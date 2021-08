Frammenti dal passato – Reminiscence: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul film con Hugh Jackman

Ad Agosto Warner Bros. porta nei cinema italiani Frammenti dal passato – Reminiscence, un thriller fantascientifico che rivisita l’elemento viaggio nel tempo con un tocco di romance.

Protagonisti del film Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton diretti da Lisa Joy, creatrice della serie tv Westworld – Dove tutto è concesso alla sua prima regia per il grande schermo.

Trama e cast

Nick Bannister (Hugh Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Rebecca Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

Al fianco del candidato all’Oscar, Jackman (“Les Misérables”, “The Greatest Showman”) e della Ferguson (l’imminente “Dune”, i film “Mission: Impossible”) recitano Thandiwe Newton (“Solo: A Star Wars Story”), Cliff Curtis (“Shark – Il primo squalo”, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), la nominata all’Oscar, Marina de Tavira (“Roma”), Daniel Wu (“Into the Badlands” in TV “Warcraft: L’inizio”), Mojean Aria (le serie TV “See” e “Dead Lucky”), Brett Cullen (“Joker”), Natalie Martinez (le serie “The Stand” e “The Fugitive”), Angela Sarafyan (la serie TV “Westworld – Dove tutto è concesso”) e Nico Parker (“Dumbo”).

Frammenti dal passato – Reminiscence Trailer

Primo trailer ufficiale italiano pubblicato il 3 giugno 2021

Primo spot tv in italiano pubblicato il 31 luglio 2021

Secondo spot tv in italiano pubblicato il 1° agosto 2021

Terzo spot tv in italiano pubblicato il 2 agosto 2021

Curiosità

Lisa Joy (“Westworld – Dove tutto è concesso”) con “Frammenti Dal Passato – Reminiscence” debutta alla regia di un lungometraggio, e dirige una sua sceneggiatura originale.

Lisa Joy è la cognata del regista Christopher Nolan. Hugh Jackman ha recitato in The Prestige (2006), diretto da Nolan e co-sceneggiato da suo fratello e marito di Lisa Joy, Jonathan Nolan.

Hugh Jackman e Rebecca Ferguson hanno già recitato insieme in The Greatest Showman (2017).

Cliff Curtis e Rebecca Ferguson sono apparsi insieme in Doctor Sleep (2019).

Thandiwe Newton e Angela Sarafyan recitano entrambe nella serie tv Westworld – Dove tutto è concesso della HBO, creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan.

Il film è prodotto dalla stessa Joy, Jonathan Nolan, Michael De Luca e Aaron Ryder. I produttori esecutivi sono Athena Wickham, Elishia Holmes e Scott Lumpkin.

Il team creativo include molti dei suoi collaboratori di “Westworld – Dove tutto è concesso”, tra cui il direttore della fotografia Paul Cameron, lo scenografo Howard Cummings, il montatore Mark Yoshikawa e la costumista Jennifer Starzyk (“Bill & Ted Face the Music”).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Ramin Djawadi premiato con due Emmy per la colonna sonora della serie tv Il trono di spade della HBO, oltre a numerose nomination ai Grammy per il suo lavoro sia al cinema che in televisione. Le composizioni di Djawadi per il grande schermo includono Iron Man, Scontro tra titani, Pacific Rim, Edge of Tomorrow – Senza domani, Warcraft – L’inizio e Eternals. Djawadi e la regista Lisa joy hanno già collaborato per la serie tv “Westworld – Dove tutto è concesso”.

Djawadi osserva: “Il nucleo del film riguarda i ricordi, il ripensamento e l’aggrapparsi al passato. Quindi volevamo che il suono fosse più senza tempo per questi personaggi, i misteri e i ricordi. La semplicità della musica per chitarra/pianoforte mi è sembrata appropriata”.

La colonna sonora di “Frammenti dal passato – Reminiscence” pubblicata da WaterTower Music include anche la nuova canzone originale “Save My Love” di Lonr. (Feat. Amber Mark). Del brano è stato tratto un video musicale con protagonista una delle star del film, Thandiwe Newton.

Nella ricerca della canzone giusta per “Frammenti dal passato – Reminiscence” che rendesse giustizia alla portata e al tono del film, e a contempo catturasse lo spirito dei personaggi Joy si è messa in contatto con il suo buon amico e collaboratore, il produttore nominato ai Grammy Jeff “Gitty” Gitelman che dopo aver visto il film ha immediatamente contattato l’artista e cantautore Lonr.. Quando Joy ha ascoltato per la prima volta la canzone prodotta, aveva i tratti musicali che aveva immaginato: una qualità epica ma romantica e una certa spavalderia adatta al personaggio di Hugh Jackman, Nick Bannister. Il brano era anche collegato ai temi del film sulla memoria e su come la musica e le canzoni diventano parte della vita.

La data di uscita di “Frammenti dal passato – Reminiscence”

Originariamente era previsto che il film uscisse il 16 aprile 2021, prima che la data venisse riassegnata al reboot Mortal Kombat e il film rinviato a tempo indeterminato a causa della pandemia di COVID-19. Successivamente è stato riprogrammato per essere distribuito nelle sale negli Stati Uniti il 3 settembre 2021, con un lancio nelle sale internazionali a partire dal 25 agosto 2021. La data di uscita negli Stati Uniti è stata poi spostata al 27 agosto per evitare la concorrenza con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli della Marvel, e poi di nuovo al 20 agosto. “Frammenti dal passato – Reminiscence” debutterà a Hong Kong il 18 agosto, nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 20 agosto e il 26 agosto arriverà nei cinema italiani.