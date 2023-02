Resident Evil: Death Island – trailer e anticipazioni del nuovo film d’animazione in CG

“Resident Evil” fruirà quest’anno dell’uscita di un nuovo film d’animazione in CG dal titolo Resident Evil: Death Island. Il film vedrà protagonisti alcuni dei personaggi più iconici del franchise tra cui Leon S. Kennedy, Chris Redfield e Jill Valentine.

Resident Evil Death Island – La trama ufficiale

L’agente D.S.O. Leon S. Kennedy è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai rapitori, quando una donna misteriosa ostacola il suo inseguimento. Nel frattempo, l’agente B.S.A.A. Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombie a San Francisco, dove non è possibile identificare la causa dell’infezione. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che hanno visitato l’isola di Alcatraz di recente. Seguendo quell’indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore.

“Resident Evil: Death Island” è il quarto capitolo della serie di film d’animazione in CG basata sul franchise di videogiochi Capcom.

Il film è diretto dal regista giapponese Eiichiro Hasumi che ha diretto anche i due film live-action Assassination Classroom (2015) e Assassination Classroom: Graduation (2016) e il lungometraggio d’animazione in CG Resident Evil: Infinite Darkness, ambientato tra gli eventi di Resident Evil 4 e Resident Evil 5 e uscito nel 2021.

La sceneggiatura di “Resident Evil: Death Island” è di Makoto Fukami artista manga e autrice che sceneggiato la serie e i film anime di Psycho-Pass e il lungometraggio d’animazione in CG Resident Evil: Vendetta del 2017.

Resident Evil – Il franchise d’animazione

Resident Evil: Biohazard 4D-Executer (Corto, 2000)

Cortometraggio horror biopunk d’animazione in 3D del 2000 creato da Capcom in collaborazione con Visual Science Laboratory e distribuito da Digital Amuse. Biohazard 4D-Executer diretto da Koichi Ohata e scritto da Daisuke Okamoto è stato supervisionato dagli sviluppatori della serie di giochi. Il film della durata di 20 minuti è stato un’attrazione nei parchi a tema giapponesi dal novembre 2000. La storia è incentrata sulla missione di una squadra militare inviata a Raccoon City infestata da zombi per localizzare il luogo in cui si trova la dottoressa Cameron, una scienziata che conduce ricerche su un nuovo tipo di virus.

Resident Evil: Degeneration (film, 2008)

Sono passati sette anni dall’incidente che coinvolse Raccoon City e, nonostante l’Umbrella sia ormai in bancarotta, il Virus-T non è stato ancora debellato e, anzi, vi sono forti sospetti che un certo Generale Miguel Grande, dittatore di un paese asiatico, se ne serva per promuovere il bio-terrorismo. Mentre tutto sembra tranquillo, uno zombie appare nell’affollato aeroporto dove alcuni protagonisti del film, tra i quali il Senatore Davis, si erano dati appuntamento e si scatena il panico. In loro aiuto, accoreranno una squadra dell’SRT e un personaggio molto amato da ogni fan della saga: Leon Scott Kennedy, inviato direttamente da Washington su ordine del presidente.

Resident Evil: Damnation (film, 2012)

L’agente Leon Scott Kennedy viene inviato in missione nella Repubblica Slava dell’Est, piccola nazione nata dopo il crollo dell’ex Unione Sovietica. L’obiettivo è fermare un gruppo di guerriglieri che, con lo scopo di compiere un colpo di Stato, sta usando BOW (armi bio-organiche) che potrebbero risultare più pericolosi e incontrollabili del virus T.

Resident Evil: Vendetta (film, 2017)

Il lungometraggio vedrà come protagonisti alcuni personaggi molto noti agli amanti della saga, come Leon Kennedy, ex poliziotto di Raccoon City apparso per la prima volta in Resident Evil 2, e Chris Redfield, storico personaggio della serie ed ex appartenente alle forze speciali della polizia di Racoon City. Gli antagonisti saranno mostri, zombi ed un “cattivo” la cui identità rimane ancora un mistero.

Resident Evil: Infinite Darkness (serie tv, 2021)

La serie racconta la sua nuova storia attraverso due linee temporali. Nella prima, le sorelle di 14 anni Jade e Billie Wesker vengono trasferite in una città industriale, New Raccoon City. Più tempo trascorrono lì, più si rendono conto che la città va oltre le apparenze e che il loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti che potrebbero distruggere il mondo. La seconda linea temporale è ambientata a più di un decennio nel futuro e vede meno di 15 milioni di persone sulla Terra. E più di 6 miliardi di mostri: persone e animali infettati dal virus T. Jade, che ora ha 30 anni, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i segreti del suo passato continuano a perseguitarla.