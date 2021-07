River: trailer del thriller fantascientifico con Mary Cameron Rogers

Disponibile via Gravitas Ventures un trailer di River, un thriller fantascientifico indipendente che segue una giovane donna di nome River Allen, interpretata da Mary Cameron Rogers, che dopo la morte di sua madre è perseguitata da immagini da incubo e quando una sua amica cerca di aiutarla, scopre di avere ancora più segreti sepolti nel suo subconscio che potrebbero farle perdere completamente la presa sulla realtà.

La trama ufficiale: River è un thriller psicologico di fantascienza che segue le vicende di River Allen (Mary Cameron Rogers, una ventenne che cerca la sua identità frammentata. Dopo la morte di sua madre, River è emotivamente fuori controllo. Quando scompare per più di una settimana senza ricordare come è tornata a casa, River perde ogni senso di sé e scopo. Immagini inquietanti perseguitano la sua mente. Crede di aver perso la presa sulla realtà, che crede sia dovuta al suo lutto per sua madre. Ma un segreto più oscuro e da scoprire la deride. La migliore amica di River, Amanda, la guida in un viaggio alla scoperta di sé per trovare la verità. Tuttavia, River scopre presto che Amanda nasconde i suoi spaventosi segreti. Di fronte alla sua psiche in frantumi decide di combattere per la sua sanità mentale che è tormentata da incubi originati dalla foresta circostante. Riuscirà a scoprire l’inquietante verità che potrebbe salvarla o scivolerà sempre più nella follia?

Il cast è completato da Alexandra Rose, Rob Marshall, Courtney Gains e Becki Hayes.

Il film è scritto e diretto dalla regista Emily Skye, al suo debutto alla regia dopo aver girato una serie di cortometraggi. Skye sta già lavorando ad altri due lungometraggi, un thriller dal titolo Rage la cui trama non è stata divulgata e il dramma fantascientifico Hero che segue una donna che dopo la morte inaspettata del suo migliore amico intraprende un viaggio verso l’accettazione scoprendo lungo la strada di avere il potere di entrare in una dimensione parallela.

“River” farà il suo debutto negli Stati Uniti direttamente on demand a partire dal 13 luglio.

Fonte: YouTube