Il franchise di Jurassic Park concluderà la sua seconda trilogia l’anno prossimo con l’uscita di Jurassic World 3 aka Jurassic World: Dominion che lo stesso regista Colin Trevorrow che si è riferito al film come a “Jurassic Park VI”.

Avremmo dovuto trovare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant sono andati tutti nel parco a tema lo stesso giorno in cui si è di nuovo guastato. Il prossimo film consente ai personaggi storici di far parte della storia in modo organico. [La co-autrice] Emily Carmichael e io lo chiamiamo "Jurassic Park VI", perché lo è. Inizi a fare le domande più elementari: chi sono queste persone adesso? Cosa ne pensano del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono a far parte della sua storia? Alla fine, sarà in collaborazione con gli attori. Loro conoscono e amano questi personaggi. Lo faremo insieme.