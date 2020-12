Reunion: trailer dell’horror psicologico con Julia Ormond

Dark Sky Films ha reso disponibile un trailer ufficiale di Reunion, un horror psicologico che segue una donna in dolce attesa che torna a casa dopo la morte dei nonni per trascorrere del tempo con la madre che non vede da tempo, ma la visita prende presto una piega bizzarra e oscura.

La trama ufficiale:

Una donna incinta (Emma Draper) torna a casa della famiglia dei suoi nonni, recentemente deceduti, per trascorrere del tempo con la madre estraniata (Julia Ormond). Quella che inizia come una tenue riunione vira lentamente nel terrificante.

Oltre a Julia Ormond (The Walking Dead: World Beyond) ed Emma Draper (This Town), il cast di “Reunion” include anche John Bach (La luce sugli oceani), Nancy Brunning (Once Were Warriors 2), Cohen Holloway (Thor: Ragnarok), Ava Keane (Daffodils) e Gina Laverty (Wellington Paranormal).



Julia Ormond ha avuto il suo momento d’oro negli anni novanta con ruoli come Smilla Jaspersen nell’adattamento Il senso di Smilla per la neve, Sabrina Fairchild nel remake di Sabrina al fianco di Harrison Ford, il ruolo di Ginevra nell’avventura d’azione Il primo cavaliere con Richard Gere e Sean Connery e Susannah nel dramma romance Vento di passioni in cui ha recitato con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Aidan Quinn. L’attrice è recentemente apparsa nel dramma biografico Son of the South e nella serie tv spin-off The Walking Dead: World Beyond.

“Reunion” è scritto e diretto dal regista americano Jake Mahaffy i cui crediti includono il documentario War, quattro anni nella vita di tre agricoltori della Pennsylvania e i drammi Wellness, su un venditore con schema piramidale che cerca di avere successo in un’attività che non esiste, e Free in Deed basato su eventi reali e ambientato nel mondo dei predicatori che descrive i tentativi fallimentari di un uomo di compiere un miracolo su un giovane malato.

Prodotto da Georgina Allison Conder, Ainsley Gardiner, Nadia Maxwell e Mike S. Ryan, “Reunion” debutterà negli Stati Uniti nei “cinema virtuali” e su VOD a partire dal 5 febbraio 2021.

