Respect: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul biopic di Aretha Franklin

Eagle Pictures a ottobre porterà nei cinema italiani Respect, il film biografico che racconta la straordinaria storia di Aretha Franklin, una delle voci più incredibili di tutti i tempi, dall’infanzia, quando cantava nel coro della chiesa di suo padre, fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali.

L’attrice premio Oscar Jennifer Hudson (Dreamgirls) interpreta Aretha Franklin, l’attrice è stata personalmente scelta per il ruolo dalla “Regina del Soul” prima della sua morte avvenuta nell’agosto 2018. Hudson è affiancata da Forest Whitaker, che interpreta il padre di Franklin, Marlon Wayans nel ruolo di Ted White (il primo marito di Franklin), insieme ad Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige.

Respect Trailer

Primo trailer italiano pubblicato il 30 giugno 2020

Secondo trailer italiano pubblicato il 19 maggio 2021

Curiosità

Questo film segna la terza volta che Jennifer Hudson e Forest Whitaker recitano come figlia e padre. In precedenza hanno interpretato figlia e padre in Winged Creatures (aka Fragments) del 2008 e in Black Nativity del 2013.

Liesl Tommy che fa il suo esordio sul grande schermo dopo aver diretto episodi di Jessica Jones, Mrs. Fletcher e Dolly Parton – Le corde del cuore dirige da una sceneggiatura di Tracey Scott Wilson (Fosse / Verdon, The Americans).

Il film ha chiuso il Festival di Locarno 2021.

Audra McDonald ha interpretato Deena in una versione concerto del 2001 di Dreamgirls. Jennifer Hudson ha interpretato Effie nella versione cinematografica.

Dopo il successo di Dreamgirls, Jennifer Hudson è apparsa in La vita segreta delle api, I tre marmittoni, nella serie tv Empire, nello Chi-Raq di Spike Lee, in Sandy Wexler al fianco di Adam Sandler e più recentemente nel dramma All Rise e nel musical Cats.

Le riprese sono state brevemente ritardate quando Jennifer Hudson ha richiesto plantari su misura per una fascite plantare.

La cantante americana e attivista per i diritti civili Aretha Louise Franklin (25 marzo 1942 – 16 agosto 2018) ha iniziato la sua carriera da bambina cantando gospel alla New Bethel Baptist Church a Detroit, Michigan, dove suo padre C. L. Franklin era un ministro. All’età di 18 anni, ha intrapreso una carriera di musica secolare come artista per la Columbia Records. Sebbene la carriera di Franklin non sia fiorita immediatamente, ha trovato consensi e successo commerciale dopo aver firmato con Atlantic Records nel 1966. Hit come “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, “Respect”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”,”Chain of Fools”,”Think” e “I Say a Little Prayer” l’hanno spinta oltre i suoi partner musicali. Alla fine degli anni ’60, Aretha Franklin era diventata nota come la “Regina del Soul”.

Aretha Franklyn al cinema e in tv

1972: Black Rodeo (documentario) / Room 222 (serie tv)

1980: The Blues Brothers – I fratelli Blues (come Mrs. Murphy)

1990: Listen Up: The Lives of Quincy Jones (documentario)

1998: Blues Brothers – Il mito continua (come Mrs. Murphy)

2003: Tom Dowd & the Language of Music (documentario)

2012: The Zen of Bennett (documentario)

2013: Muscle Shoals (documentario)

2018: Amazing Grace (documentario)

2021: Genius (docudrama)

Foto e poster

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e pianista americano Kristopher Bowers che ha registrato, suonato e collaborato con artisti del calibro di Jay-Z, Kanye West e José James. I crediti di Bowers includono clonne sonore per film (Green Book, Monsters and Men, Space Jam – New Legends, The United States vs. Billie Holiday, Una famiglia vincente – King Richard), serie tv (Black Monday, Bridgerton, Dion), documentari e videogiochi (Madden NFL 21).

La colonna sonora del film pubblicata il 13 agosto da Epic Records include una canzone originale, "Here I Am (Singing My Way Home)", eseguita da Jennifer Hudson . Scritta da Hudson, Carole King e Jamie Hartman e prodotta da will.i.am, la canzone è stata pubblicata il 18 giugno 2021 da Epic Recordse ha raggiunto la posizione numero 23 nella classifica Billboard Adult R&B Songs il 31 luglio 2021.

. Scritta da Hudson, Carole King e Jamie Hartman e prodotta da will.i.am, la canzone è stata pubblicata il 18 giugno 2021 da Epic Recordse ha raggiunto la posizione numero 23 nella classifica Billboard Adult R&B Songs il 31 luglio 2021. “Respect” che da il titolo al film è una canzone scritta e originariamente registrata dal cantante soul americano Otis Redding. È stata pubblicata nel 1965 come singolo dal suo terzo album Otis Blue/Otis Redding Sings Soul ed è diventato un successo per Redding. Nel 1967 la collega cantante soul Aretha Franklin ha ripropoto e riarrangiato “Respect”, ottenendo un successo più grande rendendolo un suo pezzo di riferiemnto. La musica nelle due versioni è significativamente diversa, mentre alcuni cambiamenti nei testi hanno portato a narrazioni diverse attorno al tema della dignità umana che sono state interpretate come commenti sui ruoli di genere tradizionali. L’interpretazione di Franklin divenne un inno per il movimento femminista negli anni ’70. È stato spesso considerato uno dei migliori brani R&B della sua epoca, guadagnando a Franklin due Grammy Awards nel 1968 per “Miglior registarzione Rhythm & Blues ” e “Miglior performance vocale femminile Rhythm & Blues”, ed è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 1987. Nel 2002 la Biblioteca del congresso ha onorato la versione di Franklin aggiungendola al National Recording Registry. Il brano è stato inserito al numero cinque nella lista della rivista Rolling Stone delle “500 più grandi canzoni di tutti i tempi”. È stato anche incluso nell’elenco delle “Canzoni del secolo”, dalla Recording Industry of America e dal National Endowment for the Arts.

Le canzoni del film:

1. There Is A Fountain Filled With Blood

2. Ac-cent-tchu-ate The Positive

3. Nature Boy

4. I Never Loved A Man (The Way I Loved You)

5. Do Right Woman, Do Right Man

6. Dr. Feelgood

7. Respect

8. Sweet Sweet Baby (Since You’ve Been Gone)

9. Ain’t No Way

10. (You Make Me Feel Like A) Natural Woman 3:07

11. Chain of Fools

12. Think

13. Take My Hand, Precious Lord

14. Spanish Harlem

15. I Say A Little Prayer for You

16. Precious Memories

17. Amazing Grace

18. Here I Am (Singing My Way Home) 5:14

Le musiche originali del film:

1. Run After Mamma 0:39

2. Trauma 1:14

3. You Ain’t Goin’ Nowhere 1:30

4. I Waited Too Long For This 0:47

5. Aretha Returns Home 1:10

6. Why Mamma Left 1:03

7. Angela Davis 1:19

8. You Are Shaking 0:51

9. Aretha Collapses 2:36

La data di uscita del film

Dopo la tappa al Festival di Locarno 2021, “Respect” ha debuttato nei cinema americani il 13 agosto, mentre in Italia arriverà il 7 settembre e nel Regno Unito il 10 settembre.