONSTA, Black Coffee feat. Djimon Hounsou e Kordhell.

I cinque brani sono disponibili per lo streaming/download su Amazon e tutti i principali servizi di musica digitale.

1. Child of Fire – Jessie Reyez (3:07)

2. Jalo! – Tainy & Tokischa (2:31)

3. Die Trying – aespa & TOKiMONSTA (2:56)

4. Ode to Ancestors (feat. Djimon Hounsou) – Black Coffee (5:54)

5. Revolution – Kordhell (2:14)