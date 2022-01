Return To Hogwarts: gli attori ricordati nella parte “In Memoriam” della reunion di Harry Potter

La reunion per i 20 anni della saga di Harry Potter ha avuto momento di grande commozione e uno di questi è stato senza dubbio “In Memoriam”. lo speciale tv si è preso un momento per ricordare tutti coloro che hanno lavorato alla saga di Harry Potter e sono scomparsi nel corso di questi anni, lutti che hanno incluso 21 attori tra cui l’amato Alan Rickman alias Severus Piton, Richard Harris l’origjnale Albus Silente, John Hurt meglio noto come il costruttore di bacchette Garrick Ollivander e Vernon Dursley, l’odioso zio babbano di Harry Potter,

A seguire troverete 21 attori della saga di Harry Potter scomparsi dal 2002 al 2021.

Timothy Bateson (1926 – 2009) – Kreacher

Attore e doppiatore britannico, Timothy Bateson nella saga di Harry Potter ha interpretato Kreacher, l’elfo domestico della famiglia di Sirius Black, nel quinto capitolo della saga di Harry Potter, “L’Ordine della Fenice”, ruolo che ha coinciso anche con il suo ultimo lavoro. Nel successivo I Doni della Morte: Parte 1, Kreacher è stato doppiato da Simon McBurney.

Altri crediti di Bateson: Labyrinth – Dove tutto è possibile (voce), Avventurieri ai confini del mondo, I miserabili (1998), Giovanna D’Arco (1999), Oliver Twist (2005).

Terence Bayler (1930 – 2016) – Il barone sanguinario

L’attore neozelandese Terence Bayler nella saga di Harry Potter ha vestito i panni del Barone Sanguinario in “La pietra filosofale”, uno dei fantasmi che infestano Hogwarts.

Altri crediti di Bayler: Brian di Nazareth, I banditi del tempo, Brazil, Quel che resta del giorno.

Sam Beazley (1916 – 2017) – Professor Everard

L’attore britannico Sam Beazley ha interpretato il professor Everard in Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Everard è anche un ex preside di Hogwarts, il suo ritratto è presente tra quelli dei presidi nell’ufficio di Albus Silente, oltre che all’interno degli uffici del Ministero della Magia.

Altri crediti di Beazley: Che pasticcio, Bridget Jones!, House of Cards, Johnny English.

Alfred Burke (1918 – 2011) – Professor Armando Dippet

L’attore britannico Alfred Burke nella saga di Harry Potter ha interpretato il Professor Armando Dippet, che fu Preside di Hogwarts prima di Albus Silente (1961-1975) e responsabile per l’espulsione di Hagrid dopo che Tom Riddle lo incastrò per attacchi agli studenti di Hogwarts. Burke ha interpretato Dippet in un flashback de “La camera dei segreti” dove deve affrontare le coneguenze della morte di Mirtilla Malcontenta.

Altri crediti di Burke: Amsterdam – Operazione diamanti, Avventura a Malaga, La stirpe dei dannati, Madra… il terrore di Londra.

Peter Cartwright (1935 – 2013) – Elphias Doge

L’attore sudafricano Peter Cartwright nella saga di Harry Potter ha interpretato Elphias Doge, mago britannico giurista del Ministero della Magia. Grande amico di Albus Silente fin dai tempi di Hogwarts. Cartwright ha interpretato Doge in in “L’ordine della Fenice”, fa parte del gruppo che accompagna Harry al numero 12 di Grimmauld Place. Cartwright non ha ripreso il suo ruolo in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 poiché morto per un cancro all’età di 83 anni.

Altri crediti di Cartwright: La linea d’ombra, Gandhi, Grido di libertà, Quarto protocollo.

Derek Deadman (1940 – 2014) – Tom oste del Paiolo Magico

Derek Deadman ha interpretato Tom l’oste nella prima scena di Harry Potter e la pietra filosofale ambientata al Paiolo magico, un locale per maghi che cela l’ingresso segreto di Diagon Alley.

Altri crediti di Deadman: I banditi del tempo, Mai dire mai, Robin Hood – Principe dei ladri.

Hazel Douglas (1923 – 2016) – Bathilda Bagshot

L’attrice britannica Hazel Douglas ha interpretato Bathilda Bagshot in Harry Potter e i doni della morte – Parte 1. Strega britannica e importante storica della magia, Bagshot è autrice del libro “Storia della Magia” usato come manuale didattico a Hogwarts. Dopo la sua morte il suo cadavere fu animato da Nagini, il serpente di Lord Voldemort.

Altri crediti di Douglas: Il manuale del giovane avvelenatore, Un segreto in famiglia, Un’insolita missione, Albatross.

Jimmy Gardner (1924 – 2010) – Ernie Urto, autista di Nottetempo

L’attore britannico Jimmy Gardner ha interpretato Erni Urto in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Harry incontra Ernie Urto per la prima volta nel 1993, quando sale sul Nottetempo dopo aver lasciato la casa dei Dursley. Quando Harry viene lasciato al Paiolo Magico Ernie lo segue, ma viene costretto ad andarsene da Cornelius Caramell, l’allora Ministro della Magia.

Altri crediti di Gardner: Doctor Who, In compagnia dei lupi. Robin Hood – Principe dei ladri, Le montagne della luna, Neverland – Un sogno per la vita.

Salo Gardner (1936 – 2018) – Mago di Notturn Alley

L’attore britannico Salo Gardner ha interpretato un Mago di Notturn Alley in Harry Potter e la camera dei segreti. Notturn Alley è una strada vicino a Diagon Alley a Londra che viene associata alle Arti Oscure. a causa della presenza del negozio Magie Sinister.

Altri crediti di Gardner: Piramide di paura, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Star Wars – Il risveglio della Forza, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è)

Richard Griffiths (1947 – 2013) – Vernon Dursley

L’attore britannico Richard Griffiths ha interpretato Vernon Dursley, l’odioso zio babbano di Harry Potter, marito di Petunia Evans e padre del viziato Dudley, per l’intera saga. l’attore è morto dopo un intervento al cuore subito nel 2013.

Altri crediti di Griffiths: Gandhi, Una pallottola spuntata 2½, Cara insopportabile Tess, Il mistero di Sleepy Hollow, Hugo Cabret).

Robert Hardy (1925 – 2017) – Cornelius Caramell

Robert Hardy ha interpretato Ministro della Magia Cornelius Caramell in cinque film di Harry Potter, da “La camera dei segreti” a “L’ordine della Fenice”. Dopo aver scoperto che a Hogwarts alcuni studenti, diretti da Harry, eseguivano in segreto esercitazioni di Difesa contro le Arti Oscure contro le regole ministeriali col nome di Esercito di Silente, Caramell ordinò l’arresto del preside di Hogwarts con l’accusa di cospirazione per rovesciarlo dal ruolo di Ministro, ma Silente fuggì. Dopo l’accaduto Dolores Umbridge prese il suo posto come preside di Hogwarts. Hardy è morto nell’agosto 2017, all’età di 91 anni.

Altri crediti di Hardy: Frankenstein di Mary Shelley, Ragione e sentimento, Festa di mezzanotte – L’invito è a sorpresa, Gawain and the Green Knight)

Richard Harris (1930 – 2002) – Albus Silente

Richard Harris ha interpretato l’originale Albus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Silente (21 agosto 1881 – 30 giugno 1997) è stato il preside più amato e apprezzato di Hogwarts, mago mezzosangue e professore di Difesa contro le Arti Oscure e Trasfigurazione è considerato come uno dei maghi più potenti di tutti i tempi. Diceva di lui Elphias Doge: “Albus Silente non fu mai superbo o vanesio; riusciva a trovare qualcosa di pregevole in ognuno, per quanto insignificante o derelitto, e sono convinto che i suoi precoci lutti l’avessero dotato di sconfinate umanità e compassione”. Il ruolo di Albus Silente venne in seguito riassegnato a Michael Gambon per la serie principale e a Jude Law per il prequel “Animali Fantastici”.

Altri crediti di Harris: Gli ammutinati del Bounty, I cannoni di Navarone, Un uomo chiamato cavallo, I 4 dell’oca selvaggia, Il gladiatore, Montecristo.

John Hurt (1940 – 2017) – Garrick Ollivander

John Hurt ha interpretato il fabbricante di bacchette Garrick Ollivander in Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e in scene eliminate di Harry Potter e il calice di fuoco. Ollivander ha studiato a Hogwarts dove ha fatto parte della casa di Corvonero. Cresciuto nella bottega di famiglia, Ollivander dimostrò precocemente il suo talento. Voleva perfezionare i nuclei e i tipi di legno utilizzati e fin da subito mostrò una forte, quasi fanatica determinazione nella ricerca della bacchetta perfetta. Hurt ha vinto quattro BAFTA, il Golden Globe nel 1979 per Fuga di mezzanotte e ha ottenuto due nomination al Premio Oscar, una per Fuga di mezzanotte e una per The Elephant Man.

Altri crediti di Hurt: Alien, Il mandolino del capitano Corelli, Hellboy, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Snowpiercer, Hercules: Il guerriero.

Robert Knox (21 agosto 1989 – 24 maggio 2008) – Marcus Belby

Robert Knox ha interpretato Marcus Belby, uno studente di Hogwarts, in Harry Potter e il principe mezzosangue. Marcus cominciò a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria il 1 settembre 1990 presso la Casa di Corvonero. Nel suo settimo anno, Horace Lumacorno lo ha considerato come membro del Lumaclub, mentre suo zio, Damocles Belby, è colui che ha inventato la pozione antilupo. Knox fu tragicamente assassinato il 28 maggio 2008 durante una rissa in un bar in cui era intervenuto per proteggere il fratello minore.

Altri crediti di Knox: il film King Arthur, il corto Employee of the Dead e la serie tv After You’ve Gone.

Dave Legeno (1963 – 2014) – Fenrir Greyback

L’attore Dave Legeno ha interpretato il lupo mannaro Fenrir Greyback in Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i doni della morte: parte 1 e parte 2. Greyback era un lupo mannaro e mago criminale in combutta con i Mangiamorte durante la Prima e la Seconda Guerra Magica. Legeno è morto durante un’escursione nella Death Valley in California.

Altri crediti di Legeno: Centurion, The Raven, Biancaneve e il cacciatore, I Borgia, La spada della vendetta.

Roger Lloyd-Pack (1944 – 2014) – Bartemius ‘Barty’ Crouch Sr.

L’attore e comico britannico Roger Lloyd-Pack ha interpretato Barty Crouch Sr. in Harry Potter e il calice di fuoco. Barty fu un mago purosangue padre di Bartemius Crouch Jr. e importante esponente del Ministero della Magia britannico. Presso il Ministero fu infatti Direttore dell’Ufficio Applicazione della Legge sulla Magia durante la Prima Guerra dei Maghi guidando le inchieste per trovare e condannare molti Mangiamorte dopo la caduta di Lord Voldemort. Lloyd-Pack è morto di cancro nel 2014.

Altri crediti di Lloyd-Pack: Intervista col vampiro, I Borgia, La fiera della vanità, La talpa.

Margery Mason (1913 – 2014) – Signora del carrello sull’Hogwarts Express

L’attrice Margery Mason ha interpretato la signora del carrello delle vivande a bordo dell’Hogwarts Express in Harry Potter e il calice di fuoco all’età di 92 anni.

Altri crediti di Mason: Love Actually – L’amore davvero, La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, La storia fantastica, I miserabili.

Rik Mayall (1958 – 2014) – Pix (ruolo tagliato)

L’attore e comico Rik Mayall era stato scelto per il ruolo di Pix il Poltergeist in Harry Potter e la pietra filosofale. Mayall ha filmato almeno una scena, ma è stata tagliata dopo essere stata ritenuta irrilevante per la trama. Pix è un poltergeist che infesta Hogwarts fin dalla sua fondazione nell’Alto Medioevo. Pix è sempre stato uno dei principali guastafeste della scuola la cui principale attività è infastidire le matricole e il guardiano Argus Gazza. Le uniche persone che Pix teme e rispetta sono Albus Silente, preside della scuola, e il Barone Sanguinario, fantasma della Casa di Serpeverde, di cui ha molta paura. Mayall è deceduto a seguito di un improvviso attacco di cuore dopo una corsa mattutina, aveva 56 anni.

Altri crediti di Mayall: Piccoli rumori, Mangia il ricco, Killer per caso truffatore per scelta, Alaska – Sfida tra i ghiacci,

Helen McCrory (1968 – 2021) – Narcissa Malfoy

Helen McCrory ha interpretato Narcissa Malfoy in Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Parte 2. In origine l’attrice era stata scelta per il ruolo di Bellatrix Lestrange per Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ruolo poi andato a Helena Bonham Carter dopo che McCrory dovette rinunciare a causa della sua gravidanza. Narcissa ha frequentato Hogwarts a partire dal 1966. nella casa di Serpeverde. Dopo la scuola sposò Lucius e il 5 giugno 1980 nacque il loro unico figlio, Draco. McCrory è morta il 16 aprile 2021 all’età di 52 anni per un cancro.

Altri crediti di McCrory: Montecristo, Becoming Jane, The Queen – La regina, Casanova, Hugo Cabret, Le regole del caos, The Woman in Black 2, Queste oscure materie.

Alan Rickman (1946 – 2016) – Severus Piton

Alan Rickman noto per ruoli in Trappola di cristallo, Robin Hood – Principe dei ladri e Galaxy Quest ha interpretato il mago mezzosangue, insegnante di Pozioni e Difesa contro le Arti Oscure e futuro preside della scuola Severus Piton in tutta la saga di Harry Potter. Severus cominciò a frequentare Hogwarts nel 1971. Fu smistato nella Casa di Serpeverde, mentre l’amica Lily divenne una Grifondoro. Severus eccelleva nelle Pozioni a tal punto da inventare nuove fatture e maledizioni come il Sectumsempra (Magia Oscura) e il Levicorpus che trascrisse sul suo libro.

Altri crediti di Rickman: Il fantasma innamorato, Ragione e sentimento, Dogma, Profumo – Storia di un assassino, Le regole del caops, Il diritto di uccidere.

Paul Ritter (1966 – 2021) – Eldred Worple

l’attore britannico Paul Ritter ha interpretato Eldred Worple, ex membro del Lumaclub e autore di “Fratelli di Sangue: La Mia Vita tra i Vampiri” in Harry Potter e il principe mezzosangue. Il Lumaclub è formato dagli studenti preferiti di Hogwarts del professor Horace Lumacorno.

Altri crediti di Ritter: Hannibal Lecter – Le origini del male, Quantum of Solace, Suite francese, Nowhere Boy, L’ombra del sospetto.