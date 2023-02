Ritorno al futuro: foto e video della reunion del cast alla Fan Expo 2023 di Portland

Ritorno al futuro è uno di quei classici immarcescibili degli anni ottanta in grado di mettere d’accordo un po’ tutti, e secondo quanto riferito dai diretti interessati è quasi impossibile che qualcuno metta mano al franchise in tempi brevi tentando qualche rischioso reboot, anche se Michael J. Fox in un’intervista ha rivelato di avere un’idea per un sequel.

Fox recentemente protagonista di un documentario sulla sua vita dal titolo Still si è ritrovato con il cast principale della trilogia “Ritorno al futuro” in occasione dell’edizione annuale del Fan Expo di Portland, una “tre giorni” che riunisce decine di migliaia di fan per quello che viene descritto come ” il parco giochi definitivo per chi ama i fumetti, la fantascienza, l’horror, gli anime e i giochi”.

Tra le celebrità di fama mondiale ospitate quest’anno c’erano appunto Michael J. Fox (Marty McFly) insieme all’inseparabile amico Christopher Lloyd (Emmett L. “Doc” Brown) e ai colleghi Lea Thompson (Lorraine Baines McFly) e Thomas F. Wilson (Biff Tannen). A testimoniare questa reunion sono stati condivisi sui social media, dai fan e dagli stessi attori, foto e video dell’evento.

Lea Thompson ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti accompagnati da un divertito commento: “Wow, onestamente mi sono divertita molto oggi con la mia famiglia di Ritorno al futuro. Tanti momenti divertenti per i fan e anche un lama.”

Anche Fox ha condiviso alcune foto su Instagram commentando: “Adoro essere a questi eventi FanExpo e vedere alcune delle mie persone preferite come Lea, Tom, Chris e tutti voi appassionati di Ritorno al futuro. Forte.”

Christopher Lloyd ha pubblicato una bella istantanea del cast che trasmette tutta l’armonia che questo gruppo di lavoro ha portato avanti negli anni.

Trovato il flusso canalizzatore. Ci ha riportato tutti al 2023 giusto in tempo per @fanexpoportland ⚡️⏰

Wilson antagonista storico del franchise, l’attore ha interpretato nell’ordine Biff Tannen, Griff Tannen nipote di Biff e Buford “Cane Pazzo” Tannen bisnonno di Biff, ha anche condiviso un selfie del cast con la didascalia: “Okay, quindi è successo. 2023”.

Fonte: Variety