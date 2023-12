L’Età Giusta: video interviste e trailer della commedia di Alessio Di Cosimo (un’esclusiva Paramount+ dal 24 dicembre)

Dal 24 dicembre su Paramount+ debutta L’Età Giusta una commedia Paramount+ Original diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali “Barber Ring” e “Come un Padre”) e prodotta da 102 Distribution. “L’Età Giusta” racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

Una commedia toccante e divertente che cattura il cuore del pubblico di tutte le età. Un viaggio emozionante attraverso le sfide della vita e le relazioni umane che porta risate e lacrime, raccontando una storia di resilienza, amicizia e la forza di unire generazioni diverse. racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

L’Età Giusta – Trama e cast

La trama ufficiale: Francesca, di 85 anni (interpretata da Valeria Fabrizi), ha un problema: il suo nipote ventisettenne Alessandro (interpretato da Alessandro Bertoncini), a cui ha fatto da madre e da padre dopo la morte dei genitori, non ha ancora trovato il suo posto nel mondo e non si decide a crescere. In più, una pseudo-fidanzata senza scrupoli gli sta soffiando sotto al naso la casa che Francesca gli ha lasciato in eredità, ritirandosi in una casa di riposo. La soluzione per risolvere il problema le viene da un’idea strampalata lanciata da una delle sue compagne della residenza per anziani, e cioè smascherare una truffa sentimentale ai danni di una terza amica, vendicando così lei e tutte le donne che subiscono questi raggiri. Coinvolgere suo nipote in questa avventura può essere la cura shock di cui il ragazzo ha bisogno. Arruolata una quarta compagna d’avventura, le quattro arzille ottantenni partono con il ragazzo per un fine settimana dove nulla andrà come era previsto. La fine del viaggio sancirà il passaggio di Alessandro all’età adulta e restituirà a Francesca e alle sue amiche lo spirito giusto per fare ancora progetti, nonostante l’età. A volte, per insegnare a qualcuno a volare, più che di una spintarella c’è bisogno di un bel calcio!

Il cast include anche Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone.

L’Età Giusta – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Soggetto e sceneggiatura sono di Alessio Di Cosimo e Antonio Losito in collaborazione con Antonio Antonelli, Francesca Romana Zanni e Alessandra Kre; Sandro Chessa è direttore della fotografia, il montaggio è di Francesco Garrone; le musiche originali di Paolo Costa; scenografia di Vito Giuseppe Zito; i costumi di Giuseppe Ricciardi.

Maria Pia Billi è produttrice esecutiva, Tommaso Cerqueglini è produttore associato, Dimitri Sassone è organizzatore generale. Il film è prodotto da Paolo Ansaldi, Carla Finelli, Marco Bebi, Eduardo Angeloni, Alessio Di Cosimo.

“L’Età Giusta” è prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, Cd Cine Dubbing, Antracine, Well Enough Film in collaborazione con RAI CINEMA – MIC DGCA, Regione Umbria e Umbria Film Commission.

Paramount+ è il servizio di streaming globale di Paramount, che offre una vasta gamma di intrattenimento premium per spettatori di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre un’ampia libreria di serie originali, programmi di successo e film famosi di tutti i generi, con marchi e studi di produzione rinomati come Showtime, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian. Canale. Inoltre, offre una vasta selezione di contenuti locali di prim’ordine. Attualmente il servizio è disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Caraibi, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svizzera e Corea del Sud.

102 Distribuion è una società italiana di distribuzione e produzione cinematografica, con sede a Roma. La linea editoriale di 102 Distribution si focalizza principalmente su contenuti di qualità, come film indipendenti italiani, americani, europei e sudamericani, documentari, classici internazionali e sull’acquisizione e sviluppo di opere letterarie e remake.

Incontro con cast e regista

L’Età Giusta – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Paolo Costa (Tizzo: Storia di un grande campione, Harmonie). Costa e il regista Alessio Di Cosimo hanno collaborato in precedenza per le musiche del film biografico Barber Ring e il documentario Come un padre.

(Tizzo: Storia di un grande campione, Harmonie). Costa e il regista Alessio Di Cosimo hanno collaborato in precedenza per le musiche del film biografico Barber Ring e il documentario Come un padre. La colonna sonora include i brani: The River (testo e musica di Paolo Costa in collaborazione con Mario Lucchesi) interpretato da Nick Holleman / The Best Of Us (testo di Mario Lucchesi, musica di Mario Lucchesi e Paolo Costa) interpretat0 da Gerry Duni / 20 Km al Giorno di Nicola Arigliano / Portami a ballare di Luca Barbarossa.

L’Età giusta – Foto e poster

L’Età Giusta: foto e poster della commedia di Alessio Di Cosimo (un’esclusiva Paramount+ dal 24 dicembre) Guarda le altre 25 fotografie →