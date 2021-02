Relic: trailer italiano del film horror con Emily Mortimer

Disponibile via Blue Swan Entertainment un trailer italiano ufficiale di Relic, un acclamato horror sovrannaturale che ha entusiasmato il Sundance, diretto dall’esordiente Natalie Erika James e interpretato da Emily Mortimer (Spectral), Bella Heathcote (The Neon Demon) e Robyn Nevin (Gods of Egypt). Una figlia, una madre e una nonna sono perseguitate da una manifestazione di demenza che consuma la loro casa di famiglia. Tutte e tre le generazioni di donne sono state riunite attraverso traumi e un potente senso di forza e lealtà per affrontare insieme la paura definitiva.

La trama ufficiale:

TUTTO DECADE.

L’improvvisa scomparsa di Edna (Robyn Nevin) mette in allarme la figlia Kay (Emily Mortimer) e la nipote Sam (Bella Heathcote) che subito si adoperano nella ricerca, cercando di capire cosa possa essere accaduto. L’anziana donna, ottantenne, a sorpresa ricompare dopo tre giorni mostrando i segni degenerativi dell’Alzheimer via via sempre più acuti con il passare dei giorni. Kay inizialmente pensa di recarsi a Melbourne, per individuare una casa di riposo in cui allocare la madre, mentre Sam si oppone, decidendo di trasferirsi in casa della nonna per seguirla personalmente. Da quel momento però le tre donne scoprono una presenza sinistra che tormenta la residenza e prende il controllo della stessa Edna iniziando a logorarla dall’interno.

Il cast è completato Steve Rodgers (Goldstone – Dove i mondi si scontrano), Chris Bunton (Little Monsters), Robin Northover (My Life Is Murder), Catherine Glavicic (The Holiest One), Christina O’Neill (Winners & Losers), John Browning (The Librarians), Jeremy Stanford (Memorie e sogni), Charly Thorn (Berlin Syndrome – In Ostaggio), Ellie Dewhurst, Isabella Clegg e Alex Cotterell.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è stato eletto miglior film horror dalla Hawaii Film Critics Society, è stato incluso nella top 10 dei migliori film indipendenti dell’anno dalla National Board of Review e ha vinto due premi al Sitges – Catalonian International Film Festival.

“Relic” che è stato paragonato ad horror acclamati come Babadook e Hereditary è stato scritto da Natalie Erika James con Christian White. Il film è coprodotto da Jake Gyllenhaal, Anna McLeish, Sarah Shaw, Riva Marker e i fratelli Anthony e Joe Russo. “Relic” che ha fatto tappa a novembre dello scorso anno al Trieste Science+Fiction Festival non è ancora fornito di un data di uscita italiana.

Fonte: YouTube