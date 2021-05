Regine del campo di Mohamed Hamidi al cinema dal 20 maggio

Il 20 maggio arriva nei cinema d’Italia, con Academy Two, la commedia francese Regine del campo. Il film diretto da Mohamed Hamidi (In viaggio con Jacqueline) e con protagonista Kad Merad incentrata sul calcio femminile che diventa metafora di pregiudizi maschilisti ed emancipazione femminile.

Il cast è completato da Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, Guillaume Gouix, Myra Tyliann, Manika Auxire, Marion Mezadorian, Maëlle Genet, Alexandra Roth, André Wilms, Frédéric Pellegeay, Oscar Copp e David Salles.

Il regista Mohamed Hamidi parla del film: Non era nelle mie intenzioni fare un film femminista. Non lo considero un manifesto femminista o un film “girl power”. È il frutto dei miei sentimenti e delle mie esperienze. Nei miei film cerco sempre di inserire elementi di sceneggiatura che possano abbattere barriere e preconcetti. Magari stavolta i preconcetti che sono saltati sono i miei. Ogni volta che finisco un film, provo a pensare al prossimo. Quando ho realizzato che tutti i miei eroi erano uomini, ho pensato che era tempo di scrivere una storia con eroine donne. Siccome il calcio rimane un esempio valido di baluardo maschile, mi è sembrato interessante invertire i valori e il potere in quell’ambiente. Se il film esiste è in gran parte grazie a Kad [Merad]. Quando gli ho parlato quattro anni fa dell’idea, aveva appena visto il film In viaggio con Jacqueline e gli era molto piaciuto. Gli ho parlato in modo informale della mia idea di sceneggiatura e da quel momento non ha mai smesso di spingermi a realizzare il film. Kad è un grande attore, è incredibile. È l’attore con cui ho amato di più lavorare in tutta la mia carriera da regista, sotto ogni punto di vista: recitazione, lavoro, umore… Conosce il suo testo e pone le domande giuste sul personaggio. È attento con tutti, umano, vicino alla gente e soprattutto molto simpatico.