Return To Silent Hill: primo trailer e una featurette del film horror di Christophe Gans

Disponibili un primo teaser trailer e una featurette con un “dietro le quinte” del nuovo horror Return To Silent Hill, film che vede il regista Christophe Gans tornare al franchise dopo aver diretto il primo “Silent Hill” cinematografico, uscito nel 2006 e interpretato da Radha Mitchell e Sean Bean.

Il piano dei realizzatori è quello di “renderlo moderno, ma anche molto fedele al videogioco” e includerà mostri familiari, incluso l’incubo Pyramid Head, che vediamo in azione nel trailer.

Il film segue James (Jeremy Irvine), “un uomo distrutto dopo essere stato separato dal suo unico vero amore (Hannah Emily Anderson). Quando una lettera misteriosa lo richiama a Silent Hill per cercarla, trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James scende sempre più nell’oscurità, incontra figure terrificanti sia familiari che nuove e inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale mentre lotta per dare un senso alla realtà e resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto”.

Return To Silent Hill – Il primo teaser trailer in lingua originale

Gans parlando del film ha spiegato: “Return to Silent Hill è una storia d’amore mitologica su qualcuno così profondamente innamorato da essere disposto ad andare all’inferno per salvare qualcuno. Sono felice che il meraviglioso talento di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson ci accompagni in questo viaggio nel mondo dell’horror psicologico che spero soddisferà e sorprenderà i fan di Silent Hill”.

Il produttore Victor Hadida ha aggiunto: “Christophe e io abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner di Konami, mentre aggiornavano il videogioco, per creare anche una versione di Silent Hill per il pubblico cinematografico di oggi. Troverete ancora i mostri iconici, ma ci saranno anche nuovi design. Siamo fiduciosi che questo nuovo film e il gioco aggiornato di Konami insieme spingeranno avanti il ​​franchise negli anni a venire”.

Curiostà sul film

Gans ha scritto la sceneggiatura, basata sul videogioco “Silent Hill 2” insieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Questo sarà il terzo film live action ufficiale di “Silent Hill”, dopo l’originale e un secondo capitolo, Silent Hill: Revelation 3D del 2012, su cui preferiamo stendere un velo pietoso.

Annunciato durante la presentazione “Silent Hill Transmission” di Konami nell’ottobre 2022 insieme ad altri quattro giochi di Silent Hill, incluso un remake di Silent Hill 2, che funge da base per questo film.

Il regista e sceneggiatore Christophe Gans ha detto che “Silent Hill P.T.” è stata l’ispirazione per questo film. Il P.T. (Playable Teaser) è un anteprima giocabile in prima persona diretta da Hideo Kojima e sviluppato da Kojima Productions sotto il falso nome di “7780s Studios”. E’ stato rilasciato gratuitamente su PlayStation Store il 12 Agosto 2014 e successivamente è stato fatto rimuovere dalla piattaforma Sony da Konami dopo l’annuncio della cancellazione di Silent Hills. E’ una sorta di demo di Silent Hills, gioco che sarebbe dovuto entrare a far parte della serie Silent Hill.

Christophe Gans ha confermato che i mostri saranno interpretati da ballerini e acrobati truccati come nel primo Silent Hill (2006).

Il design di Pyramid Head / Red Pyramid è stato ridisegnato da Silent Hill (2006) e Silent Hill: Revelation 3D (2012). Questa iterazione ha la parte superiore del corpo vestita con le braccia nude (invece che a torso nudo) e una superficie piatta sul lato anteriore che rende il suo aspetto molto più vicino alla controparte del gioco in Silent Hill 2 (2001).

Il regista Christophe Gans e il produttore Victor Hadida affermano che il film sarà più vicino al gioco originale Silent Hill 2 (2001) di quanto il primo Silent Hill (2006) non lo sia stato con l’omonimo videogioco del 1999.

Return To Silent Hill – La prima featurette in lingua originale

Ricordiamo che Gans ha in ballo anche un altro adattamento live-action ispirato al videogioco Project Zero di Tecmo.

[quote layout=”big”]Sto lavorando all’adattamento del videogioco Project Zero. Il film si svolgerà in Giappone. In particolare, non voglio sradicare il gioco dalla sua impostazione di casa stregata giapponese.[/quote]

Per quanto riguarda “Project Zero”, il videogioco parte da una premessa molto suggestiva su cui si basa il gameplay, il giocatore è armato di una vecchia macchina fotografica, nota come “camera obscura”, che possiede la capacità di catturare ed esorcizzare i fantasmi fotografandoli. Il concept del gioco è stato creato da Makoto Shibata sulla base di sue esperienze personali. Il videogioco originale ha generato due seque: Project Zero II: Crimson Butterfly e Project Zero III: The Tormented.