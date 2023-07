Ritorno al futuro: disponibile un nuovo volume con il “dietro le quinte” del film di Robert Zemeckis

Nel 1985 uscìva il primo film di una trilogia cinematografica che avrebbe cambiato per sempre il volto della fantascienza e che sarebbe diventata un vero e proprio fenomeno di culto per tutte le generazioni di appassionati di cinema a venire. Quel film si intitolava “Ritorno al Futuro“, e i suoi due protagonisti – insieme alla loro macchina del tempo, l’indimenticabile DeLorean – sono ancora oggi tra i personaggi più amati dal pubblico di tutto il mondo.

Stiamo parlando di uno dei film più citati di sempre, la citazione più recente la potete trovare in alcune scene di The Flash, il film DC attualmente nelle sale che grazie all’introduzione del Multiverso ha permesso di riavere Michael Keaton nei panni del Batman di Tim Burton. Quando il Barry Allen di Ezra Miller finisce in un realtà alternativa scopre che il protagonista di “Ritorno al futuro” è Eric Stolz, in realtà la prima scelta di Robert Zemeckis per il ruolo di Marty McFly, ma sostituito in corsa a riprese iniziate con Michael J. Fox che all’epoca recitava nella sitcom Casa Keaton ed era apparso nel thriller fantascientifico Classe 1984 di Mark L. Lester, futuro regista di Commando.

SaldaPress per celebrare il cult di Robert Zemeckis & Bob Gale ha pubblicato un nuovo volume della prestigiosa collana Widescreen, questa volta dedicato alla trilogia magistralmente interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Dietro le quinte di “Ritorno al Futuro” è il nuovo titolo della collana Widescreen che, dopo aver analizzato capolavori come Alien, Aliens e la trilogia di Jurassic Park, si arricchisce ora con questo nuovo libro da collezione. Gli scrittori Michael Klastorin e Randal Atamaniuk raccontano la genesi, lo sviluppo e la realizzazione dell’emozionante trilogia firmata da Robert Zemeckis e Bob Gale: interviste, curiosità, testimonianze e un gran numero di contenuti vengono qui mostrati per la prima volta insieme a un apparato fotografico senza precedenti. Un libro imperdibile per ogni vero appassionato di cinema!

Ritorno al futuro: immagini del nuovo volume con il “dietro le quinte” del film di Robert Zemeckis Guarda le altre 5 fotografie →

Il volume “Dietro le quinte di Ritorno al Futuro” di Randal Atamaniuk & Michael Klastorin è disponibile a questo LINK.

Nel corso degli anni si è spesso parlato di remake, reboot e persino un sequel con i due attori principali, ma per le prime due opzioni Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale hanno dichiarato che si opporranno finché non passeranno a miglior vita, per un Ritorno al futuro 4 la malattia di Fox e l’età di Lloyd ormai 84enne rendono le possibilità di una reunion sul grande schermo sempre più labili.

Proprio Christopher Lloyd in un’intervista con Yahoo! Entertainment rilasciata lo scorso mese, è tornato a parlare di un potenziale “Ritorno al futuro 4” e l’attore non sembra troppo ottimista riguardo alle possibilità di un sequel, affermando che la storia si è efficacemente conclusa nei tre film esistenti.

So che ad un certo punto stavano seriamente contemplando un quarto film, ma sento che hanno realizzato un intero arco con i tre film e questa è la storia. Forse se qualcuno inventasse una storia incredibilmente unica per il numero quattro, ma siamo andati un po’ avanti. Quindi non penso che succederà, ma non si sa mai.

“Ritorno al futuro” non è stato solo un successo di critica, ma anche un grande successo commerciale, Il primo film con budget di 19.000.000$ ha incassato a livello mondiale 222.067.229. Il film successivo, Ritorno al futuro – Parte II era più ricco di effetti speciali e quindi il budget è lievitato fino a 40.000.000$, con un incasso globale che ha toccato quota 118.549.330$. Infine, il budget di Ritorno al futuro – Parte III è rimasto identico a quello del primo sequel registrando l’incasso globale più basso della trilogia con 87.727.583$. Detratte le spese di marketing a seguire trovate i profitti che la trilogia di Ritorno al futuro ha fruttato ai produttori (fonte Screenrant).