STILL: la storia di Michael J. Fox – trama e anticipazioni del documentario presentato al Sundance 2023

Michael J. Fox e il regista Davis Guggenheim hanno presentato al Sundance Film Festival 2023 STILL: la storia di Michael J. Fox (Still: A Michael J. Fox Movie), un documentario di Davis Guggenheim (Malala) in arrivo su Apple TV+ che ripercorre la carriera di uno degli attori più noti e amati di sempre grazie al personaggio di Marty McFly nella trilogia di Ritorno al futuro. All’età di 16 anni un marmocchio sottodimensionato figlio di un militare interpreta un 12enne in una serie tv canadese. Fiducioso di potercela fare negli Stati Uniti, si trasferisce in un minuscolo appartamento nei bassifondi di Beverly Hills. Tre anni dopo, sta lottando per sopravvivere ed è pronto a mollare. Ma poi sono arrivati ​​i suoi ruoli da protagonista – Alex P. Keaton nella sitcom Casa Keaton (Family Ties) e Marty McFly nella trilogia di “Ritorno al futuro” – ed è nata una superstar. Michael J. Fox ha dominato l’industria per la maggior parte degli anni ’80 e ’90, ma una diagnosi di morbo di Parkinson all’età di 29 anni ha minacciato di far deragliare la sua carriera.

Still La Storia di Michael J. Fox – La trama

La trama ufficiale: Il film, che alterna elementi documentaristici, d’archivio e fiction, racconta la vita straordinaria di M. J. Fox attraverso le sue stesse parole: l’improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell’esercito canadese, che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni ’80. Il racconto della vita pubblica di Fox, fra nostalgia e pagine luminose di cinema, snocciolerà aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, trattando anche gli anni successivi alla diagnosi, a 29 anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell’intera famiglia Fox, il film racconterà i trionfi e i travagli personali e professionali dell’attore, esplorando ciò che accade quando un ottimista inguaribile si confronta con una malattia incurabile. Un mix di avventura e romanticismo, commedia e dramma, guardarlo sarà come vedere “un film di Michael J. Fox”.

Still La Storia di Michael J. Fox – Trailer e video

Davis Guggenheim – Note biografiche

Il regista Davis Guggenheim (St. Louis, 3 novembre 1963) ha esordito negli anni novanta dirigendo episodi di serie tv come Cinque in famiglia, New York Police Department e E.R. – Medici in prima linea. Negli anni 2000 ancora piccolo schermo con episodi di Gossip, Alias, 24, The Shield, Deadwood e il documentario The First Year che segue cinque insegnanti del centro di Los Angeles durante il loro primo anno di insegnamento. Nel 2006 Guggenheim dirige Una scomoda verità, documentario su Al Gore e la sua attività per per aumentare la consapevolezza sui pericoli del riscaldamento globale. Seguono il dramma sportivo Il mio sogno più grande (2007), i documentari From the Sky Down sugli U2 e Waiting for ‘Superman’ premiato al Sundance 2010 con il Premio del pubblico, su cinque famiglie di Harlem e del Bronx che partecipano all’estrazione per l’iscrizione alla miglior scuola privata di New York, premiato al Sundance 2010 con il Premio del pubblico. Nel 2015 Guggenheim dirige l’acclamato Malala, film candidato all’Oscar sulla studentessa e attivista pakistana, Nobel per la pace, Malala Yousafzai sostenitrice dei diritti delle donne miracolosamente sopravvissuta ad un attacco talebano.

Curiosità sul film

“Still: la storia di Michael J. Fox” è prodotto da Davis Guggenheim, Annetta Marion, Jonathan King, Will Cohen e co-prodotto da Drew Locke. I produttori esecutivi sono Nelle Fortenberry, Jonathan Silberberg, Nicole Stott e Laurene Powell Jobs. Line Producer Javier Gonzalez, Monica Hampton e Jaye Callahan.

Il film ha fruito della fotografia di C. Kim Miles, del montaggio di Michael Harte, delle scenografie di Matthew Budgeon e dei costumi Beverly Huynh. Operatori di ripresa Julia Liu e Clair Popkin.

Le musiche originali del film sono del compositore briutannico John Powell (United 93, Don’t Worry Darling, Green Zone).

Michael J. Fox – Curiosità e note biografiche

Michael J. Fox ha origini irlandesi, inglesi e scozzesi.

Nel numero del 7 dicembre 1998 della rivista People ha rivelato che nel 1991 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson.

E’ stato proprietario di una Ferrari Mondial coupé nera (1987).

Ha lasciato il liceo prima di diplomarsi all’ultimo anno. Ha detto che si rammarica di aver lasciato il liceo defindendolo come uno “stupido errore giovanile”.

Ha proibito a tutti i suoi figli di lasciare il liceo per Hollywood, chiedendo che almeno finissero il liceo e magari frequentassero 1-2 anni di college.

Secondo un’intervista con Fox, quando si è reso conto che non poteva registrarsi come Michael Fox a causa di un altro attore omonimo, ha deciso di usare l’iniziale centrale J, un omaggio al caratterista Michael J. Pollard, invece della propria A perché non voleva che le riviste per adolescenti utilizzassero titoli come “Michael, A Fox!”.

La sorella minore è l’attrice teatrale (Stratford e Shaw Festivals) e televisiva Kelli Fox.

Non è stato la prima scelta per interpretare Alex P. Keaton in Casa Keaton (1982). È stato scelto solo dopo che Matthew Broderick, originariamente considerato per il ruolo, ha rifiutato di avere un obbligo televisivo a lungo termine.

Ha scritto un libro autobiografico intitolato “Lucky Man” sul Parkinson e altre cose con cui ha avuto a che fare nella vita.

Durante le riprese di Doc Hollywood – Dottore in carriera (1991), ha notato che il suo dito si contraeva. Non era in grado di controllarlo. Ha poi visto un medico e gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson.

Sebbene non abbia mai ricevuto un vero diploma di scuola superiore, Fox ha ricevuto un diploma di scuola superiore onorario dalla John Dewey High School di Coney Island, Brooklyn, New York, quando ha tenuto un discorso ai laureandi nel 1984.

Ha un cinema a lui intitolato situato nella sua città natale di Burnaby, Brtitish Columbia, Canada.

Ha conseguito la certificazione in Sviluppo Educativo Generale nel 1995, che conferma un livello di abilità equivalente ad aver concluso la scuola superiore negli Stati Uniti e in Canada.

Ha ricevuto la sua prima chitarra per Natale quando aveva 8 anni. Ha imparato a suonare da solo.

Ha ricevuto una stella della Hollywood Walk of Fame al 7021 Hollywood Boulevard di Hollywood, in California, il 16 dicembre 2002.

Il presidente della NBC Brandon Tartikoff inizialmente non gli piaceva perché non riusciva a vedere la sua faccia che stava bene su un cestino del pranzo. Ironia della sorte, Fox non ha consentito questo tipo di marketing quando Casa Keaton è diventata popolare.

Il presidente della NBC Brandon Tartikoff inizialmente non gli piaceva perché non riusciva a vedere la sua faccia che stava bene su un cestino del pranzo. Ironia della sorte, Fox non ha consentito questo tipo di marketing quando Casa Keaton è diventata popolare. Ha negoziato l’accordo per Casa Keaton da una cabina telefonica fuori di un Pioneer Chicken, rsitornate ormai defunto a Hollywood perché non aveva il telefono a casa. Gli è stato detto che la rete avrebbe dovuto chiamare e ha detto che era a casa solo tra le quattro e le cinque. Ha aspettato la chiamata e fortunatamente era lì per rispondere e assicurarsi il ruolo in Casa Keaton.

Ha ferito accidentalmente il dito del suo partner James Woods sul set di Insieme per forza (1991). Woods lo stava spingendo in una macchina per i popcorn quando il suo dito è rimasto incastrato nell’asola della giacca di Fox e l’ha slogato.

Inizialmente, Robert Zemeckis e Bob Gale non sono stati in grado di ottenere Michael J. Fox, la loro prima scelta per il ruolo di Marty McFly a causa di conflitti di programmazione. Il ruolo era poi andato a Eric Stoltz. Dopo aver girato per sei settimane, Eric Stoltz è stato lasciato andare dal film perché Robert Zemeckis e Bob Gale lo ritenevano “troppo intenso” per il personaggio. Michael J. Fox, che era allora disponibile, ha accettato quando gli è stato chiesto di nuovo di assumere il ruolo di Marty McFly.

Ha annunciato nel gennaio 2000 che avrebbe lasciato la serie tv Spin City a causa del morbo di Parkinson.

Il creatore di Casa Keaton, Gary David Goldberg, non ha gradito Michael dopo la sua prima audizione, affermando che interpretava Alex in modo troppo intelligente. La direttrice del casting Judith Weiner ha combattuto per lui, quindi Goldberg gli ha dato un’altra possibilità. Si è avvicinato alla seconda audizione in modo diverso e in seguito è stato chiamato e gli è stato offerto il ruolo.

Il creatore di Casa Keaton, Gary David Goldberg, non ha gradito Michael dopo la sua prima audizione, affermando che interpretava Alex in modo troppo intelligente. La direttrice del casting Judith Weiner ha combattuto per lui, quindi Goldberg gli ha dato un’altra possibilità. Si è avvicinato alla seconda audizione in modo diverso e in seguito è stato chiamato e gli è stato offerto il ruolo. C’era un pub a London, Ontario,ora chiuso, chiamato “The Alex P. Keaton” in onore del suo personaggio in Casa Keaton.

A causa della sua malattia di Parkinson, durante il suo periodo nella serie tv Spin City, nascondeva spesso la mano sinistra in tasca.

I suoi ruoli più noti, Alex P. Keaton e Marty McFly, contengono entrambi numerosi riferimenti a Ronald Reagan. Alex P. Keaton è un repubblicano conservatore il cui eroe è Ronald Reagan. In Ritorno al futuro (1985), Marty informa un incredulo Doc Brown che Ronald Reagan, l’attore, diventerà il Presidente degli Stati Uniti. In Ritorno al futuro – Parte II (1989), Marty entra nel Café 80s, “accolto” da un’immagine video generata al computer del presidente Reagan. In Ritorno al futuro – Parte III (1990), Michael ha quasi avuto modo di lavorare con lo stesso Reagan. A questo punto, il secondo mandato di Reagan stava volgendo al termine, se non già terminato, quindi il regista Robert Zemeckis gli offrì il ruolo di sindaco di Hill Valley nel 1885 (che potrebbe essere stato in riferimento al primo incarico pubblico di Reagan, quello di Governatore di California). Reagan però rifiutò.

Quando era un attore in difficoltà a Hollywood, ha venduto metà di un divano componibile a un vicino e ha venduto libri tascabili a una libreria locale per contanti per comprare generi alimentari. Ha anche dovuto prendere in prestito denaro dai suoi genitori per pagare l’affitto, poco prima di ottenere il ruolo in Casa Keaton.

Ha donato molti oggetti a Rocky Stone per i bambini meno fortunati come parte della campagna Toy Mountain.

Nel 1982, è apparso nel primo episodio della serie che esaudisce i desideri di Peter Marshall Fantasy (1982). Marshall ha detto che Fox era un grande fan di James Cagney, quindi ha deciso di fargli una sorpresa mostrando a ad un ignaro Fox su uno schermo video dove è apparso Cagney che in messaggio registrato a detto a Fox “Continua così!”. Quest sorpresa ha commosso Fox fino alle lacrime. Marshall ha quindi annunciato che Cagney aveva scelto personalmente Fox per interpretarlo in un film biografico in via di sviluppo sul leggendario attore. Fox era sopraffatto dalla gioia, ma purtroppo il film non è mai stato realizzato.

Lui e sua moglie hanno pagato 6.300.000$ per una casa di sei camere da letto di nuova costruzione a Quogue, New York (2008).

Ha incontrato sua moglie, Tracy Pollan, durante la sitcom Casa Keaton (1982).

Ha ricevuto una laurea honoris causa (Dottore in Belle Arti) dalla New York University nel maggio 2008.

Ha ricevuto una laurea honoris causa (dottore in giurisprudenza) dalla University of British Columbia il 22 maggio 2008.

Ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame canadese a Toronto, Ontario, nel settembre 2008.

Ammette che c’è stato un periodo in cui viveva e lavorava negli Stati Uniti illegalmente e non sarebbe tornato in Canada, per paura di non poter rientrare negli Stati Uniti. Ho dovuto assumere avvocati specializzati in immigrazione per “sistemare tutto”.

Come ha rivelato nella sua autobiografia “Lucky Man”, gli è capitato di essere seduto proprio accanto alla principessa Diana alla prima mondiale di Ritorno al futuro 81985).

Come ha rivelato nella sua autobiografia “Lucky Man”, gli è capitato di essere seduto proprio accanto alla principessa Diana alla prima mondiale di Ritorno al futuro 81985). Fox era un sostenitore dell’allora candidato Barack Obama durante le elezioni presidenziali del 2008. Ha raccontato che il giorno delle elezioni si recò a votare indossando una maglietta con la scritta “Barack to the Future” che un amico gli aveva stampato; le parole e il design della maglietta erano entrambi riferimenti al famoso ruolo di Fox nei film “Ritorno al futuro”.

Fox dice nella sua autobiografia “Always Looking Up” che sebbene sia cresciuto nominalmente anglicano, ora è membro di una congregazione ebraica riformata a New York. Sua moglie, Tracy Pollan, è cresciuta ebrea; la loro cerimonia nuziale aveva elementi rituali ebraici (incluso un chuppah, il tradizionale baldacchino nuziale ebraico); e i loro quattro figli sono stati cresciuti come ebrei.

Nel 2010 gli è stato conferito un dottorato honoris causa dal Karolinska Institute svedese, la stessa organizzazione che assegna il Premio Nobel per la medicina. L’onorificenza gli è stata data in riconoscimento del suo lavoro nel sostenere una cura per il morbo di Parkinson.

Nel suo libro autobiografico “Always Looking Up” (2009), rivela che nel 2000 lui e tutta la sua famiglia sono volati da Parigi a New York su un Concorde di lunedì, il giorno prima che si verificasse il disastro del Concorde. Inizialmente, avevano considerato di volare martedì, lo stesso giorno in cui l’aereo si è schiantato. Quando Michael ha saputo della tragedia al telegiornale, è rimasto così scioccato e sollevato che ha subito iniziato a piangere.

È stato preso in considerazione per il ruolo di Conrad in Gente comune (1980), ma è stato scelto Timothy Hutton, che ha poi vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione.

Fox ha spesso raccontato che quando andò a dire a uno dei suoi insegnanti che stava per abbandonare il liceo per intraprendere la carriera di attore, l’insegnante gli disse: “Fox, non sarai carino per sempre”, con Fox che ha risposto, “Forse abbastanza a lungo, signore”. Quando ha raccontato la storia nello show di David Letterman nel 2011, Fox ha aggiunto: “si scopre che avevamo ragione entrambi”.

La sua citazione, “Il dolore è temporaneo, il cinema è per sempre”, è tratta dal film commedia L’ora della rivincita (1987).

E’ stato raffigurato su uno di una serie di quattro francobolli commemorativi canadesi.

È diventato padre per la prima volta all’età di 27 anni quando sua moglie Tracy Pollan ha dato alla luce il figlio Sam Fox il 30 maggio 1989.

È diventato padre per la seconda e la terza volta all’età di 33 anni quando sua moglie Tracy Pollan ha dato alla luce le loro figlie Aquinnah Kathleen Fox e Schuyler Phyllis Fox il 15 febbraio 1995.

È diventato padre per la quarta volta, all’età di 40 anni, quando sua moglie, Tracy Pollan, ha dato alla luce la loro figlia, Annabelle Fox (Esme Annabelle Fox), il 3 novembre 2001.

È stato menzionato da Eminem nelle canzoni “Cold Wind Blows” e “Won’t Back Down”.

Fox è diventato cittadino statunitense nel 1999.

Fumava 60 sigarette al giorno.

Il figlio Sam vive in una fattoria nel Vermont.

In un’intervista del 2001 ha ricordato il film TV Family Ties Vacation (1985) come una “debacle”.

La sinossi ufficiale del libro: «Far fronte agli attacchi continui e all’accumularsi dei danni fisici non è facile. Nessuno vorrebbe mai che gli capitasse una cosa del genere. Tuttavia, questa crisi inaspettata mi ha costretto a una scelta di vita decisiva: vivere sotto assedio oppure imbarcarmi in un viaggio. Di qualunque cosa si sia trattato ‘ coraggio, accettazione, saggezza -, ciò che alla fine mi ha consentito di imboccare la seconda strada (dopo aver trascorso alcuni anni disastrosi lungo la prima) è stato senz’altro un dono, e se non fosse stato per questa catastrofe neurofisiologica, questo dono non lo avrei mai aperto, né mi sarei così profondamente arricchito.» Nel settembre del 1998 Michael J. Fox sbalordì il mondo annunciando pubblicamente che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson, condizione neurologica degenerativa, attualmente non curabile, che solitamente colpisce persone molto più anziane. La reazione fu impressionante. Quella coraggiosa confessione ruppe il silenzio che aveva avvolto fino ad allora la malattia, sensibilizzando l’opinione pubblica e innescando un movimento di informazione e di ricerca. Ora, Michael J. Fox, con la stessa passione, lo stesso senso dell’umorismo e la stessa energia che ha messo in tanti anni di lavoro come attore, ha scelto di raccontare la storia della sua vita, della sua carriera e della sua lotta contro questo male. «Avevo un obiettivo molto preciso: scrivere un resoconto onesto di come, negli ultimi 7 anni, avevo integrato la malattia in una vita ricca e produttiva. Era importante per me riuscire a trasmettere il mio ottimismo, la gratitudine, la speranza e perfino la capacità di ridere di certi aspetti di una vita con il Parkinson.»

La libro autobiografico “Lucky Man – Un uomo fortunato è disponibile su Amazon.