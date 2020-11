Red, White and Blue: trailer del dramma di Amazon con John Boyega

Amazon Studios ha reso disponibile un trailer di Red, White and Blue, dramma che segue la storia vera di Leroy Logan (John Boyega), uno scienziato forense che decide di entrare a far parte delle forze di polizia per cambiarne gli atteggiamenti razzisti dall’interno solo per ritrovarsi disprezzato nonostante il suo lavoro esemplare.

La trama ufficiale:

“Red, White and Blue” racconta la vera storia di Leroy Logan, un giovane scienziato forense con il desiderio di fare di più del suo solitario lavoro di laboratorio. Quando vede suo padre aggredito da due poliziotti, si ritrova spinto a rivisitare un’ambizione infantile di diventare un poliziotto; un’ambizione nata dall’ingenua speranza di voler cambiare gli atteggiamenti razzisti dall’interno. In primo luogo, Leroy deve affrontare le conseguenze della disapprovazione di suo padre, per non parlare del palese razzismo che trova nel suo nuovo ruolo di poliziotto disprezzato ma esemplare nella polizia metropolitana.

Il cast oltre a John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza) include Steve Toussaint (Prince of Persia), ​​Tyrone Huntley, Nathan Vidal e Jaden Oshenye.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è il terzo di cinque lungometraggi originali raccolti nella serie antologica Small Axe il cui titolo deriva da un proverbio africano (se tu sei il grande albero, noi siamo le piccole asce) che ha ispirato anche un brano di Bob Marley. I lungometraggi, che andranno in onda su Amazon Prime Video e raccontano di persone comuni che mostrano coraggio, fede e resilienza per superare l’ingiustizia e ottenere qualcosa di trasformativo nella loro comunità dell’India occidentale, sono diretti dall’acclamato regista britannico Steve McQueen che torna a parlare di razzismo dopo il film premio Oscar 12 anni schiavo, raccontando stavolta cinque storie vere della comunità caraibica di Londra ambientate tra 1969 e 1982.

Steve McQueen dirige Red, White and Blue da una sua sceneggiatura scritta con Courttia Newland. Gli altri film dell’antologia sono Mangrove con Letitia Wright e Shaun Parkes, Lovers Rock con Amarah-Jae St. Aubyn e Micheal Ward, Alex Wheatle con Sheyi Cole e Robbie Gee e Education con Kenyah Sandy e Sharlene Whyte.

Fonte: Deadline