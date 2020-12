Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale di Red Dot, un survival-thriller indipendente che segue una giovane coppia che organizza un’escursione in una remota zona della Svezia per rinsaldare una relazione in crisi, che si ritrova a lottare per la vita contro uno squilibrato armato di fucile di precisione che li sceglie come obiettivi.

Teaser trailer stringato ma particolarmente efficace per una produzione indipendente low-budget tutta puntato sulla suspense e la recitazione dei due protagonisti, poiché l’ambientazione desolata non lascia molto spazio ad altre dinamiche. Nonostante le evidenti limitazioni questa manciata di immagini e il marchio Netflix sono bastate per rendere questo titolo un minimo appetibile, vedremo se ne sarà valsa davvero la pena. Segnaliamo che la protagonista Nanna Blondell è anche nel cast dell’atteso film Marvel di Black Widow in uscita nei cinema il 7 aprile 2021.

La trama ufficiale:

David e Nadja (Anastasios Soulis e Nanna Blondell), dopo aver scoperto la gravidanza di lei, tentano di riaccendere la loro relazione durante una romantica escursione nel nord della Svezia. Il viaggio però si trasforma rapidamente in un incubo quando un puntino laser rosso appare nella loro tenda, e sono costretti a fuggire nella landa selvaggia e spietata braccati da un cecchino sconosciuto.

Il cast di “Red Dot” oltre ai due protagonisti Anastasios Soulis (Il viaggio di Jeanne) e Nanna Blondell (Red Snake) include anche Johannes Kuhnke (The Rain), Kalled Mustonen (Snabba cash – Livet deluxe) e Tomas Bergström (Beartown).

“Red Dot” è diretto dal regista svedese emergente Alain Darborg al suo secondo lungometraggio dopo la commedia d’azione The Master Plan del 2015 e regie di alcuni episodi di serie tv svedesi come Snutar e Alex. Darborg dirige “Red Dot” da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Per Dickson.

“Red Dot” farà il suo debutto in streaming e in esclusiva su Netflix l’11 febbraio 2021.

Fonte: Collider